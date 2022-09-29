Фитнес-зеркало, «умная» духовка и еще 8 интересных новинок из мира технологий

Продолжаем рассказывать о технологических новинках. В этом материале познакомим вас с роботом-компаньоном, устройством-переводчиком, зеркалом для фитнеса и другими интересными гаджетами.





Mars Green Planter





Mars Green Planter — это предмет интерьера и гаджет, сделанный из глинистого материала, имитирующего плодородную почву. Растения на такой мини-планете могут расти вертикально, будто гравитации не существует.

Mars Green вмещает до 1800 миллилитров воды, поэтому поливать растения можно один раз в месяц. Светодиодные фонари вокруг устройства позволяют выращивать растения даже без достаточного количества света.





LG PuriCare Objet Collection Aero Furniture





Очиститель воздуха от LG, который можно использовать как столик. Его небольшие размеры позволяют значительно сэкономить место в квартире или доме.

В гаджет встроено много полезных функций: беспроводная зарядка, пылесборник, подсветка.





EBO Air





EBO Air — компактный робот-компаньон, который помогает следить за домом из любой точки мира.

Устройство поддерживает функцию игры с домашними животными лазерной указкой, в том числе автономно, когда хозяев нет дома. Кроме того робот оснащен камерой Full HD, которая позволяет дистанционно управлять им через приложение в смартфоне.





ProHa Fitness Mirror





Фитнес-зеркало ProHa — это домашний тренажерный зал. Пользователям доступны индивидуальные занятия с профессиональными инструкторами.

Гаджет оснащен искусственным интеллектом для мониторинга и коррекции движений пользователя в режиме реального времени. К тому же зеркало позволяет создавать персональные тренировки.





Goui Loch





Многоразовая бутылка для воды, которая также содержит некоторый запас электроэнергии.

На дне бутылки объемом 420 миллилитров размещается съемный пауэрбанк емкостью 6000 мАч. Порт — USB Type-C, но поддерживается и беспроводная зарядка гаджетов мощностью 5 Вт.





Merge Cube

Гаджет представляет собой куб, на который необходимо наводить смартфон с приложением Merge EDU. С помощью специальных приспособления на гранях куба, пользователь может увидеть 3D-модели любых предметов.

Это отличный образовательный инструмент, который позволяет визуализировать изучаемые объекты.





Lenovo Glasses T1





Очки, которые можно подключить к смартфону и вывести любое изображение с его экрана перед глазами. Особенность в том, что его видит только владелец.

В устройство встроены два microOLED-экрана с разрешением Full HD. Время автономной работы — до 30 минут. Гаджет получил сертификат TÜV — он подтверждает, что работа с очками не наносит вред.





JBL Tour Pro 2





Главная особенность наушников JBL Tour Pro 2 — встроенный в кейс экран диагональю 1,45. Компактный экран позволяет видеть заряд, время и уведомления, а также принять звонок.

Наушники обладают активным шумоподавлением и шестью встроенными микрофонами. Еще одна полезная функция — реагирование на голос: музыка будет уходить на второй план, стоит пользователю заговорить в наушниках.





Haier CHEF@HOME Series 6





«Умная» духовка с функцией идентификации продуктов, находящихся внутри.

Устройство оснащено камерой с искусственным интеллектом. Он помогает подобрать рецепт блюда на основе имеющихся продуктов и следит за процессом готовки.





Timekettle Zero

Устройство-переводчик небольших размеров, которое можно носить в кармане. Обеспечивает двусторонний перевод в реальном времени на 40 языков и 93 акцента.

Оснащен системой шумоподавления, которая позволяет разделять до четырех звуковых источников, а значит говорить могут одновременно четыре человека.