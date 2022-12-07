Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/56b/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/56b52d154c86a99c3bbf0993bdcd2f19.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
studenty-iz-central-noy-azii-o-tom-kak-poluchit-luchshuyu-stipendiyu-vengrii-stipendium-hungaricum
Студенты из Центральной Азии о том, как получить лучшую стипендию Венгрии — Stipendium Hungaricum
83
Главная
/
Возможности
/
Образование

Сегодня в 11:45

Студенты из Центральной Азии о том, как получить лучшую стипендию Венгрии — Stipendium Hungaricum

Если вы ищете возможность бесплатной учебы в Европе, наши герои советуют присмотреться к стипендии Stipendium Hungaricum. Подробнее о том, как ее получить — в материале.


Дамиля Арзыбекова, 22 года, город — Будапешт, Account Manager, @damivinci

Дамиля Арзыбекова

О выборе программы

Я работаю в международной компании, в Будапеште.

Люблю разнообразную культуру Европы, поэтому с начала 11 класса рассматривала программы обучения внутри ЕС. Финансовый аспект тоже играл немаловажную роль, поэтому выбирала только программы, предоставляющие грант. Stipendium Hungaricum покрывал все требования.

О Stipendium Hungaricum

Stipendium Hungaricum — это грант правительства Венгрии. Основная цель — поддержка интернационализации венгерских высших учебных заведений, их постоянное развитие, улучшение международных академических и исследовательских отношений, продвижение репутации конкурентных вузов Венгрии во всем мире.

венгрия

Программа предоставляет возможность для обучения на программах бакалавриата, магистратуры и докторантуры. На протяжении всего обучения покрывает стоимость обучения в выбранном университете, медицинскую страховку, частично проживание и предоставляет ежемесячную стипендию в размере 43 000 форинтов — чуть больше 100€.

Как получить стипендию

Процесс поступления может варьироваться в зависимости от отправляющих стран-партнеров. Я расскажу о трех основных этапах:

— онлайн подача документов: мотивационное письмо, сертификат о знании английского языка, медицинские справки, сертификаты с разных внеклассных занятий, аттестат о школьном образовании

— отбор с нашей стороны: «Болашак» для Казахстана и Министерство Образования для Кыргызстана. Кыргызстанцы, подающие на бакалавриат, должны сдавать тесты в зависимости от профиля, в магистратуру и докторантуру — интервью

— интервью и вступительные экзамены при университетах.

Советую хорошо прочитать требования программы и университетов при подаче. Есть много интересных программ. Не оставляйте все на последний момент.

Об особенностях

Преимущество — возможность обучения на английском языке сразу после окончания школы, без нужды идти на подготовительные курсы. Для сравнения: при подаче документов в Италию вам нужно будет пройти год foundation.

Также программа дает возможность получить высшее образование в престижных университетах Венгрии, которые славятся качеством образования по всей Европе.

Один из недостатков — требования по возрасту. Абитуриентам должно исполниться 18 лет к августу 2023.

Чем помогла стипендия

венгрия

Данная программа научила меня не бояться и верить в себя. Конечно, всегда нужно трезво оценивать ситуацию, но и нельзя бояться мечтать. Я рекомендую всем поступать на эту Stipendium Hungaricum. Она открывает много возможностей для профессионального и личностного роста.

Енлик Молдабаева, 28 лет, город — Орхус, блогер, @yenlikinoo

Енлик Молдабаева

О выборе программы

Год назад я окончила Дебреценский университет в Венгрии по стипендии Stipendium Hungaricum. После окончания учебы встретила казаха из Дании и вышла замуж.

К моменту поступления в Венгрию у меня уже было два диплома, и я работала геологом. Но постоянно ездила в Европу и захотела получить образование. Узнала о стипендии и заинтересовалась ею.

О Stipendium Hungaricum

Stipendium Hungaricum предоставляет такие условия, как бесплатное образование, ежемесячная стипендия, медицинская страховка.

Также Венгрия — одна из самых дешевых стран в Европе. Поэтому здесь легче оплачивать квартиру, коммунальные услуги.

Как получить стипендию

венгрия

Чтобы поступить, надо зарегистрироваться на сайте Stipendium Hungaricum. Вы можете выбрать два университета и специальности. После загрузки всех документов нужно подать документы в «Центр международных программ».

Об особенностях

Преимущества стипендии — это минимальная вероятность ее потери. Вы не лишаетесь стипендии за плохие оценки. А если вы не сдали предмет, можете бесплатно пересдать экзамен.

Также здесь классное Kazakh community, и вам точно не будет скучно. В Венгрии намного меньше бюрократии, поэтому адаптироваться и наладить документы проще.

Один из недостатков — подача через «Центр международных программ». Было бы легче, если можно было подавать документы напрямую в Венгрию.

Чем помогла стипендия

Стипендия полностью изменила мою жизнь. Я нашла много друзей по всему миру. Посетила 25 стран. Мое мышление и мировоззрение изменилось, исчезли страхи.

Жамал Батырова, 24 года, город — Будапешт, студентка, @jamabt

Жамал Батырова

О выборе программы

Я учусь на втором курсе магистратуры в университете ELTE в Будапеште.

В Кыргызстане на бакалавре я изучала финансы и кредит. После учебы устроилась на работу, но поняла, что хочу получить опыт обучения в другой стране. Выбрала другую программу — «Международные Отношения» и Stipendium Hungaricum, потому что мне было важно учиться бесплатно и получать стипендию.

О Stipendium Hungaricum

Stipendium Hungaricum — это программа правительства Венгрии. Она основана на соглашении Венгрии с рядом стран. Полностью покрывает обучение в венгерских вузах, выплачивает ежемесячную стипендию, оплачивает жилье, предоставляет медицинское обслуживание в соответствии с законодательством и дополнительное частное медицинское страхование.

Как получить стипендию

Самое главное — внимательно прочитать условия программы, выбрать университеты, которые вам нравятся. После нужно прочитать требования, заполнить заявку как на венгерской стороне, так и на платформе страны, от которой вы подаетесь. Например, в Кыргызстане это — Министерство Образования и Науки.

Заявки часто отсеивают из-за отсутствия некоторых документов. Бывает, что люди загружают документы только одной стороны. Поэтому не забывайте, что эта программа — договор между странами.

Про лайфхаки могу сказать только одно: Будьте собой! Особенно на интервью. Постарайтесь впечатлить комиссию, чтобы они захотели видеть вас у себя в университете. Не будет лишним, если вы сделаете акцент на практику английского, подготовку к тестам и интервью.

Об особенностях

Программа полностью покрывает учебу и выплачивает стипендию. Вы учитесь в отличных вузах в Европе, путешествуете и знакомитесь с интересными людьми. Идет мощная прокачка вашей личности, выход из зоны комфорта и приобретение как hard, так и soft skills.

венгрия

Стипендия не такая большая, как хотелось бы. Но здесь классные возможности для заработка. А Будапешт — колоритный, удобный и недорогой город по сравнению с тем же Парижем, Берлином или Римом.

Чем помогла стипендия

Обучение по программе — выход из зоны комфорта. Я увидела, что качественное образование можно получать бесплатно. За год, проведенный тут, я значительно улучшила свой английский.

Рекомендую поступать в Венгрию по этой программе. Здесь вы сможете стать профессионалом в своем деле и получить качественное европейское образование. Никто не скажет, что адаптация пройдет за неделю, но именно это поможет вам стать сильнее.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #грант #стипендия #венгрия #будапешт
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Школа. Дармен Садвакасов о том, почему дети должны учиться в школе 5 лет
4387
Я фулбрайтер. Как получить одну из самых престижных стипендий мира и учиться в США
2791
Дата-журналист, архитектор данных и разработчик: 7 высокооплачиваемых профессий будущего
3007
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.