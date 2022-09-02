Игровые джойстики, «умные» очки и еще 6 интересных новинок из мира технологий

Управлять домом силой мысли и заряжать наушники солнечной энергией — все это можно сделать с помощью новых гаджетов, о которых мы рассказываем в статье.



Odyssey Ark







Odyssey Ark

Первый в мире изогнутый игровой монитор. Дисплей имеет разрешение 4K, частоту обновления экрана 165 Гц и поддерживает несколько технологий для улучшения изображения, в том числе передовую Neural Quantum Processor Ultra, которая использует несколько нейросетей.

Дисплей монитораможно регулировать по углу наклона и высоте, а также переводить его в вертикальный формат.



Helpful Robots







Helpful Robots

Google совместно с компанией Everyday Robots, разработала экспериментальных роботов, в основе которых лежат языковые ИИ-модели. Их тестировали в качестве «официантов».

В основе системы лежат обучающиеся языковые модели, которые могут понимать абстрактные запросы. Роботов также научили анализировать окружающее пространство, находить определенные предметы и обучаться на получаемом опыте.



Phoenix Urbanista





Phoenix Urbanista



Первые в мире беспроводные наушники-вкладыши, работающие на солнечных батареях.

В самих наушниках нет солнечных батарей — они встроены в зарядный кейс, который постоянно подзаряжается как от наружного освещения, так и внутри помещения.

Заряда наушников хватит на воспроизведение музыки в течение восьми часов подряд, а использование кейса увеличит время до 32 часов.



Mijia Glasses Camera







Mijia Glasses Camera

«Умные» очки от Xiaomi оснащены восьмиядерным процессором Qualcomm с тремя гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами встроенной памяти. AR-очки получили две камеры: основную 50-мегапиксельную и дополнительную 8-мегапиксельную с системой оптической стабилизации изображения, пятикратным оптическим и 15-кратным цифровым зумом.

Mijia Glasses Camera дает возможность запускать AR-приложения, включая переводчик надписей в реальном времени. Гаджет также позволяет непрерывно записывать до 100 минут видео.



TourBox Elite







TourBox Elite

Контроллер для редактирования цифрового контента работающий через Bluetooth. Среди функций гаджета: взаимодействие с несколькими устройствами, тактильная обратная связь, алгоритм точного управления без задержек, настраиваемый пользовательский интерфейс.

TourBox Elite поддерживает большинство приложений — Photoshop, Lightroom, Clip Studio Paint, Premiere Pro и многие другие. Подходит для цифровых иллюстраторов, дизайнеров, фотографов.



Legion Gamepad Lenovo







Legion Gamepad Lenovo

Аксессуар для любителей мобильных игр: это специальный накладной контроллер для смартфонов и планшетных компьютеров. Он крепится на боковой части дисплея.

Устройство обладает фронтальным джойстиком и двумя кнопками. Обмен данными со смартфоном или планшетом происходит через Bluetooth. Полного заряда хватает на шесть часов работы.



Xiaomi MiGu







Xiaomi MiGu

Гаджет представляет собой носимое на голове устройство. Оно считывает мозговые волны и преобразовывает их в команды для системы умного дома.

Кроме того Xiaomi MiGu может предоставлять данные об усталости и других состояниях пользователя.



Nothing Phone







Nothing Phone

Новая модель Android-смартфона. Устройство имеет прозрачный дизайн с плоскими гранями. Защищен от брызг воды и пыли.

Отличительная особенность — наличие прозрачной задней крышки с LED-подсветкой. Конструкция включает в себя 900 маленьких светодиодов на задней панели которые загораются синхронно со звуками смартфона. Также они показывают уровень заряда.

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