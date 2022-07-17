Я фулбрайтер. Как получить одну из самых престижных стипендий мира и учиться в США

Поговорили с представителями сообщества фулбрайтеров из Центральной Азии и узнали, как поступить на программу Fulbright и в чем ее особенности.





Азат Самураткызы, 30 лет, город — Нур-Султан, старший эксперт в Astana Financial Services Authority, linkedin





О выборе программы

По программе Fulbright я получила степень магистра MBA в Rochester Institute of Technology. Учеба за границей — не только способ стать более конкурентоспособным, но и возможность развиваться как личность. Это путешествие помогло лучше узнать себя.

Выбор страны был интуитивным. В детстве я читала книги Марка Твена и Джерома Сэлинджера, слушала много американской музыки. О программе узнала на сайте посольства США.

Fulbright — это уникальная программа, основанная на взаимопонимании и доверии. Помимо основной учебы, есть возможность подготовки к жизни в США, посещения семинаров и получения профессионального опыта. Главное — быть открытым для нового опыта.

О Fulbright

У Fulbright большая история и впечатляющий список выпускников.

Программа полностью оплачивает учебу и выдает ежемесячную стипендию. До начала учебы поступившие отправляются на трехнедельный pre-academic, где знакомятся с другими фулбрайтерами со всего мира. Им рассказывают об особенностях жизни в США, предоставляют необходимую помощь для адаптации в новой стране.

Далее стипендиаты едут в университеты. С первого дня учеба будет занимать большую часть вашего времени и внимания. Если не прилагать достаточно усилий, хорошего результата не будет.

Программа полностью оплачивает учебу и выдает ежемесячную стипендию

Если после окончания учебы вы самостоятельно найдете работу по специальности, можно остаться в стране на год-полтора, чтобы получить профессиональный опыт.

Я работала в инжиниринговой компании в роли проектного менеджера. Вела разработку умной системы для генерирования и хранения солнечной энергии. Участвовала в проекте по осуществлению автоматизированных электросетей в штате Нью-Йорк. Получила бесценный опыт, научилась организации бизнес-процессов, проектному менеджменту, процессу разработки продуктов и клиентоориентированности.

Как получить стипендию

В 2016 году на Казахстан выделили всего два места в магистратуру, поэтому конкурс был сложным.

Программа прозрачна, не требует ничего, кроме заявленного на веб-сайте. Процесс подачи удобный и понятный.

Особое внимание на первом этапе нужно уделить двум эссе. Передайте проверяющим вашу историю и планы — понятно и емко. Начните писать заранее, чтобы возвращаться, перечитывать и совершенствовать то, что вы написали.

Второй важный этап — интервью. К нему нужно хорошо подготовиться. Постоянная практика снимет волнение, и вы сможете расслабиться и показать себя с лучшей стороны. Интервьюеры — профессионалы, которые заинтересованы в том, чтобы вы прошли дальше.

Главное — быть честным и понимать свои цели на всех этапах конкурса.

Об особенностях

Уникальное преимущество программы — возможность познакомиться с другими фулбрайтерами со всего мира. Это интересное комьюнити.





Программа дает возможность закрепить образование получением профессионального опыта.

К недостаткам могу отнести ограниченное количество стипендий.

Чем помогла стипендия

В США можно посмотреть на процессы по-другому, перенять продуктивность местных людей.

Чтобы получить максимальную пользу и удовольствие, важно сохранять непредвзятость и быть открытым новому опыту.

Айнура Чолпонкулова, 47 лет, город — Бишкек, сертифицированный коуч, предприниматель, @ainura_eduabroad_coach





О выборе программы

Я всегда любила английский язык и увлекалась западной музыкой. Мечтала поехать в Ливерпуль, родину «Битлов», чтобы увидеть «Земляничную поляну» в Центральном Парке Нью-Йорка.

Я проходила обучение в Венской Дипломатической Академии. После этого подала заявки на стипендии в США. Прошла по программе для молодых специалистов. По возвращении защитила докторскую диссертацию, получила степень и подалась на Fulbright. На тот момент для участия в программе требовалась степень PhD.

О Fulbright

Программа основана сенатором Уильямом Фулбрайтом в 1946 году. Это одна из самых престижных в мире стипендий.

Сегодня Fulbright предлагает несколько программ на полную стипендию.

The Fulbright Scholar Program — программа для соискателей, имеющих кандидатскую и докторскую степень PhD, занимающихся научными исследованиями и преподаванием. Рассчитана на экспертов. Требуется отличный уровень английского, большой опыт в исследованиях, научные работы.

The Fulbright Foreign Student Program in Central Asia подойдет для выпускников вузов и молодых профессионалов, которые хотят получить степень магистра в США. Нужно окончить бакалавриат, иметь высокий уровень знания английского языка, жить в своей стране, демонстрировать лидерский потенциал, академические успехи и способность содействовать культурному пониманию между народами двух стран.

Как получить стипендию

На обе программы подаются стандартные вступительные документы: рекомендательные письма, резюме, дипломы. Соискатели со степенью PhD предоставляют проектное предложение на пять-семь страниц, которое должно быть научно обосновано. На магистерскую программу необходимы мотивационное письмо и документ с целями исследования — на страницу или полторы.

Заявки заполняются онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на специальном портале.

Прошедшие первый этап приглашаются на собеседование в Посольство США. На магистерскую программу соискатели также должны представить результаты тестов TOEFL и GMAT.

Через один-три месяца победители получают письма о том, что они награждены стипендией.

Об особенностях

Студентам не нужно думать о средствах на проживание, питание, страховку. Вы полностью концентрируетесь на учебе, получаете опыт и вовлекаетесь в жизнь вуза.

Студентам не нужно думать о средствах на проживание, питание, страховку

Недостаток программы — вы не можете сами выбрать вуз. Фонд делает этот выбор за вас. Также после учебы вы должны вернуться в свою страну и в течение двух лет не можете подаваться на учебу в США.

Чем помогла стипендия

Программы в США внесли большой вклад в мою личностную трансформацию. Жизнь в этой стране научила быть честной перед собой, уважать пространство других, общаться, ценить и уважать людей.





Благодаря деятельности в США я задумалась о своей идентичности и миссии. Пришла к любимому делу: прокачиваю Soft Skills подопечных с помощью авторских курсов, развиваю их карьерное портфолио, помогаю в выборе специальности и поступлению в ведущие зарубежные вузы.