Global Korea Scholarship. Студенты из Центральной Азии о том, как бесплатно учатся в Южной Корее

Программа Global Korea Scholarship — отличная возможность для тех, кто хочет учиться в Южной Корее. Познакомились со стипендиатами GKS и узнали о процессе подачи документов и поступления в университеты.





Анара Жуманазарова, 22 года, остров Чеджу, филолог, @zhu.anar





О выборе программы

За четыре года бакалавра я училась в трех университетах: Ошский Государственный университет, Кыргызско-Турецкий университет Манас и Green River College по программе SUSI. Познакомилась с разными системами обучения. Поэтому магистратуру тоже рассматривала как возможность получить новый опыт за рубежом. При выборе Программы учитывала, чтобы она покрывала все расходы. Узнала, что мне подходит GKS, и приложила все усилия, чтобы поступить.

Теперь я изучаю корейский язык в Jeju National University.

О GKS

GKS — это грант от правительства Южной Кореи, который полностью покрывает обучение, авиаперелеты, страховку и ежемесячную стипендию. По этой Программе можно поступить на бакалавриат, магистратуру и докторантуру.

На грант GKS могут претендовать граждане любых стран. Но студент или его родители не должны иметь гражданство Южной Кореи.

Как получить стипендию

Процесс состоит из четырех этапов. На мой взгляд, самые важные — эссе и интервью. Именно они играют большую роль. Мой GPA был всего 3.4/4.0, и я подавалась без каких-либо языковых сертификатов. Стипендию можно выиграть с минимальным бэкграундом, но с ясным, хорошим эссе.

Об особенностях

Даже если ваша Программа полностью на английском, вам нужно пройти год обучения корейскому языку. Исключение — наличие TOPIK 5/6.

Преимущество Программы — стипендия в размере $700-900, благодаря которой во время обучения финансовая часть вас не будет волновать.

Единственный недостаток — ограничение в возрасте: кандидаты на бакалавриат не старше 25, в магистратуру и аспирантуру — не старше 40 лет.

Чем помогла стипендия

Программа показала мне, что возможно все, стоит лишь немного потрудиться. Всем трудолюбивым студентам советую податься на эту Программу.

Роза Кубанычбек кызы, 23 года, город — Тэгу, преподаватель корейского языка, @rooozaiy

О выборе Программы

Я учусь в университете Yeungnam в магистратуре по специальности «Преподавание корейского языка».

Я хотела учиться в Южной Корее еще со школы. После окончания бакалавриата, рассмотрев разные Программы в этой стране, поняла, что GKS — самый выгодный и надежный вариант. Программу поддерживает правительство страны, а кандидатам предоставляют языковые курсы.

О GKS

Global Korea Scholarship — государственный грант Республики Корея. Его цель — развитие сотрудничества между разными странами.

При поступлении в корейский вуз по GKS государство оплачивает перелет, оплату за обучение, медицинскую страховку и расходы на проживание в размере 1 000 000 KRW — 800$ в месяц. Если у вас пятый и шестой уровень корейского языка по системе TOPIK, есть дополнительная стипендия в размере 100 000 KRW — 80$ в месяц.

Как получить стипендию

На GKS можно подать двумя способами:

— через Посольство страны

— непосредственно в университет Южной Кореи.

Я подавала вторым способом. В этом случае нужно отправить соответствующие документы почтой в университет. После приема документов со мной связался профессор факультета и провел интервью. На следующем этапе NIIED рассматривают документы и объявляют список прошедших кандидатов на официальном сайте.

При отборе важен бэкграунд. В случае отсутствия сертификата о знании языка можно предоставить сертификаты о волонтерстве, участии в международных мероприятиях.

Также нужно подготовить мотивационное письмо и Study plan, изучить Программу и язык обучения на выбранном факультете.

Об особенностях

По прибытии в страну все студенты проходят Программу ориентации. Также GKS предоставляет менторов из числа студентов старших курсов.

Во время прохождения языковых курсов Программа оплачивает групповые поездки и культурные мероприятия.

Самый значимый недостаток Программы — запрет на работу во время учебного семестра.

Чем помогла стипендия

Программа отбирает лучших студентов. Обучение в такой среде служит для меня мотивацией. В окружении целеустремленных и креативных людей я начала ценить свои способности.

Мавзуна Товарова, 21 лет, город — Пусан, студентка, @multicity.girl





О выборе программы

Я родом из Душанбе, Таджикистан. Живу и учусь в Южной Корее. Выбрала GKS, потому что это самая престижная стипендия Южной Кореи.

О GKS

GKS — это Государственная Стипендиальная Программа. Покрывает расходы на авиабилеты, закрывает стоимость обучения, проживания, медицинскую страховку и исследовательские гранты.

Как получить стипендию

1 этап — подача документов.

2 этап — предварительный список.

3 этап — зачисление в вузы.

В процессе надо обязательно проверить дедлайны. Для поступления в бакалавриат студент должен быть моложе 25 лет, а для магистратуры — 40 лет.

Рекомендую предоставить сертификаты разных курсов и внеучебных занятий. Корейцы любят активных и трудолюбивых студентов. Также ценится волонтерская деятельность.

Об особенностях

Перед тем как начать обучение по профессии, студенты в течение года изучают корейский язык. Это помогает быстрее привыкнуть к новой стране.

Чем помогла стипендия

Благодаря GKS я улучшила свой корейский. Встретила много друзей из разных стран, узнала другие культуры.

Ясмина Саитова, 22 года, город — Чхунчхон, студентка, @jessamine____





О выборе Программы

Я получила степень бакалавра и магистра социальных знаний по направлению «Международные отношения», но позже приняла решение сменить фокус своих исследований в сторону «Корееведения». Буду получать степень магистра в университете Соган. В данный момент учусь на языковых курсах в Канвонском Национальном Университете по Программе Global Korea Scholarship.

Интерес к корейской культуре у меня появился еще во время учебы в бакалавриате, когда мы приступили к изучению стран Восточной Азии. Я узнала о бесплатных курсах корейского языка в Корейском Центре Образования при Посольстве Республики Корея и записалась. Преподаватели рассказали мне о Программе Global Korea Scholarship и порекомендовали подать документы.

О GKS

Global Korea Scholarship — самая известная Стипендиальная Программа Правительства Республики Корея. Она предоставляет иностранным студентам возможность получения высшего образования в ведущих вузах страны совершенно бесплатно.

GKS предлагает полное покрытие расходов, включая оплату обучения в выбранном вузе, перелет и консульские сборы, стоимость языковых курсов, медицинскую страховку, стипендию, единовременные транспортные расходы по прибытию в страну, печать дипломной работы, а также перелет домой. Стипендия распространяется на все виды Программ: бакалавриат, магистратура, докторантура. Обучение по ней может проходить как на английском, так и корейском языках.

Как получить стипендию

Есть два равнозначных способа подать заявку на GKS: через посольство Республики Корея по месту жительства или через выбранный университет. В обоих случаях нужно подготовить пакет документов и пройти собеседование.

Для успешного прохождения отбора по Программе, рекомендую знать английский язык или корейский на среднем уровне. Также нужно уметь грамотно преподнести себя во время написания Рersonal statement и прохождения интервью, заранее подготовить Study plan и задуматься о теме будущих исследований, иметь высокие показатели в учебе и получить хорошие рекомендации от преподавателей.

Об особенностях

Главные преимущества Программы — приобретение нового жизненного опыта, получение бесплатного высококачественного образования, конкурентное преимущество при устройстве на работу по выпуску из университета не только в Южной Корее, но в любом другом государстве.

Чем помогла стипендия

Программа GKS привнесла в мою жизнь множество ярких красок. В Корее я приобрела новых друзей, научилась самостоятельности, стала близка к разным культурам, изменила свое мировоззрение.

Программа GKS научила меня не бояться ничего и идти вперед к своей цели. Как говорится: «하늘의 별 딸 수 있다»! Нет ничего невозможного.