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DSU. 4 истории студентов из Центральной Азии, которые бесплатно учатся в Италии
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Вчера в 15:45

DSU. 4 истории студентов из Центральной Азии, которые бесплатно учатся в Италии

Если вам интересна Италия, ее культура и язык, то DSU — отличная возможность получить качественное образование бесплатно и познакомиться со страной поближе. Рассказываем о программе подробнее.


Айнур Абихан, 29 лет, город — Кассино, студентка Университета Cassino, @ainura_abikhan

Айнур Абихан

О выборе программы

Во время поиска программ и грантов для иностранных студентов я поняла, что Италия — идеальная страна для жизни и учебы. После окончания бакалавра я развивала бизнес в Казахстане и планировала улучшить свои навыки и знания в этом направлении. Поэтому поступила на специальность Global Business and Economy.

О DSU

В Италии существует множество видов грантов для студентов. Но у каждой стипендии есть свои минимальные требования. Изучая все нюансы, я поняла, что DSU — хороший вариант. По программе студентам предоставляют место в общежитии, питание в кафетерии университета, бесплатное обучение. Самое главное — финансовый приз в размере от 6200€ в год. Для этого мне нужно было успеть подать заявку до дедлайна и предоставить справки о своих финансовых доходах.

Как получить стипендию

Процесс поступления я начала за год вперед. Подготовка к сдаче IELTS и сбор документов могут отнять у вас приличное время. У меня был стандартный пакет документов: мотивационное письмо, рекомендательные письма, резюме в формате Europass, школьный аттестат или диплом с транскрипциями, IELTS. Все документы на английском языке.

Об особенностях

Я выбрала маленький город для спокойной студенческой жизни с учебой в университете Cassino. Нам предоставили бесплатные курсы итальянского языка.

Мне нравится профессорский состав и система обучения в вузе


Мне нравится профессорский состав и система обучения в вузе. У нас есть возможность подрабатывать ассистентом профессора. Мы проводим много исследований по международным компаниям, повышаем знания на практике. Здесь действительно нужно много учиться.

Студенты могут учиться по обмену в других европейских университетах с отдельным видом гранта.

Чем помогла стипендия

Стипендия DSU дала возможность учиться за рубежом бесплатно. Я могу путешествовать по Европе, находить друзей со всего мира и открывать для себя новые горизонты. Я благодарна Министерству Образования Италии за то, что они предоставляют такие возможности для студентов.

Дайана Жолдыбай, 23 года, город — Милан, студентка Миланского университета, @daiaaana_

Дайана Жолдыбай

О выборе программы

Учеба за границей была моей мечтой со школы. Но папа был против. Поэтому я окончила бакалавриат в Алматы.

На четвертом курсе всерьез задумалась о магистратуре за рубежом. Мониторила программы, искала студентов, которые учатся в Италии. Именно тогда узнала о стипендии DSU.

О DSU

DSU — самая масштабная и популярная стипендия среди студентов итальянских университетов. Она финансируется из государственных и региональных средств и относится к типу need-based грантов. Это значит, что отбор происходит не на основании академических, профессиональных и других личных достижений кандидата, а исходя из финансового положения его семьи.

Моя стипендия составляет 6400€ + питание от университета. Учитывая, что я живу в общежитии, она покрывает мои базовые расходы.

Как получить стипендию

В Италии вы всегда поступаете на платную основу. А после получения приглашения от университета можно подать документы на стипендию. Результаты приходят только в ноябре, а учеба начинается в сентябре. Придется прилететь в Италию, не зная, получили вы стипендию или нет.

Дайана Жолдыбай

Требования для подачи выходят в июле каждого года. До сентября надо собрать документы из списка и загрузить на сайт университета.

Об особенностях

Большой плюс в том, что стипендию могут получить те, чьи финансовые показатели подходят под стандарты.

Минус в том, что если вы за год обучения не закроете 35 кредитов, стипендию нужно будет вернуть.

Чем помогла стипендия

Я всегда за развитие и яркое будущее. А образование в Италии дает много возможностей: диплом международного образца, престижную профессию, работу в международных компаниях, новое общество, знание нескольких иностранных языков и много путешествий. Поэтому я настоятельно советую поступать в итальянские вузы. Здесь не только хорошее образование, но и прекрасная природа, культура и люди.

Айдана Хожанова, 21 год, город — Милан, студентка Миланского университета @aidana_khozhanova

Айдана Хожанова

О выборе программы

Я выросла в Южно-Казахстанской области. В этом году окончила бакалавриат и поставила цель поступить на учебу в Италию. В итоге получила приглашение из двух университетов. Выбор пал на Милан.

Италия меня всегда манила. Культура и история этой страны мне близки. Причина выбора DSU — большие возможности. Государство предоставляет студенту помощь в виде стипендии. И здесь нет отработки, как в программе «Болашақ».

О DSU

DSU — Il Diritto allo Studio Universitario — популярная стипендия среди студентов итальянских университетов. Можно бесплатно питаться в столовых, с которыми у университета есть контракт. Также обучающимся предоставляют разного рода скидки.

Как получить стипендию

Процесс поступления небыстрый. Сбор документов займет много времени. У каждого университета свои дедлайны. Нужно обратить внимание и на это. После того как отправите все документы по перечню, нужно ждать приглашение на интервью. Есть еще один важный момент —мотивационное письмо, которое играет ключевую роль при поступлении.

Теперь я учусь на специальности Environmental Change and Global Sustainability.

Об особенностях

Шанс выигрыша стипендии высокий. И это одно из преимуществ. Сумма финансовой поддержки тоже удовлетворяет все потребности.

Но программа не обеспечивает студента жильем. Можно подать документы на общежитие, но это долгий процесс.

Айдана Хожанова

Нужно быть готовым к расходам. Билеты на самолет, квартира, сбор документов — это все требует немалых средств.

Чем помогла стипендия

В Италии я получаю образование, расширяю кругозор, общаюсь с представителями разных стран, проживаю интересную студенческую жизнь. Обучение за границей открывает массу возможностей. Рекомендую всем выбрать эту программу.

Іңкәр Жеңісқызы, 22 года, город — Павия, студентка Университета Павии, @inkamili

Іңкәр Жеңісқызы

О выборе программы

Я всегда мечтала учиться за границей, так как знала, что там больше возможностей. В этом начинании меня поддерживал старший брат.

В Италии большое количество программ на английском языке. Главное, что нужно — школьный аттестат или диплом университета, IELTS выше 6.0 и высокий GPA. Я выбрала магистерскую программу International Вusiness and Еntrepreneurship. А для того, чтобы получить бесплатное образование, нашла стипендиальную программу DSU.

О DSU

Стипендия DSU финансируется правительством Италии и региональными органами. Стипендию могут получить те, чей семейный доход составляет 20 000 евро в год. Стипендии присуждаются на конкурсной основе. Размер варьируется в зависимости от экономического положения семьи, места жительства студента. Частично поддержка предоставляется в виде услуг, частично — в денежной форме.

Как получить стипендию

Первым делом нужно поступить в выбранный университет. После того как вы получите приглашение, нужно собрать документы для стипендиальной программы. Страны СНГ по меркам Европы входят в страны с низким доходом, так что 90% кандидатов получают стипендию.

Список документов зависит от университета и города, куда вы поступили. После предоставления всех справок и документов считают ваш доход и предоставляют ISEE — документ, который подтверждает, что вы действительно нуждающийся в финансовой поддержке кандидат. Результаты оглашаются несколько раз после подачи. Окончательные результаты выходят в декабре. Даже если вы не сможете выиграть стипендию, то в дальнейшем с помощью показателя ISEE сможете снизить стоимость обучения до 0.

Об особенностях

Самое главное преимущество — стипендия предлагает 6200€ в год. При этом вам не нужно оставаться в Италии и отрабатывать грант. Еще вы получаете Mensa card — это талоны на обед или ужин. Можете подать заявку на получение комнаты в общежитии.

Іңкәр Жеңісқызы

Один из недостатков — стипендия выдается два раза в год, а не ежемесячно.

Чем помогла стипендия

Обучение по DSU научило меня быстрому решению задач. Я рекомендую поступать в Италию всем, кто хотел бы учиться в Европе. Здесь вы можете найти много единомышленников.

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#университет #образование #стипендия #италия #dsu
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.