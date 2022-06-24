Подростки о том, как TikTok помогает им в жизни и объединяет творческих людей

Познакомились с подростками, которые снимают видео в TikTok и узнали, как с их помощью они заводят друзей и развиваются.
Далер Исламов, 17 лет, город — Душанбе, @wingsville
О себе
В медиа пространстве я известен под псевдонимом WINGSVILLE. Снимаю видео в TikTok и Reels, пишу музыку, которая доступна на всех площадках, играю в театре. Скоро состоится мой первый спектакль.
Видео в TikTok я впервые опубликовал 1 января этого года. За это время получил большой опыт в этой сфере. Мне нравится снимать юмористические и социальные видео, где я задаю людям вопросы. Когда человек открывает TikTok, он отвлекается от внешнего мира. А я с помощью видео могу поднять кому-то настроение, скрасить день.
В этом году я поступаю в Институт кино и телевидения в Санкт-Петербурге по специальности: «Режиссер». В планах снимать новые видео в России, так как там у меня расширится аудитория и будет больше возможностей.
О сообществе тиктокеров
TikTok культура привлекает тем, что большинство контент-мейкеров в своих видео могут быть искренними, не стереотипными. Здесь постоянно появляются новые тренды и темы для обсуждения. Это отличная площадка для творческих и талантливых людей.
Сообщество контент-мейкеров в моем городе не особо развито из-за стереотипов. Большинство смущает общественное мнение. Бывают случаи, когда мы снимаем ролики на улице, а проезжающие мимо водители задают настораживающие вопросы. Некоторые люди даже относятся к блогерам с агрессией.
Есть и хорошая сторона: когда мы гуляем по центру города или в разных ТЦ, часто подходят люди, чтобы сфотографироваться, говорят теплые слова. Эта сфера развивается, чему я рад.
Топ-3 тиктокеров
Тиктокеры, которых я рекомендую:
Аллан Карацев, 17 лет, город — Душанбе, @ohmyallan
О себе
Я учусь в 11 классе и увлекаюсь баскетболом, моушн и vfx дизайном.
TikTok увлекся с апреля этого года. Выкладываю видео, связанные с баскетболом, но иногда разбавляю юмористическими роликами и влогами. Я люблю баскетбол, но в Таджикистане он совсем не популярен. Поэтому я показываю людям, почему это крутой вид спорта. И действительно получается: люди интересуются, часто пишут, спрашивают, где можно заниматься. Такой результат меня радует.
О сообществе тиктокеров
TikTok хорош тем, что любой может найти контент по интересам. Например, все мои рекомендации — это видео о баскетболе и дизайне. Идея создания коротких, но информативных роликов гениальна, ведь мало кто может смотреть видео по 15 минут. TikTok — это быстро, интересно и познавательно.
В Таджикистане TikTok только начинает набирать популярность. Сообщество совсем небольшое. Блогеры записывают юмористический контент. Это их и объединяет. Практически все популярные таджикские тиктокеры знакомы и делают коллаборации.
Топ-3 тиктокеров
Рекомендую Тахмину @kurutobcha. Она снимает качественные и интересные короткие фильмы, которые вызывают мурашки.
Для любителей спорта и баскетбола — @houseofhiglights. Здесь выкладывают самые популярные ролики из мира спорта.
И мой личный фаворит — @noel.smt. Парень красиво играет на пианино, вдохновляет и успокаивает.
Виктория Никитина, 16 лет, город — Ташкент, @nikoleeette_
О себе
Я учусь в школе, перешла в 11 класс. Увлекаюсь искусством с детства. Ходила на танцы: латиноамериканские, хип-хоп, современные. Около года занимаюсь академическими рисунками и живописью, узнаю теорию, пробую что-то новое. В свободное время читаю книги современных авторов в жанре романтики. Свое будущее свяжу с творчеством — буду поступать на дизайнера-интерьера.
В TikTok я давно. Несколько раз создавала аккаунты, но было сложно. Год назад я снова взялась за съемку видео. Пробовала разные жанры: танцы, pov’ы, разговорные форматы. В данный момент остановилась на жанре новостей, связанных с Узбекистаном. Рассказываю что-то интересное: про концерты, выступления. Иногда снимаю тренды, которые попадают в рекомендации. Такая тема интересна людям.
О сообществе тиктокеров
TikTok — интересная платформа для молодежи, где они выделяются, продвигают аккаунты, знакомятся, делают совместные видео. Мне по душе эта культура, потому что именно здесь я могу высказывать свое мнение, снимать что-то интересное для аудитории. Люди, которые снимают видео для TikTok, не боятся осуждения. Потому что их всегда поддержат в начинаниях и будут следить за прогрессом. Меня привлекает идея самовыражения. Мы можем придумать свои сценарии жизни, имидж, даже создать псевдоним, чтобы как-то отличиться от других.
В нашей стране TikTok стал популярен во время карантина в 2020 году. Подростки снимали свою жизнь в сложное время, когда нельзя было выходить на улицу. Многие бренды косметики, одежды, бижутерии создавали страницы для продвижения бизнеса. Людей объединяет цель — сделать TikTok известной платформой, чтобы каждый мог зайти в приложение, отдохнуть и отвлечься от мыслей.
Топ-3 тиктокеров
Топ-3 тиктокеров, которых я рекомендую:
Ахрор Алихонов, 17 лет, город — Ташкент, @akhroralikhanov
О себе
Я увлекаюсь созданием контента для TikTok и Instagram с 2019 года, а профессионально занимаюсь этим уже 8 месяцев.
О сообществе тиктокеров
TikTok нравится мне тем, что не нужно тратить много сил на съемку и идею видео.
У тиктокеров из моего города есть какая-то изюминка, особый вайб. Это душевные ребята.
Топ-3 тиктокеров
Топ-3 тиктокеров, которых я рекомендую:
Ахрор Алихонов, Алихонов Ахрор и тот, кто это читает.
Аслан Шукаша, 18 лет, город — Алматы, @shuka.sha
О себе
TikTok я увлекаюсь полтора года. Снимаю то, что мне самому нравится, и то, что я бы сам посмотрел.
О сообществе тиктокеров
TikTok культура нравится тем, что каждый найдет здесь что-то по душе. В TikTok миллионы видео на каждую тематику. Привлекает идея, что любой человек может снять контент, получить много просмотров, не вкладывая деньги. Алгоритмы сами найдут зрителя.
TikTok комьюнити в Казахстане растет с каждым днем. В Алматы это сообщество достаточно дружное. А объединяет людей вайб и настроение, которое дарит социальная сеть.
Топ-3 тиктокеров
Топ-3 тиктокеров, которых я рекомендую: