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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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8 онлайн-курсов и платформ, которые помогут заниматься йогой дома
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19.02.2020

8 онлайн-курсов и платформ, которые помогут заниматься йогой дома

«Инженерное здоровье. Введение в йогу и физиологию», Coursera


Бесплатный курс по йоге от трех инструкторов Нью-Йоркского университета. Он длится около 54 часов и даст вам доступ к изучению физиологических систем с точки зрения общего состояния здоровья и хорошего самочувствия. Курс подойдет для людей, которые уже практикуют йогу или преподают это направление. Главная ценность курса в том, что он формирует понимание, как йога может влиять на снижение уровня стресса в жизни.

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«Йога для женщин. Уровень 1», Udemy


Онлайн-курс, опубликованный на популярной онлайн-платформе, состоит из 32 упражнений для ума и тела. Курс полностью посвящен женщинам, разработан и проводится группой учителей йоги из Индии. Он познакомит вас с основными техниками, которые помогут укрепить тело.


Курсы платформы Do you


Бесплатные классы по йоге для всех желающих. Услугами платформы пользуется около 800 000 людей в мире. Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться на сайте. Доступно более 100 самых разных программ.

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«Йога с Адриен»


Проект Адриен Мишлер — известного преподавателя йоги и предпринимателя из США. В Instagram на нее подписано более миллиона человек.

«Йога с Адриен» — это тридцатидневная программа с разными занятиями на каждый день. Блогер делится своим опытом на сайте при помощи видео и отвечает на вопросы.


«Йога для офисных работников и студентов», Udemy


Йога для всех тех, кто проводит много времени за ноутбуком. Короткие видео-упражнения помогут снять стресс за короткое время.

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«Йога для начинающих. Базовый курс», Skill Share


Пятнадцатидневный бесплатный курс по йоге для начинающих от британского инструктора. Эби Карвер расскажет и покажет любимые позы для йоги и поможет полюбить это направление.


DoYogaWithMe


Еще один проект, который создает качественные онлайн-инструкции для желающих заниматься йогой. Больше половины контента находятся в свободном доступе. Можно смотреть материалы на сайте или в социальных сетях, например, на YouTube-канале проекта.

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Glo – Yoga and Meditation


Большая онлайн-платформа для занятий йогой, медитацией, пилатесом и фитнесом. С помощью сервиса вы сможете улучшить физическое и ментальное состояние. При покупке платной подписки открывается доступ к лучшим занятиям от инструкторов мирового уровня.

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