DSU. 4 истории студентов из Центральной Азии, которые бесплатно учатся в Италии

Если вам интересна Италия, ее культура и язык, то DSU — отличная возможность получить качественное образование бесплатно и познакомиться со страной поближе. Рассказываем о программе подробнее.









Айнур Абихан, 29 лет, город — Кассино, студентка Университета Cassino, @ainura_abikhan

О выборе программы

Во время поиска программ и грантов для иностранных студентов я поняла, что Италия — идеальная страна для жизни и учебы. После окончания бакалавра я развивала бизнес в Казахстане и планировала улучшить свои навыки и знания в этом направлении. Поэтому поступила на специальность Global Business and Economy.

О DSU

В Италии существует множество видов грантов для студентов. Но у каждой стипендии есть свои минимальные требования. Изучая все нюансы, я поняла, что DSU — хороший вариант. По программе студентам предоставляют место в общежитии, питание в кафетерии университета, бесплатное обучение. Самое главное — финансовый приз в размере от 6200€ в год. Для этого мне нужно было успеть подать заявку до дедлайна и предоставить справки о своих финансовых доходах.

Как получить стипендию

Процесс поступления я начала за год вперед. Подготовка к сдаче IELTS и сбор документов могут отнять у вас приличное время. У меня был стандартный пакет документов: мотивационное письмо, рекомендательные письма, резюме в формате Europass, школьный аттестат или диплом с транскрипциями, IELTS. Все документы на английском языке.

Об особенностях

Я выбрала маленький город для спокойной студенческой жизни с учебой в университете Cassino. Нам предоставили бесплатные курсы итальянского языка.

Мне нравится профессорский состав и система обучения в вузе



Мне нравится профессорский состав и система обучения в вузе. У нас есть возможность подрабатывать ассистентом профессора. Мы проводим много исследований по международным компаниям, повышаем знания на практике. Здесь действительно нужно много учиться.

Студенты могут учиться по обмену в других европейских университетах с отдельным видом гранта.

Чем помогла стипендия

Стипендия DSU дала возможность учиться за рубежом бесплатно. Я могу путешествовать по Европе, находить друзей со всего мира и открывать для себя новые горизонты. Я благодарна Министерству Образования Италии за то, что они предоставляют такие возможности для студентов.

Дайана Жолдыбай, 23 года, город — Милан, студентка Миланского университета, @daiaaana_

О выборе программы

Учеба за границей была моей мечтой со школы. Но папа был против. Поэтому я окончила бакалавриат в Алматы.

На четвертом курсе всерьез задумалась о магистратуре за рубежом. Мониторила программы, искала студентов, которые учатся в Италии. Именно тогда узнала о стипендии DSU.

О DSU

DSU — самая масштабная и популярная стипендия среди студентов итальянских университетов. Она финансируется из государственных и региональных средств и относится к типу need-based грантов. Это значит, что отбор происходит не на основании академических, профессиональных и других личных достижений кандидата, а исходя из финансового положения его семьи.

Моя стипендия составляет 6400€ + питание от университета. Учитывая, что я живу в общежитии, она покрывает мои базовые расходы.

Как получить стипендию

В Италии вы всегда поступаете на платную основу. А после получения приглашения от университета можно подать документы на стипендию. Результаты приходят только в ноябре, а учеба начинается в сентябре. Придется прилететь в Италию, не зная, получили вы стипендию или нет.

Требования для подачи выходят в июле каждого года. До сентября надо собрать документы из списка и загрузить на сайт университета.

Об особенностях

Большой плюс в том, что стипендию могут получить те, чьи финансовые показатели подходят под стандарты.

Минус в том, что если вы за год обучения не закроете 35 кредитов, стипендию нужно будет вернуть.

Чем помогла стипендия

Я всегда за развитие и яркое будущее. А образование в Италии дает много возможностей: диплом международного образца, престижную профессию, работу в международных компаниях, новое общество, знание нескольких иностранных языков и много путешествий. Поэтому я настоятельно советую поступать в итальянские вузы. Здесь не только хорошее образование, но и прекрасная природа, культура и люди.

Айдана Хожанова, 21 год, город — Милан, студентка Миланского университета @aidana_khozhanova

О выборе программы

Я выросла в Южно-Казахстанской области. В этом году окончила бакалавриат и поставила цель поступить на учебу в Италию. В итоге получила приглашение из двух университетов. Выбор пал на Милан.

Италия меня всегда манила. Культура и история этой страны мне близки. Причина выбора DSU — большие возможности. Государство предоставляет студенту помощь в виде стипендии. И здесь нет отработки, как в программе «Болашақ».

О DSU

DSU — Il Diritto allo Studio Universitario — популярная стипендия среди студентов итальянских университетов. Можно бесплатно питаться в столовых, с которыми у университета есть контракт. Также обучающимся предоставляют разного рода скидки.

Как получить стипендию

Процесс поступления небыстрый. Сбор документов займет много времени. У каждого университета свои дедлайны. Нужно обратить внимание и на это. После того как отправите все документы по перечню, нужно ждать приглашение на интервью. Есть еще один важный момент —мотивационное письмо, которое играет ключевую роль при поступлении.

Теперь я учусь на специальности Environmental Change and Global Sustainability.

Об особенностях

Шанс выигрыша стипендии высокий. И это одно из преимуществ. Сумма финансовой поддержки тоже удовлетворяет все потребности.

Но программа не обеспечивает студента жильем. Можно подать документы на общежитие, но это долгий процесс.

Нужно быть готовым к расходам. Билеты на самолет, квартира, сбор документов — это все требует немалых средств.

Чем помогла стипендия

В Италии я получаю образование, расширяю кругозор, общаюсь с представителями разных стран, проживаю интересную студенческую жизнь. Обучение за границей открывает массу возможностей. Рекомендую всем выбрать эту программу.

Іңкәр Жеңісқызы, 22 года, город — Павия, студентка Университета Павии, @inkamili

О выборе программы

Я всегда мечтала учиться за границей, так как знала, что там больше возможностей. В этом начинании меня поддерживал старший брат.

В Италии большое количество программ на английском языке. Главное, что нужно — школьный аттестат или диплом университета, IELTS выше 6.0 и высокий GPA. Я выбрала магистерскую программу International Вusiness and Еntrepreneurship. А для того, чтобы получить бесплатное образование, нашла стипендиальную программу DSU.

О DSU

Стипендия DSU финансируется правительством Италии и региональными органами. Стипендию могут получить те, чей семейный доход составляет 20 000 евро в год. Стипендии присуждаются на конкурсной основе. Размер варьируется в зависимости от экономического положения семьи, места жительства студента. Частично поддержка предоставляется в виде услуг, частично — в денежной форме.

Как получить стипендию

Первым делом нужно поступить в выбранный университет. После того как вы получите приглашение, нужно собрать документы для стипендиальной программы. Страны СНГ по меркам Европы входят в страны с низким доходом, так что 90% кандидатов получают стипендию.

Список документов зависит от университета и города, куда вы поступили. После предоставления всех справок и документов считают ваш доход и предоставляют ISEE — документ, который подтверждает, что вы действительно нуждающийся в финансовой поддержке кандидат. Результаты оглашаются несколько раз после подачи. Окончательные результаты выходят в декабре. Даже если вы не сможете выиграть стипендию, то в дальнейшем с помощью показателя ISEE сможете снизить стоимость обучения до 0.

Об особенностях

Самое главное преимущество — стипендия предлагает 6200€ в год. При этом вам не нужно оставаться в Италии и отрабатывать грант. Еще вы получаете Mensa card — это талоны на обед или ужин. Можете подать заявку на получение комнаты в общежитии.

Один из недостатков — стипендия выдается два раза в год, а не ежемесячно.

Чем помогла стипендия

Обучение по DSU научило меня быстрому решению задач. Я рекомендую поступать в Италию всем, кто хотел бы учиться в Европе. Здесь вы можете найти много единомышленников.