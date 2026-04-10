10 заведений Ташкента, куда приходят ради еды, а не ради интерьера. Часть 2
Ташкент

06.04.2026

Недавно мы уже рассказывали о местах в Ташкенте, где интерьер не выглядит как со страниц Instagram, но это совсем не мешает им быть любимыми у местных и туристов. Собрали еще 10 мест, которые выбирают не за дизайн, а за вкус: хорезмская кухня, домашняя самса, цыплята табака и собственный рецепт манты.



«Сазанчик», @sazanchik_greenpark


Семейный ресторан с хорезмской и европейской кухнями. Хорезмская кухня отличается от ташкентской — здесь другой плов, другие лепешки, другая подача. «Сазанчик» дает попробовать ее без поездки в Хиву. Неспешная атмосфера, аромат блюд с мангала, интересные вкусовые сочетания — подходит для обеда или ужина с близкими.



Shedevr Garden, @shedevrgardenuz


Просторный ресторан с разнообразным меню: плов, стейки, рыба на мангале. Главная особенность — большая зеленая территория с садом, где можно прогуляться, пока готовят заказ. Летом это одно из немногих мест в городе, где приятно находиться и на воздухе, и за столом. Место выбирают для больших компаний и семейных выходов.



Olot Somsa, @olotsomsa


Заведение, которое сделало ставку на один продукт. Самса здесь нескольких видов — с мясом, тыквой, картофелем, зеленью — каждая со своим характером и вкусом. Тесто слоеное, начинка сочная, достают прямо из тандыра. Именно за этим домашним вкусом сюда возвращаются и жители города, и гости.



Buyuk Istanbul, @buyuk.istanbul.505


Турецкая кухня по приятным ценам и не адаптированная под местный вкус, а приготовленная поварами из Турции. В меню сочные мясные блюда, кебабы, закуски. Порции рассчитаны на большую компанию, атмосфера без претензий. Место для тех, кто хочет попробовать настоящую турецкую еду, не переплачивая за антураж.



Mazami, @mazami.uz


Сеть заведений паназиатской кухни с фокусом на роллах и суши. Здесь популярная в городе кухня по разумным ценам. Роллы свежие, порции хорошие, доставка работает быстро. Выбирают те, кто хочет паназиатской еды без переплаты за интерьер и концепцию.



«Уголок», @ugolok.tashkent


Легендарное место в центре Ташкента с историей, которую знают все местные. «Уголок» годами держится на одном блюде — цыплята табака. Хрустящая корочка, правильный маринад, открытый огонь. Интерьер простой, очередь бывает, но за этим вкусом приходят снова и снова.



Bursa Doner, @bursadoner_uz


Семейный ресторан турецкой кухни: кебабы, пиде, аутентичные закуски. Пиде здесь в нескольких вариантах — с мясом, сыром, яйцом. Порции большие, цены честные, атмосфера теплая. Хороший выбор, если хочется турецкой еды в спокойной обстановке.



Afsona, @afsona_restaurant


Узбекская кухня в современной интерпретации и без потери вкуса. Лагман здесь считается одним из лучших в городе: густой, насыщенный, с правильным балансом специй. Плов варят по традиционному рецепту, тандырные лепешки достают горячими. Afsona выбирают и местные, и туристы — не за интерьер, а потому что еда стабильно хорошая.



Retro Milliy, @retromilliy


Семейное заведение с национальной узбекской и турецкой кухнями. Меню широкое, подача нестандартная для простого ресторана — блюда выглядят аккуратно, без лишних украшений, но с вниманием к деталям. По вечерам живая музыка. Место для тех, кто хочет поесть хорошей еды в спокойной атмосфере без ресторанного пафоса.



Mandu Manti, @mandu_manti


Заведение с одной специализацией — манты. Пять видов начинки: говядина, курица, картофель, тыква и фирменный «манду». Тесто раскатывают вручную, готовят в больших деревянных пароварках — процесс виден прямо из зала. Местные советуют брать с тыквой или говядиной. Интерьер скромный, места немного, очередь в обед бывает, но именно за такими местами и стоит охотиться в Ташкенте.


#еда #ташкент #гдепоесть #рестораны #заведения
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Куда пойти на завтрак или бранч в Ташкенте: 10 стильных заведений
Куда пойти на завтрак или бранч в Ташкенте: 10 стильных заведений
Выходные на Ташморе: как добраться и какую зону отдыха выбрать
Выходные на Ташморе: как добраться и какую зону отдыха выбрать
5 узбекистанцев, которые популяризируют узбекский язык в стране и за его пределами
5 узбекистанцев, которые популяризируют узбекский язык в стране и за его пределами
7 стильных глэмпингов, A-Frame и эко-домиков в Ташкенте
7 стильных глэмпингов, A-Frame и эко-домиков в Ташкенте
Что попробовать в Узбекистане, кроме плова: блюда, о которых вы не знали
Что попробовать в Узбекистане, кроме плова: блюда, о которых вы не знали