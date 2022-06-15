KGSP. Как получить стипендию от правительства Южной Кореи и бесплатно учиться в магистратуре

KGSP — одна из самых престижных стипендий мира. Мы поговорили со студентами из стран Центральной Азии, которым удалось ее получить, и попросили поделиться советами по поступлению.





Зухра Вайдуллаева, 30 лет, город — Инчон, маркетолог, linkedin

О выборе программы

Я увлеклась корейским языком и культурой на последнем курсе бакалавриата. Ходила на курсы по изучению языка в Корейский центр в Бишкеке. Цели учиться за границей не было, но было большое желание понять культуру и научиться писать по-корейски.

В этом центре узнала о программе и приняла решение попробовать. Тогда не было таких строгих правил, как сейчас: TOPIK — экзамен на знание корейского языка, был необязателен, так же, как и TOEFL. Оценки у меня были неплохие, от них многое зависит. Написала вдохновляющий рассказ о себе, и меня пригласили на собеседование в посольство. Были сложные вопросы, но владение английским меня не подвело. Так в 2013 году я поступила в магистратуру в Dongguk University.

О KGSP

KGSP или Korean Government Scholarship Program — это правительственная программа для иностранных студентов. Она дает иностранным студентам возможность учиться за счет бюджета страны. Покрывает практически все: перелеты, обучение в университете и на языковых курсах, ежемесячное пособие на личные затраты. После окончания учебы есть преимущество в получении долгосрочной визы. Также выпускникам легче найти работу в Корее. Все знают, что KGSP проводит жесткий отбор.

Как получить стипендию

Есть два варианта поступления. Можно сдать документы в Центр корейского языка или Посольство, пройти собеседование и выбрать один из трех университетов или подать напрямую в желаемый университет, который решает, принимать кандидата или нет. Шансы на получение стипендии равны в обоих случаях.

KGSP — одна из самых привилегированных стипендий в мире

Необходимо обязательное знание корейского и английского языков хотя бы на среднем уровне. Отлично написанное self introduction letter. Любые доказательства интереса к корейской культуре: участие в мероприятиях, проводимых Посольством или корейским Центром, высокая успеваемость в школе или университете.

Об особенностях

KGSP — одна из самых привилегированных стипендий в мире. Она обеспечивает год обучения корейскому языку, а затем четыре года бакалавриата или два-три года магистратуры либо докторантуры.





Обучение в корейских вузах не из легких, но помимо академического опыта, это еще и классный обмен знаний со студентами из разных уголков мира. Ежегодно программа набирает около 1000 стипендиатов.

Чем помогла стипендия

Для меня учеба в Корее — самое яркое воспоминание, со множеством впечатлений и бесценным опытом.

Айгерим Турарбекова, 26 лет, город — Сеул, менеджер по продажам, @rimmactive





О выборе программы

Я изучала корейский язык с первого курса университета. К концу обучения свободно говорила на нем, что дало возможность поступить в магистратуру за рубеж.

Искала программу, которая бы покрывала полную сумму обучения. Так узнала о KGSP. Она не только оплачивает учебу, но и предоставляет ежемесячную стипендию.

О KGSP

KGSP — это стипендиальная программа от государства Республики Корея, которая предоставляет 100% скидку на обучение, ежемесячную стипендию в размере 1000 $ при обучении в магистратуре и 900 $ — на бакалавриате. Также программа оплачивает перелет в оба конца.

Как получить стипендию

Процесс отбора непростой. Это связано с высокой конкуренцией.

Преимущество KGSP в том, что можно не беспокоиться о финансовых затратах

Для поступления нужно собрать список документов. В него входят два важных документа: мотивационное эссе, в котором все абзацы должны быть тщательно продуманы и иметь причинно-следственную связь, а также письмо о планах после обучения. В нем должна чувствоваться реальность осуществления поставленных целей.

Об особенностях

Преимущество KGSP в том, что можно не беспокоиться о финансовых затратах. Это позволяет сосредоточиться на обучении.

Многие компании нанимают на работу выпускников именно этой программы. Также для них упрощается процесс получения визы или вида на постоянное место жительство.





Для меня недостаток заключался в том, что во время учебы нельзя подрабатывать — только на каникулах, после получения разрешения.

Чем помогла стипендия

В процессе обучения я изучила и поняла корейскую культуру. Это помогло мне найти общий язык с профессорами и одногруппниками. У меня появились друзья из разных стран мира. Общение с ними расширило кругозор, я взглянула на мир другими глазами.

Рекомендую выбирать KGSP всем, кто желает обучаться в Южной Корее. Стипендия не только покрывает все расходы, но и дает возможность завести новые знакомства и весело провести время в процессе учебы.

Улмазбек Саидов, 25 лет,город — Сеул, магистрант в Korea University, @ulmasbek_saidov





О выборе программы

После окончания средней школы я поступил в академический лицей иностранных языков по специальности корейская филология. К моменту выпуска хорошо владел корейским языком. У меня было два варианта: поступить в местный вуз или полететь в Южную Корею и получить высшее образование там. Я выбрал второй вариант.

Ознакомившись с широким диапазоном возможностей для учебы в Южной Корее, я понял, что программа KGSP предоставляет лучшие условия. Первый раз я подал документы в 2015 году, но не прошел. Через год подготовки выиграл грант.

О KGSP

KGSP — стипендиальная программа, спонсируемая правительством Кореи. Ее главная цель — выдача полного гранта талантливым студентам из разных стран для укрепления дипломатических связей. По ней можно получить степень бакалавра, магистра и доктора философских наук — PhD.

Грант покрывает все возможные расходы:

— авиабилеты в обе стороны

— единовременную выплату в размере 200 000 вон для первичной адаптации

— бесплатное обучение на языковых курсах в течение года. При наличии пятого-шестого уровня TOPIK языковые курсы не предоставляются

— полное спонсирование учебы в университете

— медицинскую страховку

— ежемесячную стипендию бакалаврам — 900 000 вон, магистрантам и аспирантам — по 1 000 000. При наличии пятого-шестого уровня TOPIK выплачиваются дополнительные 100 000 вон в месяц

— магистрантам и аспирантам каждый семестр выплачиваются дополнительные 210 000-240 000 вон для исследований и еще 500 000-800 000 для печати диссертации.

Если после выпуска вы планируете вернуться в родную страну, вам выплатят 100 000 вон на расходы перед отлетом.

Как получить стипендию

На программу можно поступить двумя способами: через посольство и напрямую через университет. Во втором случае можно выбрать только технические факультеты вузов, которые не входят в рейтинг десяти лучших по стране. Поэтому я воспользовался первым вариантом.

Рекомендую эту программу всем, кто хочет получить качественное образование в Южной Корее







Для поступления через посольство нужно пройти три этапа:

— Отбор кандидатов по документам

— Отбор шести человек для собеседования

— Собеседование. Через несколько дней после него успешным кандидатам сообщают результат.





Факторы, которые влияют на получение стипендии:

— Знание английского и корейского языков. Желательно иметь сертификаты TOEFL, IELTS, TOPIK

— Подробный и корректный рассказ о себе в Рersonal statement и учебном плане

— Наличие опыта участия в дополнительных программах и конкурсах, связанных со специальностью.

Об особенностях

Все основные расходы стипендиата оплачиваются. Это помогает сконцентрироваться на учебе.

Единственный потенциальный минус — запрет на подработку, который лишает студента дополнительного источника дохода.

Чем помогла стипендия

Участие в KGSP дает большие возможности в академическом, социальном и профессиональном планах, позволяет познакомиться с талантливыми ребятами из вашего региона и со всего мира.

Рекомендую эту программу всем, кто хочет получить качественное образование в Южной Корее.