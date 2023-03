CSC, DSU, Erasmus+. Международные образовательные программы, чтобы бесплатно учиться за рубежом

Собрали стипендиальные программы, которые позволяют получить образование в Италии, Южной Корее и не только.







CSC





Адилет Оторбаев, 21 год, город — Шанхай, студент University of Shanghai for Science and Technology, @a.otorbaev





Я учусь на втором курсе бакалавра в University of Shanghai for Science and Technology, на факультете разработки программного обеспечения.

Программа CSC — это полностью финансируемая стипендия. Иностранные студенты могут подавать документы для поступления на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Стипендия покрывает обучение, проживание, страховку, а также выдается ежемесячное пособие в размере от 2500 до 3500 юаней в зависимости от программы. Подать документы на CSC могут все иностранные студенты.

В конце языкового года нужно сдать экзамен CSC, где вы подтверждаете, что действительно достойны этой стипендии. Я сдавал китайский, физику, математику и науку.

В Китай я поехал с нулевым знанием китайского языка. Для этого и нужен был год языковых курсов. Языковой год проходил в городе Сямынь, в университете Хуацяо

CSC научила меня дисциплине и соревновательному духу. Я получаю знания от высококвалифицированных профессоров. Университет предоставляет все условия для развития.

GKS





Роза Кубанычбек кызы, 23 года, город — Тэгу, преподаватель корейского языка, @rooozaiy





Global Korea Scholarship — государственный грант Республики Корея. Его цель — развитие сотрудничества между разными странами.

При поступлении в корейский вуз по GKS государство оплачивает перелет, оплату за обучение, медицинскую страховку и расходы на проживание в размере 1 000 000 KRW — 800$ в месяц. Если у вас пятый и шестой уровень корейского языка по системе TOPIK, есть дополнительная стипендия в размере 100 000 KRW — 80$ в месяц.

При отборе важен бэкграунд. В случае отсутствия сертификата о знании языка можно предоставить сертификаты о волонтерстве, участии в международных мероприятиях.

По прибытии в страну все студенты проходят Программу ориентации. Также GKS предоставляет менторов из числа студентов старших курсов.

Во время прохождения языковых курсов Программа оплачивает групповые поездки и культурные мероприятия.

Самый значимый недостаток Программы — запрет на работу во время учебного семестра.

Stipendium Hungaricum





Дамиля Арзыбекова, 22 года, город — Будапешт, Account Manager, @damivinci





Stipendium Hungaricum — это грант правительства Венгрии. Основная цель — поддержка интернационализации венгерских высших учебных заведений, их постоянное развитие, улучшение международных академических и исследовательских отношений, продвижение репутации конкурентных вузов Венгрии во всем мире.

Программа предоставляет возможность для обучения на программах бакалавриата, магистратуры и докторантуры. На протяжении всего обучения покрывает стоимость обучения в выбранном университете, медицинскую страховку, частично проживание и предоставляет ежемесячную стипендию в размере 43 000 форинтов — чуть больше 100€.

Преимущество — возможность обучения на английском языке сразу после окончания школы, без нужды идти на подготовительные курсы.

Советую хорошо прочитать требования программы и университетов при подаче. Есть много интересных программ. Не оставляйте все на последний момент.

DSU





Дайана Жолдыбай, 23 года, город — Милан, студентка Миланского университета, @daiaaana_





DSU — самая масштабная и популярная стипендия среди студентов итальянских университетов. Она финансируется из государственных и региональных средств и относится к типу need-based грантов. Это значит, что отбор происходит не на основании академических, профессиональных и других личных достижений кандидата, а исходя из финансового положения его семьи.

Моя стипендия составляет 6400€ + питание от университета.

В Италии вы всегда поступаете на платную основу. А после получения приглашения от университета можно подать документы на стипендию.

Большой плюс в том, что стипендию могут получить те, чьи финансовые показатели подходят под стандарты.

Образование в Италии дает много возможностей: диплом международного образца, престижную профессию, работу в международных компаниях, новое общество, знание нескольких иностранных языков и много путешествий.

Erasmus+





Томирис Шарип, 25 лет, город — Алматы, журналист, @tomirishm





Мне понравилось, что я могу получить образование в Казахстане, но при этом исполнить мечту и получить опыт за рубежом

Erasmus+ — одна из самых популярных программ академического обмена. У проекта есть свои направления, которые помогают университетам по всему миру создавать совместные инициативы для развития сферы образования. В программе могут участвовать студенты, преподаватели и молодые специалисты.

В Испании я была участницей программы Erasmus+ KA107, которая покрывала оплату авиабилетов в размере 800€ и ежемесячной стипендии 820€.

Universitat Politècnica de València организовал нам бесплатные курсы испанского языка и назначил buddy, которые помогали адаптироваться в новой стране.

Большинство университетов Казахстана участвует в проекте Erasmus+.

У Erasmus+ много преимуществ. Из главных можно отметить знакомство с культурой и традициями других стран, нетворкинг, возможность изучать новые языки и улучшать английский.

Из недостатков — администрация вузов не помогает в решении визовых вопросов, покупки авиабилетов и поиска жилья.

