Chevening, Fulbright и Erasmus: студенты из Центральной Азии о том, как бесплатно учиться за рубежом

В мире существует несколько престижных стипендий, которые полностью оплачивают учебу в престижных вузах разных стран мира. Собрали пять статей, в которых участники из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана делятся опытом их получения.





Chevening Scholarship. Как получить одну из самых престижных стипендий в мире и обучаться в Великобритании

Шерзод Уткирхаджаев, 29 лет, город — Ташкент, адвокат и партнер в фирме SETTLE, linkedin

Процесс получения стипендии Chevening делится на несколько этапов. Сначала заявитель должен заполнить анкету, написать четыре эссе на тему лидерских качеств, нетворкинга, выбора университетов и программ, а также карьерных планов.

Далее комиссия рассматривает анкету и при удовлетворенности приглашает на интервью. Оно проходит в Посольстве Великобритании, находящейся в стране проживания заявителя.

Вопросы, которые задаются во время интервью, не отличаются от тех, что были в анкете. Но у заявителя есть возможность ответить шире, показать сильные стороны. Через несколько месяцев после интервью сообщается окончательное решение.

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KGSP. Как получить стипендию от правительства Южной Кореи и бесплатно учиться в магистратуре

Зухра Вайдуллаева, 30 лет, город — Инчон, маркетолог, linkedin





Есть два варианта поступления на KGSP. Можно сдать документы в Центр корейского языка или Посольство, пройти собеседование и выбрать один из трех университетов или подать напрямую в желаемый университет, который решает, принимать кандидата или нет. Шансы на получение стипендии равны в обоих случаях.

Необходимо обязательное знание корейского и английского языков хотя бы на среднем уровне. Отлично написанное self introduction letter. Любые доказательства интереса к корейской культуре: участие в мероприятиях, проводимых Посольством или корейским Центром, высокая успеваемость в школе или университете.

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Я флексер. Как стать участником программы FLEX и провести год в школе в США

Аяулым Ахилова, 19 лет, город — Алматы, студентка, @ayaakhilova





Процесс поступления на FLEX занимает восемь-девять месяцев.

Первый тур проходит в сентябре-октябре. Это тест на знание базового английского языка, который вы должны завершить в течение 15 минут. Его результаты становятся известны в тот же день.

Следующим утром проводится второй тур. Здесь вас просят написать 3 небольших эссе на определенные темы за 45 минут. Обычно они нацелены на то, чтобы узнать вас лучше.

Третий тур идет после ожидания длиною в месяц-полтора. Он состоит из двух эссе, подробного теста по английскому языку, групповой игры и индивидуального интервью с заявителем и представителями программы. Также нужно заполнить анкету. В нее входят: рекомендательное письмо от учителя, выписка с оценками, медицинская форма, дополнительные эссе для будущей хост-семьи об ученике, его хобби и интересах. Финальные результаты выходят в апреле-мае следующего года.

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Я фулбрайтер. Как получить одну из самых престижных стипендий мира и учиться в США

Азат Самураткызы, 30 лет, город — Нур-Султан, старший эксперт в Astana Financial Services Authority, linkedin





Программа Fulbright прозрачна, не требует ничего, кроме заявленного на веб-сайте. Процесс подачи удобный и понятный.

Особое внимание на первом этапе нужно уделить двум эссе. Передайте проверяющим вашу историю и планы — понятно и емко. Начните писать заранее, чтобы возвращаться, перечитывать и совершенствовать то, что вы написали.

Второй важный этап — интервью. К нему нужно хорошо подготовиться. Постоянная практика снимет волнение, и вы сможете расслабиться и показать себя с лучшей стороны. Интервьюеры — профессионалы, которые заинтересованы в том, чтобы вы прошли дальше.

Главное — быть честным и понимать свои цели на всех этапах конкурса.

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Качественный нетворкинг, учеба в разных странах и путешествия: студенты из Центральной Азии о программе Erasmus

Динара Садибекова, 24 года, город — Барселона, аудитор, @dinarasd





Для получения стипендии Erasmus нужно сдать пакет документов: дипломы, сертификаты, резюме, мотивационное письмо, два рекомендательных письма, сертификаты IELTS или TOEFL. Прием заявок заканчивается в январе. Результаты публикуются в мае.

Финансовое положение не играет роли в получении стипендии. Главное — показать, что ваш бэкграунд позволит успешно закончить программу, стать специалистом и внести вклад в учебный процесс.

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