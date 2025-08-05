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Где заниматься пилатесом в Ташкенте: 10 лучших студий
Ташкент

28.07.2025

Где заниматься пилатесом в Ташкенте: 10 лучших студий

Пилатес — один из популярных видов спорта, который направлен на укрепление глубоких мышц, улучшений осанки и гибкости. Он отлично подойдет для тех, кто ценит здоровье и стремится к гармонии тела и духа. В этом обзоре 10 фитнес-студий в Ташкенте, которые идеально подойдут для занятий пилатесом.


Пилатес — это система упражнений, которая сочетает в себе элементы йоги, танца и реабилитации. Здесь важна не скорость, а точность движений. Пилатес помогает развить выносливость, повысить гибкость и снять стресс. Регулярные тренировки помогают поддерживать идеальную осанку, улучшить кровообращение и укрепить мышцы кора.

Пилатес подойдет каждому, кто хочет улучшить свою физическую форму. Независимо от уровня подготовки, вы можете начать с основ и двигаться в своем ритме. В Ташкенте стоит обратить внимание на эти 10 студий с профессиональными тренерами и внимательным отношением к каждому клиенту.


Forma, @forma.uzbekistan

Стильная фитнес-студия и женское комьюнити, в котором ценят гармонию, заботу о здоровье и эстетику. Здесь работают группы по разным направлениям: от классического пилатеса на ковриках до йоги для беременных.


Flow Pilates & Wellness, @flow.pilateswellness


Закрытое женское комьюнити, в котором профессиональные тренеры проводят тренировки по пилатесу как на реформерах, так и на ковриках. Тренировки проходят в стильных просторных залах.


Scultura, @scultura.uz

Премиальный wellness-центр, в котором помимо просторных светлых залов для занятий пилатесом на реформерах и ковриках, работает кофе с авторским меню блюд правильного питания.


YA, @yafitstudio.uz

Сеть современных фитнес-студий премиум-класса с тренировками по 14 направлениям: от пилатеса на реформерах и матах до Fly йоги, барре и курса «женское здоровье». Сюда стоит отправиться тем, кто заботится о себе и своем здоровье.


Volna, @volnauz.club


Женский клуб в центре города, в котором стоит заниматься пилатесом как на реформерах, так и на матах. Также здесь проходят и другие тренировки по фитнесу, йоге и стретчингу.


Flow Dark edition, @flow.dark.edition


Стильное пространство, в котором проводят тренировки с заботой о гармонии и здоровье. Здесь также предусмотрена recovery zone — уникальное пространство с инфракрасной кабиной, массажем и ледяной ванной для восстановления после тренировок.


BEFIT eco, @befiteco.uz

Фитнес-студия групповых тренировок по разным направлениям. Тем, кто выбирает регулярную заботу о себе стоит отправиться сюда на тренировки по пилатесу на матах и уникальных установках MOTR, развивающих силу и выносливость.


BeFlex, @beflex_

Женское комьюнити с тренировками по разным направлениям: от классического пилатеса и йоги до занятий в гамаках и на TRX. Здесь также работает студия массажа для мягкого восстановления после тренировок.


FS Women, @fs_women.uz


Студия фитнеса и танцев, в которой с особым вниманием к деталям подготовлены программы тренировок для девушек с любым уровнем физической подготовки. В городе работают два филиала.


Nika Sport Sergeli, @nikasport.sergeli

Сеть женских фитнес-клубов, в которых профессиональные тренера заботливо ведут тренировки по разным направлениям. Тем, кто ищет гармонию тела с душой, стоит отправиться сюда на занятия пилатесом.

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#спорт #ташкент #фитнес #пилатес
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