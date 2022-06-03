Подростки о том, за что любят аниме и какие работы стоит посмотреть всем

Познакомились со школьниками и студентами, которые любят аниме, и узнали, чем их привлекает жанр и какие работы они считают лучшими.







Жибек Алимжан, 18 лет, город — Тараз, творческий студент, @ririessa





О себе

Я творческая личность. Оканчиваю актерский факультет и уже поступила на режиссера. Любимое хобби — съемки и монтаж.

Об аниме

Я смотрю аниме с десяти лет. Старший брат с детства увлекался этим жанром и показал мне: «Скажи: Я люблю тебя». С того момента я влюбилась в эту культуру.

Аниме прекрасно тем, что уделяет большое внимание философской и идеологической составляющим. В тематике часто преобладают «взрослые» мотивы. Еще мне нравится приятный рисунок, например, рисовка в аниме: «Клинок, рассекающий демонов».

Раньше в моем окружении никто не интересовался аниме. А теперь каждый третий из моего города «анимешник». Кажется, будто понятие фаната аниме в Казахстане немного обесценилось.

Ценителей аниме объединяет воображение. Обычно это добрые люди.

Топ-3 аниме:

1. Hunter × Hunter

2. «Обещанный неверленд»

3. «Волчьи дети Амэ и Юки».

Равиль, 14 лет

О себе

Я учусь в БИЛ для одаренных детей. Увлекаюсь программированием, футболом и аниме.

Об аниме

Часто смотреть аниме я начал в десять лет. Самое первое, что посмотрел — «Наруто». Этот мультсериал объединяет множество разных эмоций: радость, грусть, счастье. После его просмотра я начал изучение аниме разных жанров.

Культура аниме — это отдельный вид искусства

Культура аниме — это отдельный вид искусства. Не просто мультики. Они несут определенные ценности, поучительные истории.

В моем городе много людей, которые смотрят аниме. По всему миру есть специальные фандомы и форумы, где люди делятся мнением и даже спорят на разные темы. Их объединяет общее мировоззрение.

Топ-3 аниме:

1. Hunter × Hunter — отличное душевное аниме

2. «Мастера меча онлайн» — шикарный тайтл. Там больше романтики, затрагиваются актуальные темы

3. «Черный клевер» — аниме с шикарной рисовкой.

Дильназ Серикова, 18 лет, город — Астана, студентка, @iizzuumii





О себе

Я студентка первого курса по специальности: «Международное право». Живу и учусь в Астане. Люблю сферу права. Также люблю аниме про справедливость и дружбу.

Об аниме

Аниме я смотрю с детства. Друзья со двора посоветовали мне посмотреть «Сказку о хвосте феи». Меня удивило взаимоотношение персонажей. Их преданность и самопожертвование. И по сей день эти качества восхищают меня. Это главное причина, почему я смотрю аниме.

В моем городе много людей, которые увлекаются этим жанром. Большинство из них — молодежь и подростки.

Топ-3 аниме:

1. «Наруто»

2. «Моя геройская академия»

3. «Бездомный Бог».

Шахризада, город — Шымкент

О себе

Я учусь в девятом классе. Учусь в школе для одаренных девочек и занимаюсь математикой.

Об аниме

С детства мои старшие братья смотрели дома «Наруто», а вместе с ними и я. Любовь к жанру проснулась из-за того, что одна серия идет всего 20 минут. Еще мне нравится рисовка аниме и необычные сюжеты.

Некоторые мои одноклассницы тоже увлекаются аниме. Благодаря этому у нас много общих тем и интересов.

Топ-3 аниме:

1. JoJo’s bizarre adventure

2. Attack on Titan

3. One piece.

Айгерим Есимханова, 15 лет, город — Усть-Каменогорск, студент, @yokayyyyy

О себе

Я обычный среднестатистический подросток. Увлекаюсь рисованием, смотрю аниме и не только. Окончила девятый класс и планирую поступать в колледж. Изучаю японскую культуру и язык. Люблю научную фантастику и астрономию.

Об аниме

В 10-11 лет я начала смотреть аниме, увлеклась японской культурой. Сначала я даже не знала, что такое «аниме». Это просто было для меня чем-то новым и интересным. А дальше меня привлекли сюжет, рисовка. В этом жанре много скрытых или открытых смыслов, которые становились уроками, учили чему-то важному.

В нашей стране культура аниме только развивается. Появляются магазины с вещами в стиле тех или иных мультфильмов.

Топ-3 аниме:

1. «Моя геройская академия»

2. «Re: Zero — жизнь с нуля в другом мире»

3. «Сказка о хвосте феи».

Иса Абдрашев, 15 лет, город — Алматы, ученик, @abdrw_xa

О себе

Я учусь в БИЛ. Участвую в олимпиадах по химии. Интересуюсь рисованием и музыкой.

Об аниме

Я смотрю аниме третий год. Раньше не любил этот жанр, но, решив посмотреть, влюбился навсегда.

Аниме — это больше, чем просто мультфильмы. Каждое аниме несет в себе определенные ценности. К примеру, дружба, любовь, умение ценить то, что есть, начинать с малого. Авторы передают смысл жизни японцев через картинку.

Аниме — это больше, чем просто мультфильмы

В Алматы есть магазин «Акиба», где продают товары японской анимации, начиная с фигурок и заканчивая костюмами любимых персонажей. Людям, которые смотрят аниме, всегда есть о чем поговорить и побеседовать.

Топ-3 аниме:

1. Работы Хаяо Миядзаки: «Унесенные призраками», «Ходячий замок»

2. «Атака Титанов»

3. «ДжоДжо».