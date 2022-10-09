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Что нового в мире технологий: 45 гаджетов, которые вас удивят
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09.10.2020

Что нового в мире технологий: 45 гаджетов, которые вас удивят

Собрали подборку из 45 инновационных устройств, которые сделают вашу жизнь удобнее.


Фитнес-зеркало, «умная» духовка и еще 8 интересных новинок из мира технологий


JBL Tour Pro 2


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 Главная особенность наушников JBL Tour Pro 2 — встроенный в кейс экран диагональю 1,45. Компактный экран позволяет видеть заряд, время и уведомления, а также принять звонок.

Lenovo Glasses T1


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 Очки, которые можно подключить к смартфону и вывести любое изображение с его экрана перед глазами. Особенность в том, что его видит только владелец.

Timekettle Zero


 Устройство-переводчик небольших размеров, которое можно носить в кармане. Обеспечивает двусторонний перевод в реальном времени на 40 языков и 93 акцента.

Больше новинок по ссылке.

Игровые джойстики, «умные» очки и еще 6 интересных новинок из мира технологий

Phoenix Urbanista


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В самих наушниках нет солнечных батарей — они встроены в зарядный кейс, который постоянно подзаряжается как от наружного освещения, так и внутри помещения.

Odyssey Ark


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Первый в мире изогнутый игровой монитор. Дисплей монитора можно регулировать по углу наклона и высоте, а также переводить его в вертикальный формат.

Mijia Glasses Camera


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Mijia Glasses Camera дает возможность запускать AR-приложения, включая переводчик надписей в реальном времени. Гаджет также позволяет непрерывно записывать до 100 минут видео.

Подробнее по ссылке.

Наушники, которые «читают» мысли, роботы от Dyson и еще 8 технологических новинок


Домашний робот от Dyson


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Робот-помощник по дому может пропылесосить диван, поднять детские игрушки или вытащить тарелки из сушилки.

Wireless Charging Mouse Pad


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Новый гаджет от компании Mobile Edge совмещает в себе коврик для мышки и беспроводное зарядное устройство. В коврик встроен светодиодный индикатор, который показывает сведения о том, как проходит процесс зарядки подключенного устройства.

Mozi Notebook


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Lenovo поделилась моделью нового «ноутбука будущего». Его главное отличие — отсутствие экрана. Вместо него предлагается использовать встроенный в гаджет «умный» проектор, который будет показывать картинку с низким коэффициентом синего света.

Подробнее по ссылке.

«Умные» наушники, очки-переводчики и гибкий ноутбук: инновационные гаджеты 2022 года


OWO Vest


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Компания OWO запатентовала передовую технологию, которая позволяет физически ощущать то, что происходит во время игры или прогулок по метавселенной. Специальная одежда настроена на 30 разных ощущений: дуновение ветра, объятия другого человека, капли дождя.

Razer Project Sophia


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 Компания Razer, занимающаяся разработкой и созданием профессионального игрового оборудования, представила необычную новинку — модульный игровой стол. Его главная особенность — большое количество настроек. В комплекте с гаджетом идут 13 установок.

AR-очки от Google


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На собственном мероприятии для разработчиков Google показала очки дополненной реальности, которые способны переводить речь других людей и показывать субтитры к ним в режиме реального времени.

Подробнее по ссылке.

Что нового в мире технологий: 8 инновационных гаджетов


Ghost SmartBed 3D Matrix


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 Ghost Smart Bed 3D Matrix — «умный» матрас для удобного сна. Он разделен на пять зон: голова, плечи, туловище, бедра и ноги. Каждую можно регулировать самостоятельно, настраивая уровень жесткости так, как вам хочется.

Aura Frames Carver


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Aura Frames Carver — это цифровая рамка для фотографий и видео. Она оснащена десятидюймовым экраном с поддержкой Full HD разрешения. Гаджет имеет неограниченное облачное хранилище для файлов, динамик для воспроизведения аудиодорожек.

QOOLA


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Идеальное устройство для тех, кто устал от жаркой погоды — переносной кондиционер, который надевается на шею. У гаджета четыре режима охлаждения, которые позволяют охладиться всему телу. При этом он будет полезен и в холод, так как может поднимать температуру до 45 °C.

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