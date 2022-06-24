Подростки о том, как TikTok помогает им в жизни и объединяет творческих людей

Познакомились с подростками, которые снимают видео в TikTok и узнали, как с их помощью они заводят друзей и развиваются.

​

​Далер Исламов, 17 лет, город — Душанбе,​ @wingsville

О себе





​В медиа пространстве я известен под псевдонимом WINGSVILLE. Снимаю видео в TikTok и Reels, пишу музыку, которая доступна на всех площадках, играю в театре. Скоро состоится мой первый спектакль.

​Видео в TikTok я впервые опубликовал 1 января этого года. За это время получил большой опыт в этой сфере. Мне нравится снимать юмористические и социальные видео, где я задаю людям вопросы. Когда человек открывает TikTok, он отвлекается от внешнего мира. А я с помощью видео могу поднять кому-то настроение, скрасить день.

В этом году я поступаю в Институт кино и телевидения в Санкт-Петербурге по специальности: «Режиссер». В планах снимать новые видео в России, так как там у меня расширится аудитория и будет больше возможностей.

О сообществе тиктокеров ​





​TikTok культура привлекает тем, что большинство контент-мейкеров в своих видео могут быть искренними, не стереотипными. Здесь постоянно появляются новые тренды и темы для обсуждения. Это отличная площадка для творческих и талантливых людей.​

Сообщество контент-мейкеров в моем городе не особо развито из-за стереотипов. Большинство смущает общественное мнение.​ Бывают случаи, когда мы снимаем ролики на улице, а проезжающие мимо водители задают настораживающие вопросы.​ Некоторые люди даже относятся к блогерам с агрессией.​

Есть и хорошая сторона: когда мы гуляем по центру города или в разных ТЦ, часто подходят люди, чтобы сфотографироваться, говорят теплые слова. Эта сфера развивается, чему я рад.

​ Топ-3 тиктокеров





Тиктокеры, которых я рекомендую:

@cherryxvll

@slightproduction

@hannahhhh.lmao.

Аллан Карацев , 17 лет, город — Душанбе,​ @ohmyallan

О себе





​Я учусь в 11 классе и увлекаюсь баскетболом, моушн и vfx дизайном.

​TikTok увлекся с апреля этого года. Выкладываю видео, связанные с баскетболом, но иногда разбавляю юмористическими роликами и влогами. ​ Я люблю баскетбол, но в Таджикистане он совсем не популярен. Поэтому я показываю людям, почему это крутой вид спорта. И действительно получается: люди интересуются, часто пишут, спрашивают, где можно заниматься. Такой результат меня радует.

О сообществе тиктокеров





TikTok хорош тем, что любой может найти контент по интересам. Например, все мои рекомендации — это видео о баскетболе и дизайне. Идея создания коротких, но информативных роликов гениальна, ведь мало кто может смотреть видео по 15 минут. TikTok — это быстро, интересно и познавательно.

​В Таджикистане TikTok только начинает набирать популярность. Сообщество совсем небольшое. Блогеры записывают юмористический контент. Это их и объединяет. Практически все популярные таджикские тиктокеры знакомы и делают коллаборации.​

​Топ-3 тиктокеров





Рекомендую Тахмину @kurutobcha. Она снимает качественные и интересные короткие фильмы, которые вызывают мурашки.

Для любителей спорта и баскетбола — @houseofhiglights. Здесь выкладывают самые популярные ролики из мира спорта.​

И мой личный фаворит — @noel.smt. Парень красиво играет на пианино, вдохновляет и успокаивает.

О себе





​Я учусь в школе, перешла в 11 класс. Увлекаюсь искусством с детства. Ходила на танцы: латиноамериканские, хип-хоп, современные. Около года занимаюсь академическими рисунками и живописью, узнаю теорию, пробую что-то новое. В свободное время читаю книги современных авторов в жанре романтики. Свое будущее свяжу с творчеством — буду поступать на дизайнера-интерьера.

​В TikTok я давно. Несколько раз создавала ​ аккаунты, но было сложно. Год назад я снова взялась за съемку видео. Пробовала разные жанры: танцы, pov’ы, разговорные форматы. В данный момент остановилась на жанре новостей, связанных с Узбекистаном. Рассказываю что-то интересное: про концерты, выступления. Иногда снимаю тренды, которые попадают в рекомендации. Такая тема интересна людям.​

О сообществе тиктокеров​





​TikTok — интересная платформа для молодежи, где они выделяются, продвигают аккаунты, знакомятся, делают совместные видео. Мне по душе эта культура, потому что именно здесь я могу высказывать свое мнение, снимать что-то интересное для аудитории. Люди, которые снимают видео для TikTok, не боятся осуждения. Потому что их всегда поддержат в начинаниях и будут следить за прогрессом. Меня привлекает идея самовыражения. Мы можем придумать свои сценарии жизни, имидж, даже создать псевдоним, чтобы как-то отличиться от других.

​В нашей стране TikTok стал популярен во время карантина в 2020 году. Подростки снимали свою жизнь в сложное время, когда нельзя было выходить на улицу. Многие бренды косметики, одежды, бижутерии создавали страницы для продвижения бизнеса. Людей объединяет цель — сделать TikTok известной платформой, чтобы каждый мог зайти в приложение, отдохнуть и отвлечься от мыслей.

​ Топ-3 тиктокеров​





​Топ-3 тиктокеров, которых я рекомендую:

@_akmal_2323

@pokrov

@i_am_doshik1.

Ахрор Алихонов, 17 лет, город — Ташкент,​ @akhroralikhanov

О себе





​Я увлекаюсь созданием контента для TikTok и Instagram с 2019 года, а профессионально занимаюсь этим уже 8 месяцев.

О сообществе тиктокеров​





​TikTok​ нравится мне тем, что не нужно тратить много сил на съемку и идею видео.

​У тиктокеров из моего города есть какая-то изюминка, особый вайб. Это душевные ребята.

​Топ-3 тиктокеров​





​Топ-3 тиктокеров, которых я рекомендую:

Ахрор Алихонов, Алихонов Ахрор и тот, кто это читает.​

Аслан Шукаша, 18 лет, город — Алматы,​ @shuka.sha

О себе​





​TikTok я увлекаюсь полтора года. Снимаю то, что мне самому нравится, и то, что я бы сам посмотрел.

О сообществе тиктокеров​





​TikTok культура нравится тем, что каждый найдет здесь что-то по душе. В TikTok миллионы видео на каждую тематику. Привлекает идея, что любой человек может снять контент, получить много просмотров, не вкладывая деньги. Алгоритмы сами найдут зрителя.

​TikTok комьюнити в Казахстане растет с каждым днем. В Алматы это сообщество достаточно дружное. А объединяет людей вайб и настроение, которое дарит социальная сеть.

Топ-3 тиктокеров





​Топ-3 тиктокеров, которых я рекомендую:

@homm9k

@madaryss2

@zherke_3.