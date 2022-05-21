Домашние тренировки, плавание и бег: как заняться спортом и прийти в форму

Подборка статей, которые помогут вам начать заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.





Фитнес-тренеры о домашних тренировках, любимых упражнениях и ошибках начинающих





Карина Юлдашева, 20 лет, город — Ташкент, танцор, фитнес-тренер, @_yuldaasheva_

Тренировки дома могут заменить поход в зал, если ваши цели можно реализовать без специального оборудования. Важны не столько упражнения, сколько физическая активность в целом. Поэтому домашние тренировки лучше, чем ничего.

Преимущества домашних тренировок:

— непрерывность тренировочного процесса

— можно заниматься всей семьей

— нет необходимости выходить из дома

— возможность самостоятельно планировать график занятий.

Дома можно уделить внимание тому, что редко делаем в зале: дыханию, мышцам тазового дна, осанке, стопам и растяжке.

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Чем заменить тренажерный зал — тренеры о пользе плавания и пилатеса





Даулет Исмагулов, 26 лет, город — Нур-Султан, тренер по плаванию, @dauletswimcoach













С точки зрения физики, плавание задействует все группы мышц, при этом разгружая позвоночник и создавая условия для нормального роста тел позвонков. Плавание облегчает работу сердца — за счет горизонтального положения тела ему легче прокачивать кровь по сосудам. Еще улучшает кожное дыхание. В целом этот вид спорта наименее травмоопасный, так как плотность воды замедляет все действия. И это только некоторые из многих преимуществ плавания.

71% нашей планеты покрыт озерами, морями и океанами. Поэтому уметь держаться и передвигаться в воде — жизненно необходимый навык.

Плаванием, может и должен заниматься каждый в меру своих сил и состояния здоровья. Это инклюзивный вид спорта. Им могут заниматься все люди: от трехмесячных детей до девяностолетних пожилых людей.

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Советы от тренеров по фитнесу, которые помогут прийти в форму без вреда для здоровья

Ильмира Омарова, 31 год, город — Нур-Султан, фитнес-тренер, @metis_fitness





Хочу сказать одно — просто сделайте первый шаг! Шаг навстречу здоровому образу жизни, красивому телу, легкости и гибкости. Не ждите, пока какой-нибудь недуг приведет вас к врачу, а тот направит вас в спортзал.

Для начала вам нужно определиться с целями — чего вы хотите добиться от спорта. Я всегда за то, чтобы занятия проходили с тренером, так как тренировки могут быть опасны для новичка.

Многие девушки в попытках быстро похудеть к лету, садятся на жесткую диету, ходят на изнурительные тренировки, обматывают себя пищевой пленкой или надевают корсеты для тонкой талии. Но секрет прост: фитнес — это образ жизни.

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8 онлайн-курсов и платформ, которые помогут заниматься йогой дома

«Инженерное здоровье. Введение в йогу и физиологию», Coursera

Бесплатный курс по йоге от трех инструкторов Нью-Йоркского университета. Он длится около 54 часов и даст вам доступ к изучению физиологических систем с точки зрения общего состояния здоровья и хорошего самочувствия. Курс подойдет для людей, которые уже практикуют йогу или преподают это направление. Главная ценность курса в том, что он формирует понимание, как йога может влиять на снижение уровня стресса в жизни.

«Йога с Адриен»

Проект Адриен Мишлер — известного преподавателя йоги и предпринимателя из США. В Instagram на нее подписано более миллиона человек.

«Йога с Адриен» — это тридцатидневная программа с разными занятиями на каждый день. Блогер делится своим опытом на сайте при помощи видео и отвечает на вопросы.

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