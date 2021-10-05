Wildberries. Как правильно выбрать товар на самом крупном маркетплейсе СНГ

Каждый день на Wildberries появляется сотни новых товаров. Мы поговорили с активными пользователями площадки о том, как правильно выбрать товар и как отличить реальный рейтинг от фиктивного.





Анна Полхова, 25 лет, город — Белгород, инженер-геодезист, блогер, @ wb_for_you_

Я постоянно пользуюсь Wildberries и веду блог на тему скидок и выгодных покупок на этом маркетплейсе. Мое знакомство с площадкой началось в 2018 году.

Я выбрала Wildberries по следующим причинам: возможность бесплатной доставки и примерки вещей, беспроблемный возврат товаров ненадлежащего качества и, самое важное для меня, дружелюбный и понятный интерфейс.

Процесс регистрации простой. Для того, чтобы начать пользоваться порталом, достаточно ввести номер телефона и подтвердить его кодом из сообщения. Далее можно настроить профиль, внести данные и параметры фигуры, которые помогут другим пользователям по вашим отзывам выбирать свои размеры.

Найти нужный товар можно тремя способами:

1. Поиск по фотографии. На данный момент считаю этот способ наименее удобным и удачным на Wildberries. У меня еще ни разу ничего похожего по фотографии не нашлось

2. Поиск по категориям. Удобные разделы, которые постоянно обновляются и становятся более логичными

3. Запрос через поисковую строку. Этот способ работает с «ключевыми словами», и на данный момент — самый точный.

Важно не забывать о фильтрах. Они помогают подбирать размер скидки, максимальную стоимость, цвет, пол, состав и многое другое.

При покупке я всегда даю шанс новым магазинам и молодым брендам, ведь они ценят каждого покупателя и стараются делать качественные продукты, чтобы покупатель возвращался к ним снова и снова. Еще при выборе ориентируюсь на отзывы. Фотографии с комментариями покупателя, особенно полезны.

При покупке я всегда даю шанс новым магазинам и молодым брендам







Оплата происходит с банковской карты, которую можно привязать в личном кабинете профиля. Сейчас заказы до 1000 рублей оплачиваются в момент оформления заказа. Если сумма выше, то деньги списываются в пункте выдачи заказов, после решения забрать товар.

С недавнего времени появилась комиссия. Она составляет 2% при оплате картой с платежной системой Maestro или MasterCard. При покупке с картой «Мир» комиссия отсутствует.

Несколько советов для начинающих на Wildberries:

— всегда осматривайте товар на наличие брака в момент получения заказа

— не путайте качество товара и качество доставки

— всегда читайте отзывы. Часто товарам хорошего качества незаслуженно ставят низкие оценки

— существует много блогов и Telegram-каналов, в которых можно найти товары с большими скидками или с кэшбеком от поставщиков.

Доставка товаров осуществляется до пункта выдачи. С недавнего времени это не только пункты Wildberries, но и партнерские, например, OZON. Полный список доступных пунктов можно увидеть при оформлении заказа или в личном кабинете. В среднем, доставка занимает четыре-пять дней. Бывает дольше, а бывает и быстрее, как повезет. Ориентировочная дата доставки всегда указана на этапе оформления заказа.

Wildberries может ограничить сумму неоплаченного заказа. У меня, на данный момент, это сумма составляет 70 000 рублей.

Легче всего вернуть товар на пункте выдачи, достаточно сказать об этом сотруднику. Но можно вернуть и после, главное сохранить товарный вид и бирки. Все чеки сохраняются на маркетплейсе в электронном виде.

Есть категория невозвратных товаров. К ним относятся продукты питания, косметика, некоторые виды нательной одежды. Их нельзя вернуть после того, как вы оплатили заказ и ушли с пункта выдачи. После добавления товара в корзину, на карточке будет специальная плашка о его «невозвратности», советую обращать на нее внимание.

Плюсы покупки товаров на Wildberries:

— бесплатная доставка

— постоянные акции

— обширность ассортимента

— доступность пунктов выдачи заказов

— возможность заказа без предоплаты

— удобный и понятный интерфейс приложения и сайта.

Минусы покупки товаров на Wildberries:

— если брак изделия обнаружен дома, то возврат товара может затянуться на много недель

— логистика у Wildberries не щадит никого и ничего. Многие поставщики уже к этому привыкли, но всегда есть шанс получить товар, поврежденный в дороге.

Марина Малкарова, 27 лет, город — Санкт-Петербург, @ wbobzor

Полтора года назад я не знала, что такое Wildberries. Никогда не любила совершать покупки онлайн и не интересовалась маркетплейсами. Отношение к ним изменилось с того момента, как ушла в декрет. Тогда узнала о Wildberries и сделала первый заказ. А на сегодняшний день сумма выкупа на Wildberries превышает 150 000 рублей.





Для регистрации необходимо зайти на сайт, в правом верхнем углу кликнуть по ссылке «Регистрация», заполнить необходимые поля: ФИО, номер телефона, e-mail и придумать данные для входа — логин и пароль. После заполнения всех полей, необходимо нажать на кнопку: «получить код». На телефон придет сообщение с кодом, который необходимо ввести в поле. На этом регистрация заканчивается, можно совершать покупки.

На Wildberries существует несколько способов поиска товара: по ключевому слову, артикулу. Есть хорошая функция поиска по фотографии, подгрузив скриншот товара, можно увидеть все предложения на сайте. Существует возможность ввести запрос голосом. В этом процессе помогает фильтр, а также сортировка по необходимым параметрам.

Я редко обращаю внимание на магазин или бренд. Для меня важнее сам товар. Основные критерии — высокий рейтинг и хорошие отзывы. Стоит отметить, что у поставщиков есть практика накручивать положительные отзывы. Поэтому не всегда им можно доверять. Я выбираю нужный товар, заказываю его и уже в пункте выдачи, посмотрев и проверив, выкупаю или оформляю возврат.

Оплатить товар можно двумя способами:

— с помощью привязанной карты в личном кабинете, в момент оформления заказа

— при получении товара в пункте выдачи.

Оплатить покупку наличными или по карте через терминал нельзя.

Основные критерии — высокий рейтинг и хорошие отзывы



На площадке часто один и тот же товар можно найти у разных поставщиков. Цены, как правило, отличаются, иногда разница значительная. Поэтому я всегда проверяю, есть ли интересующий меня товар у другого магазина.

Есть два способа доставки товара до покупателя: курьером до двери, либо в пункт самовывоза. Более 40% заказов клиенты забирают самостоятельно. В приложении можно выбрать ближайший пункт, к которому доставят заказ. У Wildberries больше 600 пунктов самовывоза, с каждым днем их становится больше. Доставка в большинство регионов бесплатная.

Существует три способа возврата товаров:

1. Вернуть в пункте выдачи

2. Если вещь сохранила товарный вид, ее можно вернуть в течение 21 дня, с момента получения. Причинами для возврата товара могут быть: не подошел цвет, размер, фасон, длина.

3. Товар ненадлежащего качества не получится вернуть без заявки. Его можно оформить в личном кабинете. Срок рассмотрения — не больше семи рабочих дней. Если заявку отклонили, покупатель может обратиться в независимую экспертизу.

Плюсы Wildberries:

— большой ассортимент товара, возможность купить товар разной категории в одном месте

— доставка осуществляется ежедневно, независимо от праздников и выходных

— большое количество пунктов выдачи заказа

— наличие комфортных примерочных с зеркалами

— возможность вернуть товар в течение 21 дня

— цены обычно ниже, чем у конкурентов

— удобный поиск товара и личный кабинет

— наличие мобильного приложения.

Минусы Wildberries:

— бывает, что товар приходит ненадлежащего качества

— отсутствие возможности оплаты наличными или по карте в пункте выдачи

— пересорт товара, иногда вместо заказанного товара приходит другой.

Мы занимаемся подбором стильных образов, капсул и подборок исключительно из каталога Wildberries уже на протяжении года. Для потребителя здесь самая грамотная ценовая политика.

Первую покупку на Wildberries мы произвели примерно в 2010 году. Сначала приобретали что-то незначительное, а сейчас 90% наших покупок совершается на этой платформе.

Регистрация проста как для покупателя, так и для производителя. Разница в том, что последний ограничен правилами торговли. Так, Wildberries старается придерживаться высоких стандартов качества продукции.





Не существует определенного алгоритма выбора производителя. Стоит обращать внимание на отзывы, рейтинг товара и количество продаж. Процесс выбора значительно ускоряет грамотная работа с фильтрами.

Хитростей в работе с Wildberries достаточно. К примеру, нужный джемпер может находиться в разделе «свитера», а свитер — в «кофтах». Поэтому следует изучать товары из нескольких категорий. Также стоит мониторить и анализировать отзывы о товаре. Нередко случается, что рейтинг искусственно завышен или наоборот занижен. Если товар куплен менее 100 раз, у него несколько отзывов подряд на 5 звезд с идентичным текстом, за которыми следует 2-3 негативных отзыва, то рейтинг такого товара, как правило, фиктивен.

Заказ должен сохранить товарный вид и упаковку, иначе вернуть свои деньги не получится

Доставка товара занимает от трех до пяти дней. После того, как заказ появляется на пункте выдачи, клиенту приходит уведомление. В течение нескольких дней можно забрать товар или оформить возврат.

Ограничения по сумме и доставке товаров зависят от процента выкупа на Wildberries — чем больше процент, тем больше возможностей.

На Wildberries простая процедура возврата. Можно оформить возврат товара сразу после примерки на пункте выдачи или в течение недели со дня получения. Стоит учесть, что заказ должен сохранить товарный вид и упаковку, иначе вернуть свои деньги не получится.

Плюсы Wildberries:

— огромный ассортимент товаров, от конфет до бытовой техники. Далеко не каждый маркетплейс может похвастаться таким количеством товаропроизводителей

— ближайший пункт выдачи, скорее всего, располагается в соседнем доме. Не нужно тратить время на прогулки по торговым центрам

— низкие цены. Во всяком случае дешевле, чем в брендовом магазине

— удобная система возврата товара. Все быстро и просто.