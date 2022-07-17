Я фулбрайтер. Как получить одну из самых престижных стипендий мира и учиться в США

Поговорили с представителями сообщества фулбрайтеров из Центральной Азии и узнали, как поступить на программу Fulbright и в чем ее особенности.
Азат Самураткызы, 30 лет, город — Нур-Султан, старший эксперт в Astana Financial Services Authority, linkedin
О выборе программы
По программе Fulbright я получила степень магистра MBA в Rochester Institute of Technology. Учеба за границей — не только способ стать более конкурентоспособным, но и возможность развиваться как личность. Это путешествие помогло лучше узнать себя.
Выбор страны был интуитивным. В детстве я читала книги Марка Твена и Джерома Сэлинджера, слушала много американской музыки. О программе узнала на сайте посольства США.
Fulbright — это уникальная программа, основанная на взаимопонимании и доверии. Помимо основной учебы, есть возможность подготовки к жизни в США, посещения семинаров и получения профессионального опыта. Главное — быть открытым для нового опыта.
О Fulbright
У Fulbright большая история и впечатляющий список выпускников.
Программа полностью оплачивает учебу и выдает ежемесячную стипендию. До начала учебы поступившие отправляются на трехнедельный pre-academic, где знакомятся с другими фулбрайтерами со всего мира. Им рассказывают об особенностях жизни в США, предоставляют необходимую помощь для адаптации в новой стране.
Далее стипендиаты едут в университеты. С первого дня учеба будет занимать большую часть вашего времени и внимания. Если не прилагать достаточно усилий, хорошего результата не будет.
Программа полностью оплачивает учебу и выдает ежемесячную стипендию
Если после окончания учебы вы самостоятельно найдете работу по специальности, можно остаться в стране на год-полтора, чтобы получить профессиональный опыт.
Я работала в инжиниринговой компании в роли проектного менеджера. Вела разработку умной системы для генерирования и хранения солнечной энергии. Участвовала в проекте по осуществлению автоматизированных электросетей в штате Нью-Йорк. Получила бесценный опыт, научилась организации бизнес-процессов, проектному менеджменту, процессу разработки продуктов и клиентоориентированности.
Как получить стипендию
В 2016 году на Казахстан выделили всего два места в магистратуру, поэтому конкурс был сложным.
Программа прозрачна, не требует ничего, кроме заявленного на веб-сайте. Процесс подачи удобный и понятный.
Особое внимание на первом этапе нужно уделить двум эссе. Передайте проверяющим вашу историю и планы — понятно и емко. Начните писать заранее, чтобы возвращаться, перечитывать и совершенствовать то, что вы написали.
Второй важный этап — интервью. К нему нужно хорошо подготовиться. Постоянная практика снимет волнение, и вы сможете расслабиться и показать себя с лучшей стороны. Интервьюеры — профессионалы, которые заинтересованы в том, чтобы вы прошли дальше.
Главное — быть честным и понимать свои цели на всех этапах конкурса.
Об особенностях
Уникальное преимущество программы — возможность познакомиться с другими фулбрайтерами со всего мира. Это интересное комьюнити.
Программа дает возможность закрепить образование получением профессионального опыта.
К недостаткам могу отнести ограниченное количество стипендий.
Чем помогла стипендия
В США можно посмотреть на процессы по-другому, перенять продуктивность местных людей.
Чтобы получить максимальную пользу и удовольствие, важно сохранять непредвзятость и быть открытым новому опыту.
Айнура Чолпонкулова, 47 лет, город — Бишкек, сертифицированный коуч, предприниматель, @ainura_eduabroad_coach
О выборе программы
Я всегда любила английский язык и увлекалась западной музыкой. Мечтала поехать в Ливерпуль, родину «Битлов», чтобы увидеть «Земляничную поляну» в Центральном Парке Нью-Йорка.
Я проходила обучение в Венской Дипломатической Академии. После этого подала заявки на стипендии в США. Прошла по программе для молодых специалистов. По возвращении защитила докторскую диссертацию, получила степень и подалась на Fulbright. На тот момент для участия в программе требовалась степень PhD.
О Fulbright
Программа основана сенатором Уильямом Фулбрайтом в 1946 году. Это одна из самых престижных в мире стипендий.
Сегодня Fulbright предлагает несколько программ на полную стипендию.
The Fulbright Scholar Program — программа для соискателей, имеющих кандидатскую и докторскую степень PhD, занимающихся научными исследованиями и преподаванием. Рассчитана на экспертов. Требуется отличный уровень английского, большой опыт в исследованиях, научные работы.
The Fulbright Foreign Student Program in Central Asia подойдет для выпускников вузов и молодых профессионалов, которые хотят получить степень магистра в США. Нужно окончить бакалавриат, иметь высокий уровень знания английского языка, жить в своей стране, демонстрировать лидерский потенциал, академические успехи и способность содействовать культурному пониманию между народами двух стран.
Как получить стипендию
На обе программы подаются стандартные вступительные документы: рекомендательные письма, резюме, дипломы. Соискатели со степенью PhD предоставляют проектное предложение на пять-семь страниц, которое должно быть научно обосновано. На магистерскую программу необходимы мотивационное письмо и документ с целями исследования — на страницу или полторы.
Заявки заполняются онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на специальном портале.
Прошедшие первый этап приглашаются на собеседование в Посольство США. На магистерскую программу соискатели также должны представить результаты тестов TOEFL и GMAT.
Через один-три месяца победители получают письма о том, что они награждены стипендией.
Об особенностях
Студентам не нужно думать о средствах на проживание, питание, страховку. Вы полностью концентрируетесь на учебе, получаете опыт и вовлекаетесь в жизнь вуза.
Студентам не нужно думать о средствах на проживание, питание, страховку
Недостаток программы — вы не можете сами выбрать вуз. Фонд делает этот выбор за вас. Также после учебы вы должны вернуться в свою страну и в течение двух лет не можете подаваться на учебу в США.
Чем помогла стипендия
Программы в США внесли большой вклад в мою личностную трансформацию. Жизнь в этой стране научила быть честной перед собой, уважать пространство других, общаться, ценить и уважать людей.
Благодаря деятельности в США я задумалась о своей идентичности и миссии. Пришла к любимому делу: прокачиваю Soft Skills подопечных с помощью авторских курсов, развиваю их карьерное портфолио, помогаю в выборе специальности и поступлению в ведущие зарубежные вузы.