10 заведений Ташкента, куда приходят ради еды, а не ради интерьера. Часть 2

Недавно мы уже рассказывали о местах в Ташкенте, где интерьер не выглядит как со страниц Instagram, но это совсем не мешает им быть любимыми у местных и туристов. Собрали еще 10 мест, которые выбирают не за дизайн, а за вкус: хорезмская кухня, домашняя самса, цыплята табака и собственный рецепт манты.

Семейный ресторан с хорезмской и европейской кухнями. Хорезмская кухня отличается от ташкентской — здесь другой плов, другие лепешки, другая подача. «Сазанчик» дает попробовать ее без поездки в Хиву. Неспешная атмосфера, аромат блюд с мангала, интересные вкусовые сочетания — подходит для обеда или ужина с близкими.

Просторный ресторан с разнообразным меню: плов, стейки, рыба на мангале. Главная особенность — большая зеленая территория с садом, где можно прогуляться, пока готовят заказ. Летом это одно из немногих мест в городе, где приятно находиться и на воздухе, и за столом. Место выбирают для больших компаний и семейных выходов.

Заведение, которое сделало ставку на один продукт. Самса здесь нескольких видов — с мясом, тыквой, картофелем, зеленью — каждая со своим характером и вкусом. Тесто слоеное, начинка сочная, достают прямо из тандыра. Именно за этим домашним вкусом сюда возвращаются и жители города, и гости.

Турецкая кухня по приятным ценам и не адаптированная под местный вкус, а приготовленная поварами из Турции. В меню сочные мясные блюда, кебабы, закуски. Порции рассчитаны на большую компанию, атмосфера без претензий. Место для тех, кто хочет попробовать настоящую турецкую еду, не переплачивая за антураж.

Сеть заведений паназиатской кухни с фокусом на роллах и суши. Здесь популярная в городе кухня по разумным ценам. Роллы свежие, порции хорошие, доставка работает быстро. Выбирают те, кто хочет паназиатской еды без переплаты за интерьер и концепцию.

Легендарное место в центре Ташкента с историей, которую знают все местные. «Уголок» годами держится на одном блюде — цыплята табака. Хрустящая корочка, правильный маринад, открытый огонь. Интерьер простой, очередь бывает, но за этим вкусом приходят снова и снова.

Bursa Doner, @bursadoner_uz

Семейный ресторан турецкой кухни: кебабы, пиде, аутентичные закуски. Пиде здесь в нескольких вариантах — с мясом, сыром, яйцом. Порции большие, цены честные, атмосфера теплая. Хороший выбор, если хочется турецкой еды в спокойной обстановке.

Узбекская кухня в современной интерпретации и без потери вкуса. Лагман здесь считается одним из лучших в городе: густой, насыщенный, с правильным балансом специй. Плов варят по традиционному рецепту, тандырные лепешки достают горячими. Afsona выбирают и местные, и туристы — не за интерьер, а потому что еда стабильно хорошая.

Семейное заведение с национальной узбекской и турецкой кухнями. Меню широкое, подача нестандартная для простого ресторана — блюда выглядят аккуратно, без лишних украшений, но с вниманием к деталям. По вечерам живая музыка. Место для тех, кто хочет поесть хорошей еды в спокойной атмосфере без ресторанного пафоса.

Заведение с одной специализацией — манты. Пять видов начинки: говядина, курица, картофель, тыква и фирменный «манду». Тесто раскатывают вручную, готовят в больших деревянных пароварках — процесс виден прямо из зала. Местные советуют брать с тыквой или говядиной. Интерьер скромный, места немного, очередь в обед бывает, но именно за такими местами и стоит охотиться в Ташкенте.