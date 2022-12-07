Студенты из Центральной Азии о том, как получить лучшую стипендию Венгрии — Stipendium Hungaricum

Если вы ищете возможность бесплатной учебы в Европе, наши герои советуют присмотреться к стипендии Stipendium Hungaricum. Подробнее о том, как ее получить — в материале.





Дамиля Арзыбекова, 22 года, город — Будапешт, Account Manager, @damivinci





О выборе программы

Я работаю в международной компании, в Будапеште.

Люблю разнообразную культуру Европы, поэтому с начала 11 класса рассматривала программы обучения внутри ЕС. Финансовый аспект тоже играл немаловажную роль, поэтому выбирала только программы, предоставляющие грант. Stipendium Hungaricum покрывал все требования.

О Stipendium Hungaricum

Stipendium Hungaricum — это грант правительства Венгрии. Основная цель — поддержка интернационализации венгерских высших учебных заведений, их постоянное развитие, улучшение международных академических и исследовательских отношений, продвижение репутации конкурентных вузов Венгрии во всем мире.

Программа предоставляет возможность для обучения на программах бакалавриата, магистратуры и докторантуры. На протяжении всего обучения покрывает стоимость обучения в выбранном университете, медицинскую страховку, частично проживание и предоставляет ежемесячную стипендию в размере 43 000 форинтов — чуть больше 100€.

Как получить стипендию

Процесс поступления может варьироваться в зависимости от отправляющих стран-партнеров. Я расскажу о трех основных этапах:

— онлайн подача документов: мотивационное письмо, сертификат о знании английского языка, медицинские справки, сертификаты с разных внеклассных занятий, аттестат о школьном образовании

— отбор с нашей стороны: «Болашак» для Казахстана и Министерство Образования для Кыргызстана. Кыргызстанцы, подающие на бакалавриат, должны сдавать тесты в зависимости от профиля, в магистратуру и докторантуру — интервью

— интервью и вступительные экзамены при университетах.

Советую хорошо прочитать требования программы и университетов при подаче. Есть много интересных программ. Не оставляйте все на последний момент.

Об особенностях

Преимущество — возможность обучения на английском языке сразу после окончания школы, без нужды идти на подготовительные курсы. Для сравнения: при подаче документов в Италию вам нужно будет пройти год foundation.

Также программа дает возможность получить высшее образование в престижных университетах Венгрии, которые славятся качеством образования по всей Европе.

Один из недостатков — требования по возрасту. Абитуриентам должно исполниться 18 лет к августу 2023.

Чем помогла стипендия

Данная программа научила меня не бояться и верить в себя. Конечно, всегда нужно трезво оценивать ситуацию, но и нельзя бояться мечтать. Я рекомендую всем поступать на эту Stipendium Hungaricum. Она открывает много возможностей для профессионального и личностного роста.

Енлик Молдабаева, 28 лет, город — Орхус, блогер, @ yenlikinoo





О выборе программы

Год назад я окончила Дебреценский университет в Венгрии по стипендии Stipendium Hungaricum. После окончания учебы встретила казаха из Дании и вышла замуж.

К моменту поступления в Венгрию у меня уже было два диплома, и я работала геологом. Но постоянно ездила в Европу и захотела получить образование. Узнала о стипендии и заинтересовалась ею.

О Stipendium Hungaricum

Stipendium Hungaricum предоставляет такие условия, как бесплатное образование, ежемесячная стипендия, медицинская страховка.

Также Венгрия — одна из самых дешевых стран в Европе. Поэтому здесь легче оплачивать квартиру, коммунальные услуги.

Как получить стипендию

Чтобы поступить, надо зарегистрироваться на сайте Stipendium Hungaricum. Вы можете выбрать два университета и специальности. После загрузки всех документов нужно подать документы в «Центр международных программ».

Об особенностях

Преимущества стипендии — это минимальная вероятность ее потери. Вы не лишаетесь стипендии за плохие оценки. А если вы не сдали предмет, можете бесплатно пересдать экзамен.

Также здесь классное Kazakh community, и вам точно не будет скучно. В Венгрии намного меньше бюрократии, поэтому адаптироваться и наладить документы проще.

Один из недостатков — подача через «Центр международных программ». Было бы легче, если можно было подавать документы напрямую в Венгрию.

Чем помогла стипендия

Стипендия полностью изменила мою жизнь. Я нашла много друзей по всему миру. Посетила 25 стран. Мое мышление и мировоззрение изменилось, исчезли страхи.

Жамал Батырова, 24 года, город — Будапешт, студентка, @jamabt

О выборе программы

Я учусь на втором курсе магистратуры в университете ELTE в Будапеште.

В Кыргызстане на бакалавре я изучала финансы и кредит. После учебы устроилась на работу, но поняла, что хочу получить опыт обучения в другой стране. Выбрала другую программу — «Международные Отношения» и Stipendium Hungaricum, потому что мне было важно учиться бесплатно и получать стипендию.

О Stipendium Hungaricum

Stipendium Hungaricum — это программа правительства Венгрии. Она основана на соглашении Венгрии с рядом стран. Полностью покрывает обучение в венгерских вузах, выплачивает ежемесячную стипендию, оплачивает жилье, предоставляет медицинское обслуживание в соответствии с законодательством и дополнительное частное медицинское страхование.

Как получить стипендию

Самое главное — внимательно прочитать условия программы, выбрать университеты, которые вам нравятся. После нужно прочитать требования, заполнить заявку как на венгерской стороне, так и на платформе страны, от которой вы подаетесь. Например, в Кыргызстане это — Министерство Образования и Науки.

Заявки часто отсеивают из-за отсутствия некоторых документов. Бывает, что люди загружают документы только одной стороны. Поэтому не забывайте, что эта программа — договор между странами.

Про лайфхаки могу сказать только одно: Будьте собой! Особенно на интервью. Постарайтесь впечатлить комиссию, чтобы они захотели видеть вас у себя в университете. Не будет лишним, если вы сделаете акцент на практику английского, подготовку к тестам и интервью.

Об особенностях

Программа полностью покрывает учебу и выплачивает стипендию. Вы учитесь в отличных вузах в Европе, путешествуете и знакомитесь с интересными людьми. Идет мощная прокачка вашей личности, выход из зоны комфорта и приобретение как hard, так и soft skills.

Стипендия не такая большая, как хотелось бы. Но здесь классные возможности для заработка. А Будапешт — колоритный, удобный и недорогой город по сравнению с тем же Парижем, Берлином или Римом.

Чем помогла стипендия

Обучение по программе — выход из зоны комфорта. Я увидела, что качественное образование можно получать бесплатно. За год, проведенный тут, я значительно улучшила свой английский.

Рекомендую поступать в Венгрию по этой программе. Здесь вы сможете стать профессионалом в своем деле и получить качественное европейское образование. Никто не скажет, что адаптация пройдет за неделю, но именно это поможет вам стать сильнее.