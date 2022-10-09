Что нового в мире технологий: 45 гаджетов, которые вас удивят

Фитнес-зеркало, «умная» духовка и еще 8 интересных новинок из мира технологий
JBL Tour Pro 2
Главная особенность наушников JBL Tour Pro 2 — встроенный в кейс экран диагональю 1,45. Компактный экран позволяет видеть заряд, время и уведомления, а также принять звонок.
Lenovo Glasses T1
Очки, которые можно подключить к смартфону и вывести любое изображение с его экрана перед глазами. Особенность в том, что его видит только владелец.
Timekettle Zero
Устройство-переводчик небольших размеров, которое можно носить в кармане. Обеспечивает двусторонний перевод в реальном времени на 40 языков и 93 акцента.
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Игровые джойстики, «умные» очки и еще 6 интересных новинок из мира технологий
Phoenix Urbanista
В самих наушниках нет солнечных батарей — они встроены в зарядный кейс, который постоянно подзаряжается как от наружного освещения, так и внутри помещения.
Odyssey Ark
Первый в мире изогнутый игровой монитор. Дисплей монитора можно регулировать по углу наклона и высоте, а также переводить его в вертикальный формат.
Mijia Glasses Camera
Mijia Glasses Camera дает возможность запускать AR-приложения, включая переводчик надписей в реальном времени. Гаджет также позволяет непрерывно записывать до 100 минут видео.
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Наушники, которые «читают» мысли, роботы от Dyson и еще 8 технологических новинок
Домашний робот от Dyson
Робот-помощник по дому может пропылесосить диван, поднять детские игрушки или вытащить тарелки из сушилки.
Wireless Charging Mouse Pad
Новый гаджет от компании Mobile Edge совмещает в себе коврик для мышки и беспроводное зарядное устройство. В коврик встроен светодиодный индикатор, который показывает сведения о том, как проходит процесс зарядки подключенного устройства.
Mozi Notebook
Lenovo поделилась моделью нового «ноутбука будущего». Его главное отличие — отсутствие экрана. Вместо него предлагается использовать встроенный в гаджет «умный» проектор, который будет показывать картинку с низким коэффициентом синего света.
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«Умные» наушники, очки-переводчики и гибкий ноутбук: инновационные гаджеты 2022 года
OWO Vest
Компания OWO запатентовала передовую технологию, которая позволяет физически ощущать то, что происходит во время игры или прогулок по метавселенной. Специальная одежда настроена на 30 разных ощущений: дуновение ветра, объятия другого человека, капли дождя.
Razer Project Sophia
Компания Razer, занимающаяся разработкой и созданием профессионального игрового оборудования, представила необычную новинку — модульный игровой стол. Его главная особенность — большое количество настроек. В комплекте с гаджетом идут 13 установок.
AR-очки от Google
На собственном мероприятии для разработчиков Google показала очки дополненной реальности, которые способны переводить речь других людей и показывать субтитры к ним в режиме реального времени.
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Что нового в мире технологий: 8 инновационных гаджетов
Ghost SmartBed 3D Matrix
Ghost Smart Bed 3D Matrix — «умный» матрас для удобного сна. Он разделен на пять зон: голова, плечи, туловище, бедра и ноги. Каждую можно регулировать самостоятельно, настраивая уровень жесткости так, как вам хочется.
Aura Frames Carver
Aura Frames Carver — это цифровая рамка для фотографий и видео. Она оснащена десятидюймовым экраном с поддержкой Full HD разрешения. Гаджет имеет неограниченное облачное хранилище для файлов, динамик для воспроизведения аудиодорожек.
QOOLA
Идеальное устройство для тех, кто устал от жаркой погоды — переносной кондиционер, который надевается на шею. У гаджета четыре режима охлаждения, которые позволяют охладиться всему телу. При этом он будет полезен и в холод, так как может поднимать температуру до 45 °C.
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