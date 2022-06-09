«Умные» наушники, очки-переводчики и гибкий ноутбук: инновационные гаджеты 2022 года

С начала 2022 года мир технологий пополнился большим количеством новых гаджетов. Рассказываем о самых интересных из них.





Новинка от Asus представляет собой гаджет с гибким экраном в 17.3 дюйма. Его можно использовать как ноутбук, планшет или даже читалку для книг. Разрешение экрана — 2560x1920, с соотношением сторон 4:3.

Zenbook 17 Fold OLED может также похвастаться процессором Intel Core i7 12 поколения и быстрой подзарядкой с использованием технологии Easy Charge.





Компания Razer, занимающаяся разработкой и созданием профессионального игрового оборудования, представила необычную новинку — модульный игровой стол. Его главная особенность — большое количество настроек. В комплекте с гаджетом идут 13 установок. Это дополнительные дисплеи, сенсорные поверхности, стилусы и многое другое.

Комбинируя разные схемы, можно подстроить стол под игры, творческую работ или любую другую деятельность.





Компания OWO запатентовала передовую технологию, которая позволяет физически ощущать то, что происходит во время игры или прогулок по метавселенной. Специальная одежда настроена на 30 разных ощущений: дуновение ветра, объятия другого человека, капли дождя.



Беспроводное соединение позволяет подключаться к разным устройствам: компьютерам, консолям, планшетам и VR-устройствам. Из игр, которые поддерживаются уже сейчас: Fortnite, Rocket League, Valorant, League of Legends, CrisisVRigade 2, Dark Unknown, Beyond Mankind и другие.





Qualcomm — компания, которая занимается разработкой средств связи, анонсировала беспроводную версию AR-очков Smart Viewer.

«Умные» очки дополненной реальности подключаются к телефону или компьютеру. Устройство отслеживает движения головы и рук с помощью камер с дисплеями микро-OLED. Гаджет весит 115 граммов. Это самые легкие AR-очки на сегодняшний момент.













На собственном мероприятии для разработчиков Google показала очки дополненной реальности, которые способны переводить речь других людей и показывать субтитры к ним в режиме реального времени.



По словам компании, новый гаджет позволит «преодолеть барьеры» в общении между людьми всего мира.





Модный бренд Gucci выпустил «умное» кольцо, созданное совместно с финской компанией Ōura Health. Она занимается технологиями в сфере здравоохранения.

Небольшой по размерам гаджет оснащен датчиками, которые могут следить за температурой тела, пульсом и уровнем активности. Собранные данные поступают в специальное приложение, которое выдает рекомендации, позволяющие улучшить образ жизни пользователя.





Sengled — компания, которая специализируется на «умном» освещении. Ее последнее изобретение получило награду от CES 2022 — Международной выставки электроники.

Smart Health Monitoring Light представляет собой лампочку, которая не только освещает комнату, но и отслеживает показатели вашего тела: температуру, частоту дыхания, даже качество сна.

Сеть таких лампочек, подключенная через Wi-Fi или Bluetooth, может создать виртуальную карту дома, собирать данные, которые могут помочь при проверке здоровья.





Garmin Forerunner









Garmin Forerunner — часы, которые заряжаются, используя солнечную энергию. Это происходит благодаря специальной зарядной линзе Power Glass. При полной зарядке гаджет способен продержаться до 20 дней.

Кроме того, Forerunner способен отслеживать большое количество показателей: готовность к тренировке, дыхание, скорость бега, время, нужное для отдыха и так далее.





Первые беспроводные наушники, которые умеют измерять температуру. Система способна отслеживать перепады и сообщать в случае превышения нормальных показателей.

Кроме того, новый гаджет оснащен адаптивной системой шумового подавления на базе искусственного интеллекта. Это позволит сохранять отчетливый звук в любом месте: дома, в кафе или на людной площади.





Новинки от Apple

Mac Studio — компьютер из линейки Mac. В его основе — чип M1 Ultra, который обеспечивает самую высокую производительность в своем поколении.

iPhone SE третьего поколения — доступный смартфон с дизайном от iPhone 8. Его особенность — чип A15 Bionic. Такой же внедрен в iPhone 13.

Apple Studio Display — новый монитор поддерживающий разрешение 5K. Диагональ — 27 дюймов. Кроме того, в нем есть встроенная камера и шесть динамиков.

Macbook Air. В основе нового ноутбука — чип M2, производительность которого на 18% выше, чем у M1. Модель прошла через полный редизайн. Цельный алюминиевый корпус стал на 21% меньше предыдущей модели. Дисплей в новом гаджете — 13,6 дюймов с закругленными углами, с «челкой», яркостью 500 нит и поддержкой миллиарда цветов. В устройстве есть два USB-C порта, фронтальная 1080p-камера с улучшенной работой при низком освещении, система из 4 динамиков, поддержка Dolby Atmos и три микрофона.