Как правильно закупаться на Joom: 3 истории от опытных пользователей

Joom — маркетплейс из Латвии, на котором можно приобрести товары из США, Европы и Китая. Опытные пользователи интернет-площадки рассказали о том, как правильно выбрать товар и в случае необходимости вернуть его.





Анна Четверык, 27 лет, город — Донецк, блогер, @red_rossomaha_official

Я — фрилансер. Большую часть времени провожу в сети, поэтому и покупки предпочитаю делать онлайн. Часто попадалась реклама Joom. Стало интересно познакомиться с этой площадкой.

Регистрация на Joom занимает пару мгновений. Достаточно ввести свою почту и придумать пароль. Нравится, что доступна регистрация через социальные сети. Например, я авторизуюсь через свой аккаунт в Google.

Как на сайте, так и в приложении есть раздел категорий, по которым легко можно перейти в подгруппу с нужными товарами. Также есть поисковая строка. Достаточно ввести в нее название интересующей вещи и сразу появятся предложения от продавцов.

Сейчас на Joom многие магазины смогли верифицироваться. Площадка дает им подтверждение, что это официальный продавец, который предлагает качественный товар. Как правило, на их ассортимент и обращаю внимание. Но это не единственный критерий. Не меньшее значение для меня имеют отзывы, которые оставляли другие покупатели о товарах конкретного магазина. Есть несколько способов оплаты заказов. Например, при помощи банковской карты или электронных кошельков PayPal, Юmoney и Qiwi. Я преимущественно использую два последних способа. Никакой комиссии нет, покупатель оплачивает только ту сумму, которая указана в заказе.

Тем, кто выбирает одежду или обувь, посоветую всегда ориентироваться на таблицу размеров, которая предлагается конкретным магазином. Важно правильно соотносить свои параметры с ней, чтобы выбрать вещь, которая «сядет» идеально. Также при выборе товара рекомендую искать нужную вещь не только в «Категориях». Отдельно на площадке представлена графа «Обзоры». Здесь присутствуют отзывы с фото и видео реальных покупателей, по которым проще определиться с выбором. Именно так, я и нахожу самое интересное для себя и близких.





Сроки доставки напрямую зависят от того, из какой страны идет товар. Например, из Китая, посылка в среднем идет две-четыре недели. Такие же сроки имеют заказы из Южной Кореи. В Россию, быстрее всего приходили посылки из Украины. Это занимало семь дней с момента отправки.

Чтобы вернуть некачественный товар, достаточно написать в службу поддержки Joom, приложить номер заказа и описать свою претензию. Сотрудник площадки может попросить уничтожить вещь, чтобы после возврата денежных средств в полном объеме она точно не могла использоваться — это довольно честно. Я совершала возвраты около пяти раз. Вся суммы без лишних вопросов возвращалась на электронные кошельки в течение нескольких дней.

Я выделила для себя серию преимуществ Joom. Мне нравится, что доставка заказов совершенно бесплатная. Также площадка дает возможность покупать оригинальные товары из разных стран. Например, часто заказываю косметику из Южной Кореи. Попадаются новинки, которые у нас в продаже не встретить. Еще одним плюсом является удобный интерфейс приложения. Довольна работой лояльной службы поддержки. Уверена в том, что всегда смогу вернуть деньги за товар, который не соответствует моим ожиданиям.

Минусом порой бывает долгая доставка — это связано с эпидемиологической ситуацией.





Эмилия Кащенко, 17 лет, блогер, @milli.space

Я открыла для себя площадку Joom в 2018 году, когда мне было 14 лет. В тот момент такой вид шопинга набирал обороты, в сети появлялись распаковки от блогеров, и мне стало интересно попробовать заказать вещь в интернете. Также хотела показать маме, как это работает. Выбрала именно Joom, так как он был самым понятным и интуитивно удобным для поиска товаров.

При выборе товара важнее всего его рейтинг. Но если вы хотите приобрести брендовые вещи, то стоит посмотреть на магазин, проверить, считает ли его площадка официальным, иначе можно нарваться на подделку.

Оплата производится банковской картой сразу при покупке. Комиссия не снимается, но в связи с двойной денежной конвертацией сумма может стать незначительно больше или меньше.

При покупке одежды или обуви стоит знать, что мерки на площадке снимаются с одежды, а не с человека. Поэтому всегда нужно сравнивать параметры в табличках.

Советую заглядывать во вкладку «Интересное», иногда там можно найти промокоды на скидку.

Рекомендую снимать все свои распаковки на видео



Если продавец не отправил товар в течение десяти дней, или он идет больше 70 суток, то вам вернут деньги. Но обычно посылки приходят за месяц, бывает даже быстрее.

За один раз можно заказать не более 20 единиц одного товара. В случаях, если цена превышает сумму, установленную таможней, придется доплатить пошлину.

Если пришел некачественный, поврежденный по дороге, не соответствующий размерам или цвету товар, следует обратиться в службу поддержки и объяснить ситуацию. Рекомендую снимать все свои распаковки на видео. Так, при возникновении неприятной ситуации, вы сможете доказать, что товар пришел таким от продавца.

Главный плюс покупок на Joom в разнообразии. Здесь каждый человек сможет подобрать себе вещи, которые будут соответствовать его вкусовым предпочтениям, а некоторые товары можно купить с большей экономией. К тому же площадка ценит своих клиентов, в спорных ситуациях всегда готова встать на вашу сторону. Это помогает, так как продавцы не всегда бывают честными.





Анна Елисеева, 31 год, город — Псков, блогер, @annet_elis

Я начала приобретать товары на Joom два года назад. Заказываю на этой площадке, потому что здесь много разноплановых категорий. Еще здесь нет рекламных баннеров, благодаря этому легче найти нужный товар. Интерфейс сайта прост и понятен.

Зарегистрироваться можно с помощью разных вариантов учетных записей. Я авторизовалась через учетную запись «ВКонтакте». Кстати, за регистрацию площадка предоставляет скидку 10% на первый заказ.

Товары разделены на 19 категорий. При выборе магазина для покупки, я ориентируюсь на его рейтинг, описание товара, количество отзывов и качество оценок. Расплатиться можно банковской картой, также есть электронные платежи: Qiwi-кошелек, аккаунт Paypal, ЮМoney.

Любой покупатель может поделиться своим отзывом на сайте



На площадке действует балльная система поощрения покупателей. За честные отзывы с хорошими фото получаешь баллы, на которые можно купить товар.

В среднем, товары идут 15-45 дней, их можно забрать на почте или пункте выдачи.

Для того, чтобы вернуть вещь нужно написать в службу поддержки. Главное условие возврата товара — должно пройти не более 30 дней с момента получения заказа. Нужно описать проблему и предоставить доказательства в виде фото или видео.

Главный плюс покупок на Joom — низкие цены. Нравится, что любой покупатель может поделиться своим отзывом на сайте. Также среди достоинств: регулярные акции, скидки и распродажи, возможность накапливать баллы за совершение покупок, бесплатная доставка.

Единственный минус, который я могу выделить — плохой перевод описания многих товаров.