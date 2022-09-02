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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Игровые джойстики, «умные» очки и еще 6 интересных новинок из мира технологий
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Сегодня в 16:00

Игровые джойстики, «умные» очки и еще 6 интересных новинок из мира технологий

Управлять домом силой мысли и заряжать наушники солнечной энергией — все это можно сделать с помощью новых гаджетов, о которых мы рассказываем в статье.


Odyssey Ark

Samsung's new Odyssey Ark is an enormous 55" 165Hz gaming monitor with "cockpit mode" - GSMArena.com news

Первый в мире изогнутый игровой монитор. Дисплей имеет разрешение 4K, частоту обновления экрана 165 Гц и поддерживает несколько технологий для улучшения изображения, в том числе передовую Neural Quantum Processor Ultra, которая использует несколько нейросетей.

Дисплей монитораможно регулировать по углу наклона и высоте, а также переводить его в вертикальный формат.


Helpful Robots

Home | Everyday Robots

Google совместно с компанией Everyday Robots, разработала экспериментальных роботов, в основе которых лежат языковые ИИ-модели. Их тестировали в качестве «официантов».

В основе системы лежат обучающиеся языковые модели, которые могут понимать абстрактные запросы. Роботов также научили анализировать окружающее пространство, находить определенные предметы и обучаться на получаемом опыте.


Phoenix Urbanista

С TWS-наушниками Urbanista Phoenix можно забыть о зарядке по Type-C — Wylsacom


Первые в мире беспроводные наушники-вкладыши, работающие на солнечных батареях.

В самих наушниках нет солнечных батарей — они встроены в зарядный кейс, который постоянно подзаряжается как от наружного освещения, так и внутри помещения.

Заряда наушников хватит на воспроизведение музыки в течение восьми часов подряд, а использование кейса увеличит время до 32 часов.


Mijia Glasses Camera

Xiaomi's New Mijia Smart Glasses Have a 50MP Camera and 15x Zoom | PetaPixel

«Умные» очки от Xiaomi оснащены восьмиядерным процессором Qualcomm с тремя гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами встроенной памяти. AR-очки получили две камеры: основную 50-мегапиксельную и дополнительную 8-мегапиксельную с системой оптической стабилизации изображения, пятикратным оптическим и 15-кратным цифровым зумом.

Mijia Glasses Camera дает возможность запускать AR-приложения, включая переводчик надписей в реальном времени. Гаджет также позволяет непрерывно записывать до 100 минут видео.


TourBox Elite

TourBox Elite – Bluetooth Custom Editing Controller

Контроллер для редактирования цифрового контента работающий через Bluetooth. Среди функций гаджета: взаимодействие с несколькими устройствами, тактильная обратная связь, алгоритм точного управления без задержек, настраиваемый пользовательский интерфейс.

TourBox Elite поддерживает большинство приложений — Photoshop, Lightroom, Clip Studio Paint, Premiere Pro и многие другие. Подходит для цифровых иллюстраторов, дизайнеров, фотографов.


Legion Gamepad Lenovo

Lenovo выпустила накладной контроллер Legion Gamepad для смартфонов

Аксессуар для любителей мобильных игр: это специальный накладной контроллер для смартфонов и планшетных компьютеров. Он крепится на боковой части дисплея.

Устройство обладает фронтальным джойстиком и двумя кнопками. Обмен данными со смартфоном или планшетом происходит через Bluetooth. Полного заряда хватает на шесть часов работы.


Xiaomi MiGu

Xiaomi MiGu Headband: Smart home control with thought - xiaomiui

Гаджет представляет собой носимое на голове устройство. Оно считывает мозговые волны и преобразовывает их в команды для системы умного дома.

Кроме того Xiaomi MiGu может предоставлять данные об усталости и других состояниях пользователя.


Nothing Phone

Nothing Phone (1) – Snapdragon 778G+, прозрачная тыльная панель, две камеры на 50 МП и новая прошивка Nothing OS по цене от €469 | gagadget.com

Новая модель Android-смартфона. Устройство имеет прозрачный дизайн с плоскими гранями. Защищен от брызг воды и пыли.

Отличительная особенность — наличие прозрачной задней крышки с LED-подсветкой. Конструкция включает в себя 900 маленьких светодиодов на задней панели которые загораются синхронно со звуками смартфона. Также они показывают уровень заряда.

Источник фото на обложке: koreajoongangdaily.joins.com


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#технологии #гаджеты #новинки #роботы #устройства
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