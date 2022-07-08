Наушники, которые «читают» мысли, роботы от Dyson и еще 7 технологических новинок

Дополненная реальность, беспроводная зарядка, искусственный интеллект — рассказываем о самых интересных новинках из мира технологий.





Домашний робот от Dyson





Производитель техники для дома Dyson показал «секретный прототип» новой технологии на Международной конференции по робототехнике и автоматизации в Филадельфии, США. Им оказалась роботизированная рука, к которой крепятся различные насадки.

Робот-помощник по дому может пропылесосить диван, поднять детские игрушки или вытащить тарелки из сушилки.





Wireless Charging Mouse Pad





Новый гаджет от компании Mobile Edge совмещает в себе коврик для мышки и беспроводное зарядное устройство.

В коврик встроен светодиодный индикатор, который показывает сведения о том, как проходит процесс зарядки подключенного устройства.

Также в девайсе есть три входных порта Micro USB, которые позволяют при необходимости подключать сразу несколько устройств.





Dream Headphones





Компания Dormi создала наушники специально для того, чтобы в них спать. Их особенность заключается в форме — они похожи на повязку для головы. Динамики обтянуты специальной мягкой тканью, которая позволяет заснуть в любом положении.

Dream Headphones способны принимать звонки благодаря встроенному микрофону и работать до 20 часов без подзарядки. А еще их можно стирать в обычной стиральной машинке.





SolarGaps

Первые в мире умные жалюзи, которые созданы из солнечных панелей. Они отслеживают движение Солнца и преобразуют солнечную энергию в электричество, которое расходуется на поддержание оптимальной температуры в помещении.



Система управляется через мобильное приложение, которое можно установить на Android или iOS.





LG Display Media Chair





На технологической выставке CES 2022 LG представила кресло с встроенным 55-дюймовым дисплеем. Полукруглая форма и возможность автоматического разворота кресла позволяет без труда найти удобное положение для просмотра любимого сериала.

Также гаджет оснащен технологией Cinematic Sound OLED, которая создает вибрации для усиления звука без необходимости использования внешних динамиков.





Sidekicks.ai





Sidekicks.ai — голографический компаньон с искусственным интеллектом. Это цифровые персонажи, которых можно увидеть в специальных устройствах с дисплеем. Их можно наделить уникальной личностью, выбрать любые черты характера и дать любые задания.

Проект начинался с идеи на краудфандинговой платформе IndieGoGo, где собрал более 800 000 $. Устройства поставляются в разных видах: для детей, пожилых людей и тех, кто хочет работать с виртуальной реальностью.





Mozi Notebook





Lenovo поделилась моделью нового «ноутбука будущего». Его главное отличие — отсутствие экрана. Вместо него предлагается использовать встроенный в гаджет «умный» проектор, который будет показывать картинку с низким коэффициентом синего света.

Клавиатура в устройстве выдвижная — ее можно легко убрать. Mozi Notebook — компактный ноутбук, который уже получил награду за необычный дизайн на конкурсе Red Dot Design Award 2022.





Mojo Lens





Компания Mojo Vision представила первые в мире контактные линзы дополненной реальности. Устройство работает с помощью беспроводного мини-аккумулятора, встроенного прямо в линзу. Также внутри гаджета встроен самый маленький в мире дисплей — менее 0.5 мм, с разрешением 14 000 пикселей на дюйм.

Mojo Lens отслеживает движения глаз и головы, что позволяет управлять системой без прикосновений. На данный момент создателями встроены такие приложения для навигации, заказа такси и вывода текста на дисплей.





Neurable Enten





Enten — это наушники, которые «читают» мысли. Их разработчик — стартап Neurable, который специализируется на создании нейрокомпьютерных интерфейсов.

В основе устройства — электроды, которые считывают активность нейронов мозга. Система обрабатывает ее, а затем посылает сигналы к подключенному устройству — смартфону или ноутбуку.

Наушники Enten могут помочь с созданием идеального плейлиста или найти музыку по настроению.





Smart Pillow

Smart Pillow — это «умная» подушка, которая следит за качеством сна. На ее поверхности располагаются специальные датчики — они не только собирают информацию о положении головы на подушке, но и генерируют энергию каждый раз, когда человек переворачивается. Это позволяет устройству быть полностью автономным.

Создатели устройства рассчитывают, что оно поможет людям, которые имеют проблемы со сном — данные позволят рассчитать удобное положение головы, продолжительность сна и другие показатели.