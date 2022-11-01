Что нового в Узбекистане: самая высокая канатная дорога в Центральной Азии и «Новый Ташкент»









Спорт



Узбекистанские спортсмены завоевали серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с десятиметровой дистанции на Чемпионате мира по стрелковому спорту в Каире.





Спортсменка из Узбекистана Диера Келдиерова в первый день турнира серии «Большого шлема» по дзюдо завоевала серебряную медаль в весовой категории до 52 кг.

Давлат Бобонов занял первое место в мировом рейтинге дзюдоистов.

Культура

С 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года в Париже в Лувре пройдет выставка «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей».

23 ноября в Институте арабского мира в Париже откроется выставка «Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота», где будет представлено более 300 экспонатов созданные в середине XIX — начале XX века.





Картина «Эврилиш» признана лучшей в номинации KIM Jiseok Award на XXVII Busan International Film Festival. Сюжет фильма строится на примере судьбы героя-узбекистанца и его душевных переживаниях.

В октябре в Берлине состоялся международный форум O'zbekisonlik, где прошел премьерный показ второго эпизода одноименного фильма. В форуме приняли участие более двухста успешных соотечественников-узбекистанцев.





В Париже представили документальный фильм «Узбекистан: путешествие вне времени по Центральный Азии», созданный совместно с французской кинокомпанией Les Poissons Volants, телеканалом ARTE и музеем Лувр.

Образование

С 13 по 16 октября в Женеве состоялся чемпионат мира по робототехнике FIRST Global Challenge, где участвовала команда из Узбекистана. Участники заняли 5 место и выиграла номинацию Best Skills по итогам чемпионата.

Филиал Новгородского строительного колледжа планируют открыть в Узбекистане.





Доступ к бесплатным IT-курсам на Coursera получат более чем миллиона узбекистанцев. Выпускники курсов получат сертификаты.

Путешествия

В 2023 году планируется запустить авиарейсы из Самарканда в Нукус, Муйнак и Термез, из Бухары в Термез и из Намангана в Термез и Нукус, восстановить авиасообщение с аэропортами Шахрисабза и Сариасии и открыть рейсы в Заамин.

В 2023 году в горах Чимган Ташкентской области на территории горно-лыжного курортного комплекса появится самая высокая канатная дорога в Центральной Азии. Также здесь планируют построить первый в Узбекистане стеклянный мост.

В аэропорту Ташкента теперь паспортный контроль будут осуществлять компьютеры.





В Узбекистане заработала авиакомпания для бюджетных путешествий Silk Avia. Цены на билеты будут варьироваться от 180 до 335 тысяч сум.

Мехди Махбуб — глава бангладешской компании Best Soursing получил статус представителя Минтуризма Узбекистана в своей стране. Теперь на телевидении Бангладеша будут рекламировать поездки в Узбекистан.

Авиакомпания VietJet Air планирует запустить прямые рейсы в Ташкент и Хошимин. Запуск полетов запланирован на 15 декабря.

С 13 декабря авиакомпания-лоукостер WizzAir запускает полеты из Самарканда в Абу-Даби, которые будут выполняться 2 раза в неделю — по вторникам и субботам.

На рынке Узбекистана появится новый гостиничный бренд Intercitihotel.





На восьми новых маршрутах запустят скоростные электропоезда. Откроются восемь новых маршрутов: Ташкент — Келес, Ташкент — Джизак, Джизак — Самарканд, Самарканд — Карши, Самарканд — Шахрисабз, Навои — Бухара, Нукус — Хива, Андижан — Ханабад.

Finnair планирует запустить авиамаршруты в Узбекистан из скандинавских стран.

С 1 ноября Uzairways начнeт летать из Ташкента в Куала-Лумпур два раза в неделю.

С 23 ноября по маршруту Ташкент — Шарм-эль-Шейх — Ташкент Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы по средам.

С 15 ноября лоукостер из Саудовской Аравии Flynas будет ежедневно летать из Джидды в Ташкент.





1 октября кувейтская авиакомпания Jazeera Airways совершила первый рейс в Наманган.

С 30 октября Uzbekistan Airways будет летать по маршруту: Фергана — Дубай — Фергана два раза в неделю — по воскресеньям и вторникам.

События

12 ноября Rolling Scopes проведет конференцию для веб-разработчиков. В формате оффлайн мероприятие пройдет впервые с 2019 года.

13 ноября в столице Узбекистана пройдет масштабный забег, где участники в парке «Янги Узбекистон» смогут пробежать дистанции на 3 и 12 километров.

Национальная библиотека в Ташкенте перешла на круглосуточный режим работы.





UzAuto Motors открыли автокомплекс и Trade-In центр Olamavto.

В Ташкенте открылся Парк Гафура Гуляма.

На 1 октября 2022 года численность Узбекистана составила 35,8 млн человек.

Технологические новинки VoLTE и ViLTE продемонстрировал Mobiuz.

При помощи платежного шлюза Payme владельцы национальных карт UZCARD и HUMO теперь имеют полноценный доступ ко всем возможностям международного медиасервиса MEGOGO.

Yandex Go заработает в Нукусе, Карши и Ургенче.





Agrobank награжден на международном рекламном фестивале TAF!2022.

«Яндекс» откроет в двух городах Узбекистана свои школы программирования.

Более 60 иностранных специалистов получили IT-Card, которые предусматривают дальнейшее получение IT-Visa.

В Ташкенте открылся офис Boston Consulting Group.

На востоке Ташкента планируют построить город «Новый Ташкент». Его возведут между реками Чирчик и Карасу. Всего в нем будут проживать 500 тысяч человек.

В 2023 году в Ташкент доставят 200 новых электробусов и 100 — в Самарканд.

В тестовом режиме в 2023 году запустят «Цифровой паспорт», с помощью которого жители Ташкента смогут покупать билеты на поезда и самолеты по Узбекистану.

Три новые станции откроют в ташкентском метрополитене.

Производитель сувениров Precise Group проявил интерес к поставкам продукции из Узбекистана и планирует открыть магазин изделий узбекских ремесленников в Дубае.

Современные BPO-центры в Узбекистане запустят Huawei и IT Park.

В четырех регионах Узбекистана появятся технопарки. В 2023 году в Джизаке реализуют первый проект, в 2024 — в Бухаре, в 2025 — в Намангане, в 2026 — в Нукусе.





Источник фотографии: mospolytech.ru, vnru.ru, gazeta.uz.