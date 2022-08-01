Что нового в мире технологий: 8 инновационных гаджетов

Каждый день в мире появляются новые устройства, которые делают нашу жизнь проще и интереснее. В этом обзоре рассказываем о последних новинках.





Устройство объединяет в себе световую лампу и колонку. Она может менять цвет и поддерживает полный RGB-спектр.

Гаджет имеет четыре режима освещения и уровня яркости. При этом Mooni OVO Mini Speaker оснащен Bluetooth 4.2 и динамиком мощностью 10 Вт.

Поверхность колонки-лампы защищена от воды, что отлично подходит для летних посиделок у реки или бассейна.





Aura Frames Carver





Aura Frames Carver — это цифровая рамка для фотографий и видео. Она оснащена десятидюймовым экраном с поддержкой Full HD разрешения.



Гаджет имеет неограниченное облачное хранилище для файлов, динамик для воспроизведения аудиодорожек.

Кроме того, устройство оснащено искусственным интеллектом, которое автоматически подбирает степень освещения.





Electric P Line





Компания по производству электровелосипедов Brompton представила новую модель. Она отличается малым весом — 12 килограмм. Запас хода Electric P Line — 40-70 километров, скорость — 25 километров в час.



Особенность новинки — возможность сложить его до небольших размеров, что позволяет легко переносить в руках. Специальная конструкция позволяет катить электровелосипед за собой, также как и чемодан на колесиках.





QOOLA





Идеальное устройство для тех, кто устал от жаркой погоды — переносной кондиционер, который надевается на шею.



У гаджета четыре режима охлаждения, которые позволяют охладиться всему телу. При этом он будет полезен и в холод, так как может поднимать температуру до 45 °C.





Fauna Memor Havana





Fauna Memor Havana — это очки, оснащенные линзами, которые защищают от синего света. Устройство также оснащено микрофоном и мини-динамиками, которые обеспечивают хороший звук.



С помощью гаджета можно слушать музыку или принимать звонки. Батарея рассчитана на непрерывную работу до четырех часов.





JBL Charge 5

Новая модель известного производителя портативных колонок. JBL Charge 5 получила компактные размеры и небольшой вес — 960 граммов.

Колонку можно использовать как пауэрбанк и заряжать внешние устройства. Кроме того, гаджет оснащен водонепроницаемым покрытием, которое позволяет наслаждаться музыкой и в дождливую погоду.





Ghost SmartBed 3D Matrix





Ghost Smart Bed 3D Matrix — «умный» матрас для удобного сна. Он разделен на пять зон: голова, плечи, туловище, бедра и ноги. Каждую можно регулировать самостоятельно, настраивая уровень жесткости так, как вам хочется.



Также устройство оснащено датчиками, которые собирают биометрические данные, позволяющие автоматически настраивать положение матраса.





Misa Social Robot





Misa — семейный робот нового поколения. Устройство передвигается на двух колесах, имеет сенсорный дисплей и интеллектуальные датчики, которые позволяют перемещаться по дому без проблем. Среди других особенностей: AR-камера, динамик и микрофон для двусторонней связи.



Робот способен управлять расписанием, следить за детьми, учить их новому, убираться дома и обеспечивать безопасность.