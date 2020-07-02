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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Что почитать: 158 книг на любой вкус
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02.07.2018

Что почитать: 158 книг на любой вкус

Книги современных авторов Центральной Азии и Закавказья



Казахстанская литература: 9 книг современных авторов


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Книги азербайджанских авторов, которые стоит прочесть


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Интересные книги писателей из Грузии


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6 книг современных авторов из Кыргызстана


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Книги для изучения языка

8 книг на казахском для новичков


 shokoalem.jpg

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10 книг на английском: что почитать, если начинаете изучать язык


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Книги, которые заряжены на успех



10 книг, которые помогут стать успешнее и продуктивнее


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8 книг об истории успеха современных российских компаний


 arsen_tomskiy.jpg

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8 книг об истории известных мировых брендов и компаний


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9 книг от бизнесменов и топ-менеджеров, которые помогут построить успешную карьеру


 45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя.jpg

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Книги о здоровье



Книги для тех, кто хочет жить долго и при этом сохранить свое здоровье


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6 книг, которые помогут прийти к правильному питанию и стать более здоровым


 6 книг о здоровом питании без подсчета диет и калорий - статьи ...

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8 книг для тех, кто хочет стать Ironman


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Современная художественная литература

8 самых ожидаемых книг 2020 года


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8 книжных новинок весны, которые стоит прочесть


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15 интересных и небольших книг, которые помогут скоротать время в путешествии


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10 детских книг, которые будут интересны взрослым


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10 книг, которые можно прочесть за один день


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10 лучших книг десятилетия


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#чтопочитать #книги #литература
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