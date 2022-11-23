Что такое CSC. Студенты из Центральной Азии о том, как совершенно бесплатно учатся в Китае

Продолжаем рассказывать об учебе в топовых вузах на основе различных грантов и программ. В этот раз делимся личным опытом студентов из Центральной Азии об учебе по стипендии правительства Китая.





Айпери Тюлебаева, 23 года, город — Бишкек, студентка Fudan University, @aiperitiulebaeva

О выборе программы

Я учусь онлайн на четвертом курсе в Fudan University, Шанхай. Параллельно работаю в сфере производства одежды.

Я заинтересовалась китайским языком в конце 11 класса и знала, что хочу учиться в Китае. Не хотела просить деньги у родителей, поэтому искала программы со стипендией. Участвовала в конкурсах, программах, искала новые пути и знакомства в сфере китайского языка, чтобы получать больше информации.

О CSC

Chinese Scholarship Council — это правительственный грант Китайской Народной Республики. Он предоставляет бесплатное обучение и ежемесячную стипендию. Программа покрывает все расходы на проживание, питание и обучение.

Как получить стипендию

Первый этап — подача документов. В первую очередь нужно подготовить все документы согласно требованиям программы, а они могут меняться. Обязательно следите за этим, иначе можно слететь еще на первом этапе. На этом же этапе требовался уровень по HSK 4.

Вторым этапом был тест про Китай и сочинение. Здесь нужно подготовиться.

Третий этап — собеседование на русском, английском и китайском языках. Меня спрашивали о том, почему я выбрала Китай для учебы, и о специальности, на которую хочу поступить. Нужно показать, как сильно вы хотите обучаться за границей, показать, какие у вас цели, и убедить, что именно вы достойны этого гранта.

Об особенностях

Преимущества очевидны: бесплатная учеба и стипендия. От студента требуется лишь учиться, сдавать все экзамены и не пропускать учебу.

Преимущества очевидны: бесплатная учеба и стипендия



Я обучаюсь в университете Фудань. Это один из топ-5 вузов в Китае. У нас есть определенные требования по баллам, посещаемости и успеваемости. Это напрямую влияет на то, будете ли вы продолжать учебу на гранте. Грант не гарантирует, что вы будете получать стипендию ежемесячно или являться стипендиатом все пять лет. Мы каждый месяц заполняем определенную анкету, в которой рассказываем о наших успехах. Ежегодно идет пересертификация, где мы показываем свои оценки.

Изначально я выбрала не ту специальность, а грант не дает права менять направление или университет. Чтобы поменять специальность, мне понадобилось два года. Мне продлили грант еще на год. Но это бывает редко.

Чем помогла стипендия

Программа дала возможность обучаться за границей бесплатно, узнать новую культуру, получить знания в одном из топовых университетов мира. Научила стойкости, самостоятельности и помогла вырасти во многих аспектах. Я рекомендую программу на 100% тем, кто хочет учиться именно в Китае.

Адилет Оторбаев, 21 год, город — Шанхай, студент University of Shanghai for Science and Technology, @a.otorbaev

О выборе программы

Я учусь на втором курсе бакалавра в University of Shanghai for Science and Technology, на факультете разработки программного обеспечения.

Меня с детства тянуло в большие города. Мечтал стоять в центре города и любоваться небоскребами. Также важным критерием было учиться в одном из технологичных городов мира.

Подготовку к поступлению я начал еще в девятом классе. Знал, что мне нужны знания английского, алгебры и программирования. О программе CSC услышал в 11 классе от друга отца. В тот же день изучил условия поступления и решил, что это то, что мне нужно.

О CSC

Программа CSC — это полностью финансируемая стипендия. Иностранные студенты могут подавать документы для поступления на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Стипендия покрывает обучение, проживание, страховку, а также выдается ежемесячное пособие в размере от 2500 до 3500 юаней в зависимости от программы. Подать документы на CSC могут все иностранные студенты.

Как получить стипендию

В конце языкового года нужно сдать экзамен CSC, где вы подтверждаете, что действительно достойны этой стипендии. Я сдавал китайский, физику, математику и науку.

Об особенностях

В Китай я поехал с нулевым знанием китайского языка. Для этого и нужен был год языковых курсов. Языковой год проходил в городе Сямынь, в университете Хуацяо.

Я поступал по программе 1+4, что означает один год языковых курсов и четыре года бакалавра. Подавался сразу в пять университетов — два крупных и три средних, чтобы перестраховаться. В топовых университетах всегда большая нагрузка и конкуренция.

В Китай я поехал с нулевым знанием китайского языка



Обучение проходило с восьми утра до восьми вечера. Но так было только у тех, кто выбрал техническую специальность.

Чем помогла стипендия

CSC научила меня дисциплине и соревновательному духу. Я получаю знания от высококвалифицированных профессоров. Университет предоставляет все условия для развития. Благодаря этой программе я не завишу от финансовых возможностей своих родителей.





Алина Сыдыкова, 20 лет, город — Пекин, студентка Beijing Language and Culture University, @allinsaa

О выборе программ

Я учусь на третьем курсе бакалавриата по направлению «Международные отношения».

Обучение за границей — это бесценный опыт. Отличная возможность для межкультурного обмена иностранных студентов.

При выборе университета я остановилась на вузах Восточной Азии, а именно на Китае. Меня привлекает красочная культура и разнообразие этой страны.

О CSC

Правительство Китая предоставляет полностью финансируемую стипендию CSC, которая покрывает оплату за обучение, проживание и выдает пособие в размере 2500-3500 юаней каждый месяц. Когда я узнала о такой возможности, сразу же начала подготовку документов.

Как получить стипендию

Для поступления необходимо предоставить пакет документов: мотивационное письмо, рекомендательное письмо, аттестат.

Я подавала на программу 1+4: один год языкового обучения и четыре года бакалавриата. Подавала в несколько университетов, среди которых были университеты Шанхая и Пекина.

Об особенностях



Обучение за границей — это бесценный опыт



У программы одни преимущества: она позволяет студентам учиться в престижных вузах и при этом получать стипендию.

Чем помогла стипендия

Обучаясь по программе CSC, я не только получаю знания от высококвалифицированных профессоров, но и могу обучаться вместе со студентами из разных стран мира.