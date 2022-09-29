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Фитнес-зеркало, «умная» духовка и еще 8 интересных новинок из мира технологий
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Сегодня в 11:45

Фитнес-зеркало, «умная» духовка и еще 8 интересных новинок из мира технологий

Продолжаем рассказывать о технологических новинках. В этом материале познакомим вас с роботом-компаньоном, устройством-переводчиком, зеркалом для фитнеса и другими интересными гаджетами.


Mars Green Planter

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Mars Green Planter — это предмет интерьера и гаджет, сделанный из глинистого материала, имитирующего плодородную почву. Растения на такой мини-планете могут расти вертикально, будто гравитации не существует.

Mars Green вмещает до 1800 миллилитров воды, поэтому поливать растения можно один раз в месяц. Светодиодные фонари вокруг устройства позволяют выращивать растения даже без достаточного количества света.


LG PuriCare Objet Collection Aero Furniture

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Очиститель воздуха от LG, который можно использовать как столик. Его небольшие размеры позволяют значительно сэкономить место в квартире или доме.

В гаджет встроено много полезных функций: беспроводная зарядка, пылесборник, подсветка.


EBO Air

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EBO Air — компактный робот-компаньон, который помогает следить за домом из любой точки мира.

Устройство поддерживает функцию игры с домашними животными лазерной указкой, в том числе автономно, когда хозяев нет дома. Кроме того робот оснащен камерой Full HD, которая позволяет дистанционно управлять им через приложение в смартфоне.


ProHa Fitness Mirror

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Фитнес-зеркало ProHa — это домашний тренажерный зал. Пользователям доступны индивидуальные занятия с профессиональными инструкторами.

Гаджет оснащен искусственным интеллектом для мониторинга и коррекции движений пользователя в режиме реального времени. К тому же зеркало позволяет создавать персональные тренировки.


Goui Loch

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Многоразовая бутылка для воды, которая также содержит некоторый запас электроэнергии.

На дне бутылки объемом 420 миллилитров размещается съемный пауэрбанк емкостью 6000 мАч. Порт — USB Type-C, но поддерживается и беспроводная зарядка гаджетов мощностью 5 Вт.


Merge Cube

Гаджет представляет собой куб, на который необходимо наводить смартфон с приложением Merge EDU. С помощью специальных приспособления на гранях куба, пользователь может увидеть 3D-модели любых предметов.

Это отличный образовательный инструмент, который позволяет визуализировать изучаемые объекты.


Lenovo Glasses T1

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Очки, которые можно подключить к смартфону и вывести любое изображение с его экрана перед глазами. Особенность в том, что его видит только владелец.

В устройство встроены два microOLED-экрана с разрешением Full HD. Время автономной работы — до 30 минут. Гаджет получил сертификат TÜV — он подтверждает, что работа с очками не наносит вред.


JBL Tour Pro 2

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Главная особенность наушников JBL Tour Pro 2 — встроенный в кейс экран диагональю 1,45. Компактный экран позволяет видеть заряд, время и уведомления, а также принять звонок.

Наушники обладают активным шумоподавлением и шестью встроенными микрофонами. Еще одна полезная функция — реагирование на голос: музыка будет уходить на второй план, стоит пользователю заговорить в наушниках.


Haier CHEF@HOME Series 6

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«Умная» духовка с функцией идентификации продуктов, находящихся внутри.

Устройство оснащено камерой с искусственным интеллектом. Он помогает подобрать рецепт блюда на основе имеющихся продуктов и следит за процессом готовки.


Timekettle Zero

Устройство-переводчик небольших размеров, которое можно носить в кармане. Обеспечивает двусторонний перевод в реальном времени на 40 языков и 93 акцента.

Оснащен системой шумоподавления, которая позволяет разделять до четырех звуковых источников, а значит говорить могут одновременно четыре человека.

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#технологии #гаджеты #новинки #устройства #инструменты
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.