Chevening Scholarship. Как получить одну их самых престижных стипендий в мире и обучаться в Великобритании

Международная программа Chevening Scholarship позволяет студентам с лидерскими качествами со всего мира проходить бесплатное обучение в университетах Великобритании. Мы поговорили с чивнерами и спросили их советы по получению стипендии.





Шерзод Уткирхаджаев, 29 лет, адвокат и партнер в фирме SETTLE, linkedin





О выборе программы

Желание обучаться за рубежом появилось у меня во время бакалавриата. Мне всегда хотелось ощутить на себе западный образ студенчества со всеми его преимуществами и сложностями.

С третьего курса я работал в юридической фирме, а в конце четвертого начал поиск информации об образовательных стипендиях. Chevening заинтересовал меня тем, что покрывает все расходы на обучение и проживание.

В Великобритании богатый выбор отличных университетов, а программ обучения еще больше. Я работал в сфере права интеллектуальной собственности — IP law, и видел определенные недостатки в законодательстве нашей страны, которые можно было бы устранить. Поэтому выбрал University of Glasgow и программу LL.M. in Intellectual property and the Digital Economy с упором на то, как Великобритания решала те или иные проблемы в законодательстве, с которыми наша страна только сталкивается.

Как получить стипендию

Процесс получения стипендии делится на несколько этапов. Сначала заявитель должен заполнить анкету, написать четыре эссе на тему лидерских качеств, нетворкинга, выбора университетов и программ, а также карьерных планов.

Далее комиссия рассматривает анкету и при удовлетворенности приглашает на интервью. Оно проходит в Посольстве Великобритании, находящейся в стране проживания заявителя.

Вопросы, которые задаются во время интервью, не отличаются от тех, что были в анкете. Но у заявителя есть возможность ответить шире, показать сильные стороны. Через несколько месяцев после интервью сообщается окончательное решение.

Процесс получения стипендии долгий. Заявка открывается в августе, а окончательное решение сообщается в июле-августе следующего года. Рекомендую всем, кто подает на стипендию, определиться со своими целями и планами на следующие пару лет. Если у вас есть ответы на вопросы о том, зачем вам Chevening, где и на что вы будете обучаться и как собираетесь использовать свои знания, у вас есть хорошие шансы на получение стипендии.

О Chevening Scholarship

Chevening Scholarship — стипендия правительства Великобритании, которая нацелена на развитие мировых лидеров. Одно из условий — выпускники должны вернуться в свои страны как минимум на два года после окончания обучения.

Стипендия покрывает всю сумму контракта за обучение. Выплачивается ежемесячная стипендия на расходы по проживанию. Главная фишка программы — организация регулярных мероприятий для стипендиатов, во время которых они могут познакомиться друг с другом, наладить контакты, поделиться опытом и взглядами. Они проходят в разных городах. Это позволяет увидеть все уголки Великобритании и вместе с этим пополнить нетворкинговую сеть.





Конкуренция на получение стипендии — одна из самых жестких в мире. По статистике ее получают только 2-3% заявителей. В 2019 году было подано 60 000 заявок, 6000 из них прошли на второй этап и только 1700 стали стипендиатами.

Об особенностях

Британское образование ориентируется на принцип self-study. Преподаватель не ставит своей целью научить вас чему-то от «А» до «Я». К примеру, в University of Glasgow мы должны были прочитать 80-100 страниц текста, чтобы к следующему занятию обсудить тему. Профессора лишь направляют в правильное русло.

Чем помогла стипендия

Помимо важных академических знаний, хотел бы отметить приобретенные Soft Skills. Самостоятельная жизнь и чувство ответственности меняют человека.

Преимущество Chevening кроется в людях. Общение с ними дает уверенность в том, что проблемы нашего мира решаемы. Я рекомендую подавать заявку. Это именно тот опыт, который меняет человека, его мировоззрение, кругозор и учит критическому мышлению.

Гаухар Сабирова, 27 лет, преподаватель, город — Бристоль, @gaukhar.sabirova_

О выборе программы

Я целенаправленно строила карьеру в сфере образования. Несколько поколений моей семьи были преподавателями. После школы поступила в Казахский национальный университет имени Аль-Фараби на учителя английского и французского языков. Во время учебы поняла, что нужна практика за границей. Нельзя стать полноценным специалистом, не побывав в стране, где говорят на языке, который ты преподаешь. Только так можно полностью влиться в изучаемый предмет и быть полезным ученикам.

Думала, поехать по Work and Travel, но родители не отпустили. Поэтому отложила идею и после окончания вуза начала отработку гранта в поселке. Там я помогала детям, открывая курсы по английскому языку на бесплатной основе или за минимальную плату. Через несколько лет организовала поездку с детьми на Кипр по языковой программе, где познакомилась с профессором, которая и рассказала мне о стипендии Chevening. Я заинтересовалась, хотя тогда учеба за рубежом в магистратуре казалась чем-то недостижимым.

Как получить стипендию

В Казахстан я вернулась в начале августа. Как раз в это время Chevening открывает прием заявок, который длится до ноября. Моя подготовка прошла хаотично: я искала возможную информацию, брала консультации у людей, которые уже поступили, писала эссе. Подала документы в последнюю минуту до закрытия дедлайна. Так делать не стоит.

Я дошла до этапа интервью. Дальше пройти не получилось. Зато поняла, что эта стипендия для меня. Поэтому подалась снова, в 2020 году.

Проведя анализ профиля, поняла, что он недостаточно сильный — мне нужно больше достижений. Поэтому за год я сделала как можно больше: участвовала в расширении программы по онлайн-обучению детей английскому языку, занималась волонтерскими проектами и помогала детям принять участие в них, работала редактором в «Казахфильме».

Это помогло мне выделить в эссе такие черты, как лидерство и умение выстраивать нетворкинг. Там же я описала свою жизненную историю, начиная с детства: как была президентом школы, активистом в вузе, рассказала о бесплатных курсах для детей и планах по обучению преподавателей работе с учениками.

О Chevening Scholarship

Стипендия Chevening Scholarship предоставляется британским ведомством Foreign, Commonwealth and Development Office уже больше 30 лет. За это время ее выпускниками стали более 50 000 человек. В этом году стипендиатами стали 6400 человек.

Chevening Scholarship — одна из самых щедрых стипендий в европейском пространстве. Она оплачивает обучение, перелет, ежемесячные выплаты. Их хватает на жизнь в небольшом городке. Кроме того, в рамках программы организуется большое количество ивентов. Участие в них бесплатно. Покрываются и транспортные расходы.

Chevening ищет не отличников, которые будут преуспевать только в учебе, а тех, кто будет полезен своей родной стране. Цель стипендии — создать сильное комьюнити лидеров мирового уровня.

Об особенностях обучения

Я обучаюсь в University of Bristol по программе «Образование, глобальная политика и международные отношения». Здесь преподают курсы по социальной справедливости и равенству и другим полезным дисциплинам, которые помогут мне в активной гражданской позиции.





Образовательная программа сформирована четко, нет ничего лишнего. Всегда знаешь, что нужно прочесть и сделать. После занятий выстраивается полноценная картина.

Благодаря моей активности один из профессоров порекомендовал меня для помощи в коммуникациях с казахстанской делегацией. В рамках этого проекта я посетила многие университеты страны и познакомилась с интересными людьми.

Также я устроилась на работу в местную школу. Это дает мне возможность сравнить местную и казахстанскую системы. У меня есть проект по перестройке школьного образования. Я займусь им по возвращению в Казахстан.

Чем помогла стипендия

Учеба по Chevening помогла избавиться от синдрома самозванца. Если при первой попытке поступления у меня были помощники, то во второй раз я готовилась самостоятельно.

Приехав в Великобританию, почувствовала, что чивнеры настоящие лидеры, которые знают, чего хотят от жизни. На первом этапе было непривычно, но со временем поняла: я точно такая же. Участие в программе дает уверенность в себе.

Мне удалось выстроить широкий нетворкинг международного уровня.