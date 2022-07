Чем увлекаются современные подростки: аниме, TikTok, танцы, K-Pop и компьютерные игры

Пообщались с молодыми людьми из Центральной Азии и узнали, какие увлечения их объединяют.







Подростки о том, за что любят аниме и какие работы стоит посмотреть всем



Дильназ Серикова, 18 лет, город — Астана, студентка, @iizzuumii

Друзья со двора посоветовали мне посмотреть «Сказку о хвосте феи». Меня удивило взаимоотношение персонажей. Их преданность и самопожертвование. И по сей день эти качества восхищают меня. Это главное причина, почему я смотрю аниме.



Топ-3 аниме:

1. «Наруто»

2. «Моя геройская академия»

3. «Бездомный Бог».

Подростки о том, почему играют в компьютерные игры и о развитии киберспорта в Центральной Азии



Пайыз Қадыржан, 17 лет, город — Шымкент, @qadyrjan_.p





Компьютерными играми интересуюсь с детства, примерно с семи-восьми лет. Мне нравится соревновательная игра Rainbow Six Siege, песочная Minecraft и игры со сторителлингом, как GTA.

Киберспорт привлекает соперничеством, которое вызывает определенные эмоции. Одна из вещей, которая отличает киберспорт от реального спорта — конфликт решается на виртуальном поле. Киберспортсменам легче отличить игру от реальности, они менее конфликтные.

Мой топ-3 компьютерных игр:

1. Rainbow six siege

2. Firewatch

3. The Last of Us Remastered.

Дорамы и K-pop: подростки о любви к корейской культуре и эстетике этого направления



Аку Кемелбекова, город — Бишкек









Я из города Бишкек. Увлекаюсь K-pop, занимаюсь танцами, мембер группы Violets. Заинтересовалась культурой Южной Кореи с 2013 года, после просмотра дорамы: «Мальчики краше цветов». А спустя два года узнала о группе BTS.

Корейская культура уникальна. Мне нравятся необыкновенные корейские наряды. А корейская кухня самая вкусная из всех, что я пробовала. Корейскую музыку можно назвать отдельным видом искусства.

Топ корейских групп и дорам

Обязательно послушайте BTS. Они короли направления K-pop. Благодаря их музыке я поняла, что значит любить и уважать себя. Еще рекомендую: женскую группу Blackpink, группу Stray kids.

Из дорам рекомендую: «W: Меж двух миров», «Потомки солнца» и «Хваран», где Ким Тэхен — мой биас, играет роль.

Подростки о том, как TikTok помогает им в жизни и объединяет творческих людей



​Далер Исламов, 17 лет, город — Душанбе,​ @wingsville

​Видео в TikTok я впервые опубликовал 1 января этого года. За это время получил большой опыт в этой сфере. Мне нравится снимать юмористические и социальные видео, где я задаю людям вопросы. Когда человек открывает TikTok, он отвлекается от внешнего мира. А я с помощью видео могу поднять кому-то настроение, скрасить день.

​TikTok культура привлекает тем, что большинство контент-мейкеров в своих видео могут быть искренними, не стереотипными. Здесь постоянно появляются новые тренды и темы для обсуждения. Это отличная площадка для творческих и талантливых людей.​

Тиктокеры, которых я рекомендую:



@cherryxvll

@slightproduction

@hannahhhh.lmao.

«Нас объединяет желание становиться лучше», — подростки из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана о танцевальной культуре



лизабет Эралиева, 15 лет, город — Бишкек, танцор, @elizon.wn





Я занимаюсь танцами с августа 2020 года. Параллельно веду блог о своей жизни и фотографирую. Перепробовала много разных стилей, но больше всего меня зацепила именно современная хореография. В планах углубиться в контемп и женскую хореографию.

В танцах мне нравится свобода — нет никаких ограничений. Танцуя, можно примерять на себя кучу разных образов, быть кем угодно, проявлять эмоции и чувства. Танцы — это безграничный творческий мир, который можно изучать и придумывать вечно.

Топ-3 любимых танцора



— Тилан Садырбаев @tilan_sadyrbaev — участник крупного танцевального шоу: «America’s Got Talent». Директор танцевальной студии VIBE в Бишкеке

— Егор Сли @egor_sli — участник российского танцевального шоу: «Новые танцы». Танцует в направлении контемп, ставит безумно цепляющие и душевные хореографии

— Jey Pan @Jey.pan — хореограф, представитель прекрасного стиля: Choreо.

