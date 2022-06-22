Я флексер. Как стать участником программы FLEX и провести год в школе в США

FLEX — одна из самых известных программ для школьников. Она позволяет ученикам старших классов учиться на протяжении академического года в одном из 50 штатов Америки. Мы поговорили с ее выпускниками о том, как стать флексером.





Аяулым Ахилова, 19 лет, город — Алматы, студентка, @ayaakhilova





О выборе программы

У меня не было четкой цели учиться за границей. С английским языком столкнулась в третьем классе. Тогда с ним были сложности. Позже посещала дополнительные курсы, параллельно узнавала о традиционной жизни американских школьников из фильмов.

Впервые с программой FLEX познакомилась в седьмом классе, когда перешла в новую школу. Там гордились учениками-флексерами и выставляли информацию о них и их хост-штатах на доске почета.

Я была любопытным подростком и на протяжении года расспрашивала всех об этой программе. Мне хотелось пожить жизнью американского подростка. Поэтому следующий академический год я потратила на подготовку к поступлению. При первой попытке провалила третий тур и прошла со второго раза.



О FLEX

Программа FLEX спонсируется Государственным департаментом США. Она предоставляет старшеклассникам возможность бесплатного обучения в американской школе на один академический год. В это время вы живете с американской семьей в одном из 50 штатов.

Программа покрывает все расходы:

— зачисление в среднюю школу

— авиабилеты в обе стороны

— визовые сборы

— ежемесячную стипендию

— единовременное пособие в $300, которое может покрыть расходы на школьные принадлежности

— зимнюю одежду

— медицинскую страховку

— разные мероприятия.

Единственное, за что нужно заплатить ученику — загранпаспорт. Не покрываются и услуги стоматолога. Поэтому рекомендую проверить состояние зубов до отлета, а лечение брекет-системой отложить или приостановить.



Как получить стипендию

Процесс поступления занимает восемь-девять месяцев.

Первый тур проходит в сентябре-октябре. Это тест на знание базового английского языка, который вы должны завершить в течение 15 минут. Его результаты становятся известны в тот же день.

Следующим утром проводится второй тур. Здесь вас просят написать 3 небольших эссе на определенные темы за 45 минут. Обычно они нацелены на то, чтобы узнать вас лучше.





Третий тур идет после ожидания длиною в месяц-полтора. Он состоит из двух эссе, подробного теста по английскому языку, групповой игры и индивидуального интервью с заявителем и представителями программы. Также нужно заполнить анкету. В нее входят: рекомендательное письмо от учителя, выписка с оценками, медицинская форма, дополнительные эссе для будущей хост-семьи об ученике, его хобби и интересах. Финальные результаты выходят в апреле-мае следующего года.

Процесс поступления занимает восемь-девять месяцев

Последние два года отбор проводится в онлайн-формате. В отличие от традиционного, здесь на первом туре нужно написать три эссе, а на втором — пройти тест по английскому языку. В каком формате пройдет отбор в этом году, пока неизвестно.



Об особенностях

Каждый год на программу подается около 45 000 учеников со всего мира, из которых проходят лишь 1000. FLEX предлагает уникальную возможность для старшеклассников — увидеть Америку такой, какая она есть, вне фильмов.

Программа не выбирает для стипендиата штат. Скорее наоборот, семья выбирает ученика по его анкете. Есть шанс попасть в небольшое село с населением в 300 человек в северном Нью-Йорке или в крупный город-миллионник Техаса. В мегаполисы вроде Лос-Анджелеса или Чикаго студентов FLEX не заселяют.

Особенность программы — Double placement — второй студент по обмену в семье. Его наличие необязательно. Но если хост-семья планирует взять двух студентов, она обговаривает это заранее. Как правило, второй участник из другой страны и не говорит на родном языке стипендиата.





В моей принимающей семье тоже было два студента по обмену: я и студентка из Японии. Я боялась не найти с ней общий язык, но она стала моей лучшей подругой.



Чем помогла стипендия

Я благодарна за обучение по программе. Она дала мне вторую семью и бесценный опыт. Помогла обрести друзей с разных уголков мира и расширить кругозор.

Трудности, с которыми я столкнулась в США, сделали меня сильнее и увереннее в себе. Научилась любить себя и радоваться каждой мелочи, преподнесенной жизнью.

Главный урок, который я усвоила — не сдаваться и следовать своим мечтам и целям. Если не получилось с первого раза, то получится со второго, а может даже с третьего. Важно браться за каждую возможность, которая предлагается, ведь именно она может изменить жизнь.



Салкынай Эмилбекова, 21 год, город — Бишкек, координатор выпускников программы FLEX в Кыргызстане, @ salkynai.e







О выборе программы

Во время моей учебы в школе программа FLEX была одной из самых популярных среди школьников. Я была знакома с ее выпускниками. Они хорошо отзывались о программе, рассказывали, как год по обмену поменял их мировоззрение.

Я подала заявку в девятом классе. Прошла с третьей попытки, когда училась в 11 классе.



О FLEX

FLEX — программа обмена для учеников старших классов школы и первого курса колледжа. Она предоставляет возможность провести один академический год в США, обучаться в местной школе и жить с принимающей семьей.

Ее цель — культурный обмен между студентами. Наши ученики могут рассказать американцам о Кыргызстане, его культуре и узнать о местном менталитете. Программа набирает студентов из более чем 22 разных стран ежегодно.

Участие полностью бесплатное. Покрываются расходы за перелет, проживание, питание. Также студенты получают ежемесячную стипендию на личные расходы и нужды. Программа финансируется Государственным Департаментом США и администрируется Американскими Советами по Международному Образованию.



Как получить стипендию

Последние годы отбор проходит онлайн. Я в свое время проходила в традиционном формате. Здесь первый тур — это прохождение теста на знание английского языка и понимание текста за определенный промежуток времени.

FLEX — программа обмена для учеников старших классов школы и первого курса колледжа

Второй тур включает в себя написание трех эссе на заданные темы. Они могут быть связаны с вашим прошлым лидерским опытом, преодолением трудностей, взаимоотношениями с людьми.

В финальном туре вас ждет написание еще двух эссе, прохождение интервью и групповой игры со специалистами программы, заполнение анкеты. Результаты приходят весной. Ежегодно из Кыргызстана отбирают примерно 70-80 человек.



Об особенностях

Программа дает возможность увидеть другую страну, изучить культуру США, завести вторую семью, найти новых друзей и обрести незабываемый опыт.





Благодаря участию в FLEX студенты могут построить дружеские отношения между представителями разных национальностей. У меня есть друзья из Туниса, Италии, Индонезии, Бангладеша и многих других стран.

Обучаясь в школе, вы можете посмотреть, как работает американская система образования. Она отличается от нашей и предоставляет больше свободы ученикам в выборе предметов и расписания.



Чем помогла стипендия

Я стала самостоятельнее и увереннее в себе. Когда целый год живешь без родных, погружаешься в новое окружение, изучаешь язык, менталитет и культуру, нужно нести ответственность за каждое решение.

Благодаря опыту в американской школе я выбрала Американский Университет в Центральной Азии для продолжения учебы.

Рекомендую всем школьникам подавать заявку на эту программу. Вы сможете выйти из зоны комфорта, увидеть большой мир и возможности, которые он предоставляет. Научитесь ставить большие и амбициозные цели и работать для их достижения.



Хилола Якубжанова, основатель стартапа I Talk Club, @ iakubzhanova.k







О выборе программы



Во время учебы в девятом классе друзья рассказали мне о бесплатной программе для учебы в США. Я приняла решение проверить свои знания, хотя не верила, что пройду. Но у меня получилось с первого раза. Это был лучший выбор в моей жизни.



О FLEX

Программа Future Leaders Exchange позволяет школьникам из разных стран жить в американских хост-семьях, учиться год в местной школе и изучать культуру.

FLEX покрывает все расходы.



Как получить стипендию

Отбор на программу состоит из трех этапов:

— мини-тест на знание английского языка

— написание двух эссе за 45 минут

— прохождение интервью и групповой игры, сдача дополнительных эссе и теста по английскому.

Для FLEX выбирают будущих лидеров. Поэтому развивайте лидерские качества, участвуйте в волонтерских проектах.



Об особенностях

Для меня FLEX — Life Changing Program. Программа дает возможность получить классный опыт в США, лучше узнать американскую культуру, обменяться знаниями.





Американские школы предоставляют большие возможности для учебы и внеакадемической жизни. К примеру, я участвовала в кружках Future Business Leader of America and MECHA club.

Для меня FLEX — Life Changing Program

После участия в программе открываются отличные возможности для построения нетворкинга: среди выпускников часто проводятся стажировки, тренинги, воркшопы.



Чем помогла стипендия

Программа научила меня лидерству и уважению к другим культурам. В ней много позитивных моментов. Поэтому я всем ее рекомендую.

Участие во FLEX дает понять, что именно вы — Face Of Change. Достичь можно всего, если стараться.