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«Умные» наушники, очки-переводчики и гибкий ноутбук: инновационные гаджеты 2022 года
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Сегодня в 13:50

«Умные» наушники, очки-переводчики и гибкий ноутбук: инновационные гаджеты 2022 года

С начала 2022 года мир технологий пополнился большим количеством новых гаджетов. Рассказываем о самых интересных из них.


Asus Zenbook 17 Fold OLED


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Новинка от Asus представляет собой гаджет с гибким экраном в 17.3 дюйма. Его можно использовать как ноутбук, планшет или даже читалку для книг. Разрешение экрана — 2560x1920, с соотношением сторон 4:3.

Zenbook 17 Fold OLED может также похвастаться процессором Intel Core i7 12 поколения и быстрой подзарядкой с использованием технологии Easy Charge.


Razer Project Sophia


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Компания Razer, занимающаяся разработкой и созданием профессионального игрового оборудования, представила необычную новинку — модульный игровой стол. Его главная особенность — большое количество настроек. В комплекте с гаджетом идут 13 установок. Это дополнительные дисплеи, сенсорные поверхности, стилусы и многое другое.

Комбинируя разные схемы, можно подстроить стол под игры, творческую работ или любую другую деятельность.


OWO Vest


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Компания OWO запатентовала передовую технологию, которая позволяет физически ощущать то, что происходит во время игры или прогулок по метавселенной. Специальная одежда настроена на 30 разных ощущений: дуновение ветра, объятия другого человека, капли дождя.

Беспроводное соединение позволяет подключаться к разным устройствам: компьютерам, консолям, планшетам и VR-устройствам. Из игр, которые поддерживаются уже сейчас: Fortnite, Rocket League, Valorant, League of Legends, CrisisVRigade 2, Dark Unknown, Beyond Mankind и другие.


Qualcomm Smart Viewer


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Qualcomm — компания, которая занимается разработкой средств связи, анонсировала беспроводную версию AR-очков Smart Viewer.

«Умные» очки дополненной реальности подключаются к телефону или компьютеру. Устройство отслеживает движения головы и рук с помощью камер с дисплеями микро-OLED. Гаджет весит 115 граммов. Это самые легкие AR-очки на сегодняшний момент.


AR-очки от Google

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На собственном мероприятии для разработчиков Google показала очки дополненной реальности, которые способны переводить речь других людей и показывать субтитры к ним в режиме реального времени.

По словам компании, новый гаджет позволит «преодолеть барьеры» в общении между людьми всего мира.


«Умное» кольцо от Gucci


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Модный бренд Gucci выпустил «умное» кольцо, созданное совместно с финской компанией Ōura Health. Она занимается технологиями в сфере здравоохранения.

Небольшой по размерам гаджет оснащен датчиками, которые могут следить за температурой тела, пульсом и уровнем активности. Собранные данные поступают в специальное приложение, которое выдает рекомендации, позволяющие улучшить образ жизни пользователя.


Smart Health Monitoring Light


Sengled — компания, которая специализируется на «умном» освещении. Ее последнее изобретение получило награду от CES 2022 — Международной выставки электроники.

Smart Health Monitoring Light представляет собой лампочку, которая не только освещает комнату, но и отслеживает показатели вашего тела: температуру, частоту дыхания, даже качество сна.

Сеть таких лампочек, подключенная через Wi-Fi или Bluetooth, может создать виртуальную карту дома, собирать данные, которые могут помочь при проверке здоровья.


Garmin Forerunner


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Garmin Forerunner — часы, которые заряжаются, используя солнечную энергию. Это происходит благодаря специальной зарядной линзе Power Glass. При полной зарядке гаджет способен продержаться до 20 дней.

Кроме того, Forerunner способен отслеживать большое количество показателей: готовность к тренировке, дыхание, скорость бега, время, нужное для отдыха и так далее.


Honor EarBuds 3 Pro


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Первые беспроводные наушники, которые умеют измерять температуру. Система способна отслеживать перепады и сообщать в случае превышения нормальных показателей.

Кроме того, новый гаджет оснащен адаптивной системой шумового подавления на базе искусственного интеллекта. Это позволит сохранять отчетливый звук в любом месте: дома, в кафе или на людной площади.


Новинки от Apple

Mac Studio — компьютер из линейки Mac. В его основе — чип M1 Ultra, который обеспечивает самую высокую производительность в своем поколении.

iPhone SE третьего поколения — доступный смартфон с дизайном от iPhone 8. Его особенность — чип A15 Bionic. Такой же внедрен в iPhone 13.

Apple Studio Display — новый монитор поддерживающий разрешение 5K. Диагональ — 27 дюймов. Кроме того, в нем есть встроенная камера и шесть динамиков.

Macbook Air. В основе нового ноутбука — чип M2, производительность которого на 18% выше, чем у M1. Модель прошла через полный редизайн. Цельный алюминиевый корпус стал на 21% меньше предыдущей модели. Дисплей в новом гаджете — 13,6 дюймов с закругленными углами, с «челкой», яркостью 500 нит и поддержкой миллиарда цветов. В устройстве есть два USB-C порта, фронтальная 1080p-камера с улучшенной работой при низком освещении, система из 4 динамиков, поддержка Dolby Atmos и три микрофона.

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