«Нас объединяет желание становиться лучше», — подростки из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана о танцевальной культуре

Мы пообщались с молодыми людьми, которых объединяет любовь к творчеству и танцевальной культуре. Они поделились любимыми танцорами и рассказали, как хобби влияет на их жизнь.









Элизабет Эралиева, 15 лет, город — Бишкек, танцор, @elizon.wn

О себе

Я занимаюсь танцами с августа 2020 года. Параллельно веду блог о своей жизни и фотографирую. Перепробовала много разных стилей, но больше всего меня зацепила именно современная хореография. В планах углубиться в контемп и женскую хореографию.

О танцевальной культуре

В танцах мне нравится свобода — нет никаких ограничений. Танцуя, можно примерять на себя кучу разных образов, быть кем угодно, проявлять эмоции и чувства. Танцы — это безграничный творческий мир, который можно изучать и придумывать вечно.

В нашем городе развитое и большое танцевальное сообщество. Есть даже те, кто покорил сердца зрителей американского танцевального шоу: «America’s Got Talent«. Безумно горжусь и восхищаюсь нашими танцорами.

Всех нас объединяет безумная любовь к танцам и желание становиться лучше.

Топ-3 любимых танцора:

— Тилан Садырбаев @tilan_sadyrbaev — участник крупного танцевального шоу: «America’s Got Talent». Директор танцевальной студии VIBE в Бишкеке

— Егор Сли @egor_sli — участник российского танцевального шоу: «Новые танцы». Танцует в направлении контемп, ставит безумно цепляющие и душевные хореографии

— Jey Pan @Jey.pan — хореограф, представитель прекрасного стиля: Choreо.





Аружан Абсаттарова, 16 лет, город — Нур-Султан, танцор, @arurrrru

О себе

Я занимаюсь танцами на протяжении шести лет. За это время пробовала себя в Hip-Hop, Mix Dance, K-Pop Cover Dance, Vogue Femme. Больше всего на данный момент нравится Vogue Femme, потому что он раскрывает мою индивидуальность. Я танцую о себе.

О танцевальной культуре

Мне нравятся танцоры. Они знают, кто они есть, знают, о чем танцуют. С помощью движений можно показать, что ты чувствуешь и что переживаешь. Люблю вайб танцоров. Они свободные, творческие и сильные духом.

В нашем городе круг танцоров широкий. Здесь почти каждый друг друга знает. Нас объединяют разные фесты, конкурсы, мероприятия, где мы дарим друг другу настроение.

На данный момент я состою в группе: «DIONISS». Наша цель на ближайшее будущее — продвижение аккаунта.

Топ-3 любимых танцора:

— Apra @apra_imova — это мать дома Fabiana. Она привела меня в Vogue и раскрыла во мне хорошие качества

— Zazu @zazuthemover. Она классно танцует в стиле Vogue, Waacking и Krump

— Karina @karina_sattarova. Мне нравится то, как она чувствует и передает музыку. Это отдельное искусство.

Муниса Абдуллоева, 18 лет, город — Душанбе, @missoh_soupe

О себе

Я окончила онлайн-обучение в Пекинском колледже. Занимаюсь танцами. У меня также есть онлайн-магазин ручных изделий, где продаю картины, украшения из бисера, прикольные шоперы.

Танцами увлекаюсь с детства, но серьезно занимаюсь уже три года. В основном танцую K-Pop Cover Dance. Еще мне нравятся Vogue и Hip-Hop.

О танцевальной культуре

Танцы — это не просто хобби, это что-то большее. В танцах можно отдаться музыке, движениям и ритму, забыть про все плохое и просто наслаждаться. В этот момент мы больше раскрываемся и забываем обо всех невзгодах.

K-Pop культура покорила меня. Она необычная, разная, интересная, зажигающая и синхронная. Полюбила этот стиль благодаря корейской группе ЕХО.

Три года я танцую в команде BAKSU. Это первая K K-Pop Cover Dance группа в Душанбе. Я рада, что попала сюда — самый прекрасный коллектив. Помимо BAKSU, есть танцевальные группы в разных стилях. С некоторыми из них планируем колаб.

Танцевальное сообщество в Душанбе небольшое. Люди занимаются чем-то отдельно. Мероприятий не так много. Каждую группу объединяет собственное виденье K-Pop, Hip-Hop и других стилей. У всех свои ценности. Между собой есть некая конкуренция. Профессионалов по этим направлениям в городе нет. Все самоучки.

В планах — развить наше направление в Таджикистане, улучшить навыки в танцах, выучить новые стили.

Топ-3 любимых танцора:

— Ольга, @l.k._nl — танцует K-Pop

— Сакай, @sakaikitsune — K-Pop, Vogue и Hip-Hop

— Нозанин @nozanin.yulchieva, @baksu_cdt — исполняет балет.

Венера Мукушева, 17 лет, город — Алматы, школьница, @_faynaya

О себе

Я занимаюсь танцами и гимнастикой с девяти лет. Попробовала разные направления, такие как народные танцы, современные танцы, хип-хоп.

О танцевальной культуре

Танцы для меня — это вид искусства. В движении можно понять возможности тела. Когда выступаешь на танцевальной площадке, чувствуешь настоящую свободу действий.

В Алматы много танцоров. Они развиваются и вдохновляют людей через свои социальные сети, проводят мастер-классы.

В планах — пробовать себя в других стилях. Например, High Heels, где танцуют на высоких каблуках.

Топ-3 любимых танцора:

— Натали @nat_bat_ — танцует в стиле хип-хоп

— Маша @masha__leonova. Мне нравится, как она выполняет трюки и совмещает в своем творчестве несколько направлений

— Апилат @apilatoff. Я давно наблюдаю за его аккаунтом, особенно нравится его постановки в стиле хип-хоп.