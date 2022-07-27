Качественный нетворкинг, учеба в разных странах и путешествия: студенты из Центральной Азии о программе Erasmus

Erasmus — одна из самых престижных программ в мире. Она позволяет студентам из разных стран получить качественное образование в нескольких университетах Европы. Мы поговорили с ее участниками о том, как получить стипендию и чего ждать от учебы.





Динара Садибекова, 24 года, город — Барселона, аудитор, @dinarasd





О выборе программы

Я приняла решение учиться за границей, потому что хотела отвлечься от офисной жизни, попутешествовать, познакомиться с другими культурами. Под эти критерии отлично подходила учеба в магистратуре.

Выбор пал на программу Erasmus Mundus Joint Master Degree по нескольким причинам:

— полное покрытие всех расходов

— учеба в нескольких университетах и странах, получение тройного диплома

— понравилась локация — Европа.

О Erasmus

Моя специальность — European Master in Tourism Management. Ее основная цель — подготовка специалистов для инновационных решений в области устойчивого развития. Студенты получают знания об особенностях ведения туристического бизнеса в рамках Sustainable Development Goals.

Программа состоит из четырех семестров. Каждый проходит в разных местах: Southern-Denmark University в Дании, University of Ljubljana в Словении, University of Girona в Испании. Во время последнего можно выбрать один из трех вузов. Также проходят Field Trips в туристические объекты.

Как получить стипендию

Для получения стипендии нужно сдать пакет документов: дипломы, сертификаты, резюме, мотивационное письмо, два рекомендательных письма, сертификаты IELTS или TOEFL. Прием заявок заканчивается в январе. Результаты публикуются в мае.

Финансовое положение не играет роли в получении стипендии

Финансовое положение не играет роли в получении стипендии. Главное — показать, что ваш бэкграунд позволит успешно закончить программу, стать специалистом и внести вклад в учебный процесс.

Об особенностях

Erasmus Mundus Joint Master Degree — уникальная программа. Она дает возможность жить и учиться в трех странах, узнать местную культуру, познакомиться с ребятами из разных уголков мира.





В моей группе 25 студентов, представители 23 стран. Благодаря разным точкам зрения в нашем классе проходят интересные дискуссии. Качество обучения на достойном уровне.

EMJMD предоставляет программы только для определенных специальностей, так как их цель — борьба с дефицитом квалифицированных специалистов в той или иной сфере.

Чем помогла стипендия

Рекомендую всем поступать на программу Erasmus. Это уникальная возможность не только приобрести знания с помощью разных методик и парадигм, но и узнать другие культуры и извлечь для себя что-то новое.

Каракоз Ыдырыс, 25 лет, город — Алматы, журналист, ikarakoz.wixsite.com





О выборе программы

В университете я училась на финансиста. На четвертом курсе решила, что мне интереснее писать об этой сфере. Поэтому нашла работу финансовым журналистом.

Проработав год, поняла, что мне не хватает академической базы. Поэтому поступила в магистратуру за рубежом.

Нашла подходящую программу в City, University of London. Erasmus Mundus давал возможность учиться в нем и других университетах, в одном из которых — Aarhus University, я уже училась по программе обмена. Плюсом программы стала возможность получить грант на обучение.

Стоит учитывать, что, поступив на Erasmus, нельзя воспользоваться привилегиями программы «Болашак».

О Erasmus

Erasmus Mundus Master’s in Journalism, Media and Globalisation — программа магистратуры, которая дает возможность получить образование в нескольких университетах мира.

На первом году со мной в Дании училось 63 студента. Мы осваивали общие предметы, касающиеся журналистики. На втором году студенты фокусировались на своих специальностях. В Лондон со мной поехало семь человек. Другие отправились в Нидерланды, Германию, Уэльс.

25% студентов получают полный грант, 75% оплачивают учебу сами. При этом без программы стоимость обучения в этих университетах намного выше.

Как получить стипендию

Для поступления понадобится степень бакалавра, желательно в сфере журналистики. Это не обязательное условие — я поступила с высшим образованием в области финансов.

Самый важный критерий в получении гранта — хорошие оценки

Необходимо знание английского языка и три месяца опыта работы в журналистике.

Самый важный критерий в получении гранта — хорошие оценки. Это и минус программы. Высокий GPA — не всегда показатель хорошего образования. В некоторых вузах А+ можно получить огромным трудом, а где-то достаточно списать.

Об особенностях

Особенность программы — качественный нетворкинг. После учебы у человека появляются знакомые журналисты во всем мире, которые помогут в получении информации в разных странах.





Еще один плюс — возможность получения визы на работу. Но стоит учитывать, что она платная.

Чем помогла стипендия

Erasmus — программа, благодаря которой можно учиться с представителями всех национальностей мира. Она учит слышать разные мнения и воспринимать другие культуры. Видеть мир с международной точки зрения.

Рекомендую поступать на эту программу. Стоит взвесить все за и против и удостовериться, что вы получите то, что хотите.

Алина Спаник, 30 лет, город — Бишкек, HR-специалист, преподаватель иностранных языков, переводчик, @alispanic





О выборе программы

Я училась в Кыргызско-Российском-Славянском университете по специальности «Международные отношения». Мое главное хобби — иностранные языки. К пятому курсу свободно говорила на английском и испанском языках.

После окончания вуза подумала, что могу сменить направление с помощью магистратуры. Для этого выбрала Erasmus, программу Crossways in Cultural Narratives. Она подразумевала обучение на трех языках: испанском, английском и французском.

О Erasmus

Erasmus — стипендиальная программа для студентов магистратуры. Она позволяет бесплатно учиться два года в лучших университетах Европы. В моем случае это были Universidade de Compostela в Испании, University of St Andrews в Великобритании и Université de Perpignan Via Domitia во Франции.

Как получить стипендию

Необходимо предоставить пакет документов: диплом университета с переводом, рекомендации преподавателей, анкету с сайта и Motivation Letter. Обязателен сертификат IELTS с результатом не ниже 6.5 баллов. Для моей программы также был нужен сертификат о знании испанского языка.

Для поступления нужно соблюдать баланс академического и социального успеха. Отличных оценок недостаточно. Нужно быть активным в какой-нибудь области.

Для поступления нужно соблюдать баланс академического и социального успеха

Дружелюбность — залог успеха. Хорошие отношения с преподавателями и работодателями дают возможность получить хорошие рекомендации.

Об особенностях

Главная особенность моей программы — постоянные переезды, смена стран и языка общения.





Из преимуществ программы могу отметить: возможность жить и учиться в мультикультурной среде, бесплатно посещать курсы любых иностранных языков, слушать отличных спикеров, участвовать в большом разнообразии внеклассной деятельности.

Учеба может быть сложной. К примеру, в University of St Andrews приходилось дни и ночи проводить за занятиями.

Чем помогла стипендия

Erasmus дает возможность попробовать самостоятельную жизнь, познакомиться со множеством людей из разных стран и их культурой.

Рекомендую программу всем, кому интересны гуманитарные науки. Эти два года станут одними из самых ярких в вашей жизни.

Ихтиор Усмонов, 30 лет, город — Душанбе, руководитель клиники, facebook





О выборе программы

После окончания университета я хотел продолжить учебу в магистратуре.

Об Erasmus мне рассказал друг. Меня заинтересовала возможность бесплатной учебы в Европе. Я зашел на официальный сайт, подобрал подходящую для себя программу. Понял, что подхожу под критерии.

О Erasmus

Erasmus — программа студенческого обмена, созданная Европейским Союзом. Чтобы стать ее участником, необходимо быть гражданином страны-партнера из списка.

Некоторые направления программы требуют, чтобы студент после учебы вернулся в родную страну. Для других направлений это не обязательное условие.

Помимо бесплатной учебы, участники получают помощь с оформлением документов, жильем и ежемесячную стипендию.

Как получить стипендию

Первый шаг — зайти на сайт программы, найти для себя университет, который подходит вам по бэкграунду. Далее нужно отправить пакет документов: диплом, транскрипт с GPA, копию паспорта, медицинскую страховку, справку о несудимости.

Прошедшие первый этап кандидаты попадают в шорт-лист. Их приглашают на интервью. Здесь спрашивают о том, почему вы решили обучаться за границей, как выбирали вуз, какие планы после окончания учебы.

Об особенностях

Я получал стипендию Erasmus дважды. В 2014-2015 годах учился в Хорватии по программе Public Health, а с 2016 по 2017 — в Испании по программе «Управление здравоохранением при стихийных бедствиях». В направлениях магистратуры и докторантуры можно пройти на программу до трех раз.





Erasmus Culture — это микс студентов из разных стран. Обучаясь по программе, находишь новых друзей по всему миру.

Мне запомнилась система экзаменов. Они проводились в три этапа: тест, письменные и устные задания. В начале было сложно к этому привыкнуть.

Обучаясь по программе, находишь новых друзей по всему миру

Понравилась атмосфера в Европе. Люди дружелюбные и добрые. Студентам здесь оказывают помощь. К примеру, за 80 € мы получили годовой билет на метро, а государственные столовые предоставляли скидку в 70%.

По возвращению в родную страну может возникнуть Erasmus Syndrome, когда сложно адаптироваться к старой жизни. Чтобы такого не случалось, организаторы проводят подготовительные курсы за неделю до окончания учебы.

Чем помогла стипендия

Я научился самостоятельности. Здесь студенты сами выбирают курсы, ходят на классы. Единой группы нет.

Рекомендую поступать на программу. Благодаря ей можно многому научиться, а диплом европейского вуза ценится во всем мире.