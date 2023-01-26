Erasmus+. Студенты из Центральной Азии о том, как получить стипендию и учиться в Европе​









Томирис Шарип, 25 лет, город — Алматы, журналист, @tomirishm

О выборе программы

После окончания гимназии искусств я сменила сферу деятельности и поступила в технический университет. Родители не разрешили мне уехать за границу. Поэтому я выбрала вуз, который входит в список участников международного проекта Erasmus+.​

Erasmus+ развивает сотрудничество между странами. В рамках этого проекта можно учиться в любом университете Европы один или два семестра.

Мне понравилось, что я могу получить образование в Казахстане, но при этом исполнить мечту и получить опыт за рубежом. В результате я проучилась один семестр в Politechnika Lubelska в Польше и в течение полугода занималась исследованиями и написанием магистерской диссертации в Universitat Politècnica de València в Испании.

Об Erasmus+

Erasmus+ — одна из самых популярных программ академического обмена. У проекта есть свои направления, которые помогают университетам по всему миру создавать совместные инициативы для развития сферы образования. В программе могут участвовать студенты, преподаватели и молодые специалисты.

Условия, которые предоставляет Erasmus, зависят от проекта.

В Испании я была участницей программы Erasmus+ KA107, которая покрывала оплату авиабилетов в размере 800€ и ежемесячной стипендии 820€. Проживание, питание, консульские сборы, медицинская страховка и другие расходы не покрывались. Universitat Politècnica de València организовал нам бесплатные курсы испанского языка и назначил buddy, которые помогали адаптироваться в новой стране. Можно было пользоваться всеми лабораториями университета и посещать спортивные секции.

Когда я обучалась в Польше, Erasmus+ работал только в рамках взаимообмена студентами. Расходы программа не покрывала. В университете была классная библиотека с обширной коллекцией книг, которая помогала в проведении исследований для написания​ научных статей.

Как получить стипендию

​Большинство университетов Казахстана участвует в проекте Erasmus+. На сайте вузов в разделе «Академическая мобильность» можно найти всю необходимую информацию.

До подачи документов нужно сдать тест на знание языка. Это может быть IELTS или TOEFL. С 2021 года DuoLingo был отменен.

Также необходимо подготовить CV. В Европе принят собственный стандарт оформления, который можно найти на сайте europa.eu.

Рекомендательные письма лучше всего брать от преподавателей, с которыми вы взаимодействовали лично: писали совместные научные статьи или делали проекты. Это ценится. Будет классно, если преподаватель расскажет о ваших достижениях, помимо учебы: участие в спортивных соревнованиях, волонтерская работа.

Об особенностях

​У Erasmus+ много преимуществ. Из главных можно отметить знакомство с культурой и традициями других стран, нетворкинг, возможность изучать новые языки и улучшать английский. Европейский союз полностью покрывает расходы на обучение студентов, а изучаемые предметы в разных вузах взаимозаменяемы и засчитываются одинаково.

Из недостатков — администрация вузов не помогает в решении визовых вопросов, покупки авиабилетов и поиска жилья.

Чем помогла стипендия

​Я стала самостоятельнее, улучшила знание английского языка, завела много друзей из разных стран, познакомилась с классными профессорами, которые вдохновляют на создание инновационных проектов и развитие науки.

Обучение за рубежом расширяет кругозор. Участники Erasmus+ также могут получать информацию о новейших технологиях и разработках из университетов со всего мира. Это помогает создавать что-то уникальное и полезное.

Айкөкүл Ибраева, 30 лет, город — Лодзь, коммуникатор, лектор по digital и социальным медиа, @ibraeva_aya





О выборе программы

​Я обучаюсь на магистерской программе Women and Gender Studies в Польше, веду курсы по digital и социальным медиа в УЦА, работаю над data-статьями и лонгридами на фрилансерской основе, снимаю документальные фильмы.

Я сразу решила, что буду учиться по Erasmus Mundus Joint Masters Program, потому что другие программы завязаны на посольствах и требуют, чтобы выпускники вернулись в страну и отработали два-три года.

У Erasmus такого требования нет.

Об Erasmus+

​Грант предоставляет возможность бесплатно обучаться магистерской степени два года. Ежемесячная стипендия составляет 1000-1400 €. Программа дает возможность обучения в нескольких университетах, предоставляет медицинскую страховку, а бюджетом на жилье, питание и проезд вы управляете сами в рамках стипендии.

При подаче вы должны выбрать три программы. Я выбрала «Кино», «Журналистику» и «Гендерные исследования». Выбранные вами дисциплины должны быть связаны. Вариация учебных программ разнообразная: от робототехники и медицины до анимации и бухгалтерии. ​

Как получить стипендию

Нужно знать английский, наращивать волонтерский опыт, показать, чем вы отличаетесь от сотни других аппликантов из развивающихся стран. В эссе важно написать, что магистратура действительно поможет вам в профессиональном и личностном развитии, что благодаря этим знаниям вы сможете изменить свою страну к лучшему.

Я советую подаваться в первый год, даже если вы не знаете английский. Это будет плюсом. Если вы не пройдете, то в следующем году можете сказать, что это не первая попытка. Так вы покажете свою приверженность программе.

Совет, который сэкономит вам время: Наймите человека, который научит вас писать эссе, усиливать CV, работать над пакетом документов.

Об особенностях

По сравнению с преимуществами: европейский магистерский диплом, международная среда, передовые практики — недостатки программы несущественны.

Еще одно преимущество — свобода самовыражения. «Живые» профессора, которые влюблены в свой предмет и готовы к спорам, другим мнениям, к критике.





Марат Баешов, 25 лет, город — Астана, бизнес-аналитик, @bayeshov

О выборе программы

Я работаю бизнес-аналитиком в «Казатомпром» и учусь на магистерской программе по специальности «Бизнес-информатика» в НИЯУ «МИФИ».

Желание обучаться за границей у меня было еще со школьных времен. Поступив в 2018 году в Алматинский университет энергетики и связи по специальности «Электроэнергетика», у меня выпал шанс поехать за рубеж по программе Erasmus+. Она открывала большие возможности для получения бесценного опыта и знаний по европейской модели обучения. Моим альма-матер стал Университет Овьедо — самый крупный университет в Астурийском княжестве — провинции на севере Испании.

Об Erasmus+

​Erasmus+ — это международная кредитная мобильность. Программа позволяет казахстанским студентам обучаться и стажироваться в Европе. По окончании обучения студенту будут зачтены его академические кредиты в родном университете. По правилам данной программы продолжительность обучения составляет от 3 до 12 месяцев. Я учился один семестр. Также большой бонус программы — ежемесячная стипендия в размере около 850 €.

Как получить стипендию

Процесс поступления был несложным. Отбор проходил по среднему баллу в университете и по наличию международного сертификата по английскому языку. После подтверждения моей кандидатуры необходимо было собрать документы и подать на шенгенскую визу. На данном этапе есть лайфхак: важно иметь готовый пакет документов для поступления на руках заранее, так как вас могут вызвать на получение визы раньше назначенной даты.

Об особенностях

​Одна из самых главных особенностей обучения — полное погружение в процесс занятий с местными студентами. Мои одногруппники были из разных уголков планеты: Филиппин, Бангладеша, Швейцарии, Эфиопии и даже Бразилии.

Еще одним преимуществом был свободный выбор дисциплин, которыми вы можете закрыть недостающие кредиты в родном университете. Можно было выбирать не только технические предметы по своему профессиональному направлению, но и актуальные дисциплины, такие как Project Management и Internet of Things.

Чем помогла стипендия

Обучение было не из легких, но я не жалею, что прошел такой путь. Если вы еще сомневаетесь или не уверены в своих силах, не стоит бояться, ведь, возможно, именно вы проведете незабываемый семестр в другой стране.

Знакомства с интересными и разносторонними людьми, новая культура европейской страны, а также обучение по абсолютно новой методике пойдет вам на пользу. Поэтому, если судьба вам дарит такой шанс, не теряйте свое время!