Что нового в мире технологий: 8 инновационных гаджетов

Каждый день в мире появляются новые устройства, которые делают нашу жизнь проще и интереснее. В этом обзоре рассказываем о последних новинках.
20Mooni OVO Mini Speaker
Устройство объединяет в себе световую лампу и колонку. Она может менять цвет и поддерживает полный RGB-спектр.
Гаджет имеет четыре режима освещения и уровня яркости. При этом Mooni OVO Mini Speaker оснащен Bluetooth 4.2 и динамиком мощностью 10 Вт.
Поверхность колонки-лампы защищена от воды, что отлично подходит для летних посиделок у реки или бассейна.
Aura Frames Carver — это цифровая рамка для фотографий и видео. Она оснащена десятидюймовым экраном с поддержкой Full HD разрешения.
Гаджет имеет неограниченное облачное хранилище для файлов, динамик для воспроизведения аудиодорожек.
Кроме того, устройство оснащено искусственным интеллектом, которое автоматически подбирает степень освещения.
Компания по производству электровелосипедов Brompton представила новую модель. Она отличается малым весом — 12 килограмм. Запас хода Electric P Line — 40-70 километров, скорость — 25 километров в час.
Особенность новинки — возможность сложить его до небольших размеров, что позволяет легко переносить в руках. Специальная конструкция позволяет катить электровелосипед за собой, также как и чемодан на колесиках.
Идеальное устройство для тех, кто устал от жаркой погоды — переносной кондиционер, который надевается на шею.
У гаджета четыре режима охлаждения, которые позволяют охладиться всему телу. При этом он будет полезен и в холод, так как может поднимать температуру до 45 °C.
Fauna Memor Havana — это очки, оснащенные линзами, которые защищают от синего света. Устройство также оснащено микрофоном и мини-динамиками, которые обеспечивают хороший звук.
С помощью гаджета можно слушать музыку или принимать звонки. Батарея рассчитана на непрерывную работу до четырех часов.
Новая модель известного производителя портативных колонок. JBL Charge 5 получила компактные размеры и небольшой вес — 960 граммов.
Колонку можно использовать как пауэрбанк и заряжать внешние устройства. Кроме того, гаджет оснащен водонепроницаемым покрытием, которое позволяет наслаждаться музыкой и в дождливую погоду.
Ghost Smart Bed 3D Matrix — «умный» матрас для удобного сна. Он разделен на пять зон: голова, плечи, туловище, бедра и ноги. Каждую можно регулировать самостоятельно, настраивая уровень жесткости так, как вам хочется.
Также устройство оснащено датчиками, которые собирают биометрические данные, позволяющие автоматически настраивать положение матраса.
Misa — семейный робот нового поколения. Устройство передвигается на двух колесах, имеет сенсорный дисплей и интеллектуальные датчики, которые позволяют перемещаться по дому без проблем. Среди других особенностей: AR-камера, динамик и микрофон для двусторонней связи.
Робот способен управлять расписанием, следить за детьми, учить их новому, убираться дома и обеспечивать безопасность.