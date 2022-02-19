8 онлайн-курсов и платформ, которые помогут заниматься йогой дома

«Инженерное здоровье. Введение в йогу и физиологию», Coursera





Бесплатный курс по йоге от трех инструкторов Нью-Йоркского университета. Он длится около 54 часов и даст вам доступ к изучению физиологических систем с точки зрения общего состояния здоровья и хорошего самочувствия. Курс подойдет для людей, которые уже практикуют йогу или преподают это направление. Главная ценность курса в том, что он формирует понимание, как йога может влиять на снижение уровня стресса в жизни.

«Йога для женщин. Уровень 1», Udemy





Онлайн-курс, опубликованный на популярной онлайн-платформе, состоит из 32 упражнений для ума и тела. Курс полностью посвящен женщинам, разработан и проводится группой учителей йоги из Индии. Он познакомит вас с основными техниками, которые помогут укрепить тело.





Курсы платформы Do you





Бесплатные классы по йоге для всех желающих. Услугами платформы пользуется около 800 000 людей в мире. Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться на сайте. Доступно более 100 самых разных программ.





«Йога с Адриен»





Проект Адриен Мишлер — известного преподавателя йоги и предпринимателя из США. В Instagram на нее подписано более миллиона человек.

«Йога с Адриен» — это тридцатидневная программа с разными занятиями на каждый день. Блогер делится своим опытом на сайте при помощи видео и отвечает на вопросы.





«Йога для офисных работников и студентов», Udemy





Йога для всех тех, кто проводит много времени за ноутбуком. Короткие видео-упражнения помогут снять стресс за короткое время.

«Йога для начинающих. Базовый курс», Skill Share





Пятнадцатидневный бесплатный курс по йоге для начинающих от британского инструктора. Эби Карвер расскажет и покажет любимые позы для йоги и поможет полюбить это направление.





DoYogaWithMe





Еще один проект, который создает качественные онлайн-инструкции для желающих заниматься йогой. Больше половины контента находятся в свободном доступе. Можно смотреть материалы на сайте или в социальных сетях, например, на YouTube-канале проекта.

Glo – Yoga and Meditation





Большая онлайн-платформа для занятий йогой, медитацией, пилатесом и фитнесом. С помощью сервиса вы сможете улучшить физическое и ментальное состояние. При покупке платной подписки открывается доступ к лучшим занятиям от инструкторов мирового уровня.