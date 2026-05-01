Детокс-выходные на Иссык-Куле: 10 глэмпингов, эко-отелей и коттеджей

Иссык-Куль все чаще выбирают для детокс-выходных, чтобы отключиться от шума, замедлиться и перезагрузиться. На берегу озера открываются новые глэмпинги, эко-отели и дома, где можно провести выходные в тишине и горном воздухе. Рассказываем о таких местах.

Silence, @silence.hotel.ik

Well-being отель в поселке Бактуу-Долоноту, в семи километрах от Чолпон-Аты, на первой береговой линии. Безалкогольная зона, номера со звукоизоляцией и blackout-шторами, вид на горы и озеро. Место для спокойного отдыха и перезагрузки.

Hippohae, @hippohae

Этно-кемпинг на южном берегу Иссык-Куля, на собственном пляже в заповедной зоне. Для проживания доступны индейские типи и палатки. На территории есть место для занятий йогой, чайные церемонии, сауна и вегетарианская кухня. Один из немногих форматов на озере, где детокс не просто слово.

Royal Gate, @royalgate.skazka

Юрточный глэмпинг на южном берегу Иссык-Куля у въезда в каньон «Сказка» в Тонском районе. 10 юрт с теплыми полами и системой отопления работают круглогодично. На территории амфитеатр под открытым небом, кафе с национальной кухней, смотровая площадка с видом на озеро и шоу охоты с беркутами.

Lake Glamping IK, @lake_glampingkg

Купольный глэмпинг на южном берегу Иссык-Куля, в 100 метрах от воды. Из одной стороны домика открывается вид на горы, из другой — на озеро. Подходит для пар и небольших компаний, которые хотят провести выходные в тишине без инфраструктуры большого курорта.

Один из крупнейших курортов на берегу Иссык-Куля с просторной территорией, коттеджами, песчаным пляжем, крытым и открытым бассейнами, SPA-комплексом и спортивными площадками. Подходит для семейного отдыха с развитой инфраструктурой.

Remote, @remote.kg

Эко-глэмпинг на южном берегу Иссык-Куля. Стильные домики стоят среди каньонов на территории с необычным рельефом. Можно покататься на сапах, отправиться на конные прогулки или прогуляться по каньонам. Принимают гостей с животными.

Санаторий с собственным минеральным источником и более чем 50 видами оздоровительных процедур. Расположен в курортной зоне Чолпон-Аты. Вариант для отдыха с пользой для здоровья.

A-frame village, @aframevillage

Комплекс в Тосоре на южном берегу со скандинавскими A-frame домиками. Принимают гостей круглый год.

«Крылья», @kryli_issykkul

Гостевой дом с апартаментами и баней в Чолпон-Ате. Бани рассчитаны до 10 человек — подойдет для отдыха в компании.

Novel, @novel.hotel_ik

Отель на первой береговой линии Иссык-Куля. Номера и апартаменты вместимостью от двух до шести человек. На территории есть бассейн, песчаный пляж и кафе.