Подростки о том, за что любят аниме и какие работы стоит посмотреть всем

Познакомились со школьниками и студентами, которые любят аниме, и узнали, чем их привлекает жанр и какие работы они считают лучшими.
Жибек Алимжан, 18 лет, город — Тараз, творческий студент, @ririessa
О себе
Я творческая личность. Оканчиваю актерский факультет и уже поступила на режиссера. Любимое хобби — съемки и монтаж.
Об аниме
Я смотрю аниме с десяти лет. Старший брат с детства увлекался этим жанром и показал мне: «Скажи: Я люблю тебя». С того момента я влюбилась в эту культуру.
Аниме прекрасно тем, что уделяет большое внимание философской и идеологической составляющим. В тематике часто преобладают «взрослые» мотивы. Еще мне нравится приятный рисунок, например, рисовка в аниме: «Клинок, рассекающий демонов».
Раньше в моем окружении никто не интересовался аниме. А теперь каждый третий из моего города «анимешник». Кажется, будто понятие фаната аниме в Казахстане немного обесценилось.
Ценителей аниме объединяет воображение. Обычно это добрые люди.
Топ-3 аниме:
1. Hunter × Hunter
2. «Обещанный неверленд»
3. «Волчьи дети Амэ и Юки».
Равиль, 14 лет
О себе
Я учусь в БИЛ для одаренных детей. Увлекаюсь программированием, футболом и аниме.
Об аниме
Часто смотреть аниме я начал в десять лет. Самое первое, что посмотрел — «Наруто». Этот мультсериал объединяет множество разных эмоций: радость, грусть, счастье. После его просмотра я начал изучение аниме разных жанров.
Культура аниме — это отдельный вид искусства
Культура аниме — это отдельный вид искусства. Не просто мультики. Они несут определенные ценности, поучительные истории.
В моем городе много людей, которые смотрят аниме. По всему миру есть специальные фандомы и форумы, где люди делятся мнением и даже спорят на разные темы. Их объединяет общее мировоззрение.
Топ-3 аниме:
1. Hunter × Hunter — отличное душевное аниме
2. «Мастера меча онлайн» — шикарный тайтл. Там больше романтики, затрагиваются актуальные темы
3. «Черный клевер» — аниме с шикарной рисовкой.
Дильназ Серикова, 18 лет, город — Астана, студентка, @iizzuumii
О себе
Я студентка первого курса по специальности: «Международное право». Живу и учусь в Астане. Люблю сферу права. Также люблю аниме про справедливость и дружбу.
Об аниме
Аниме я смотрю с детства. Друзья со двора посоветовали мне посмотреть «Сказку о хвосте феи». Меня удивило взаимоотношение персонажей. Их преданность и самопожертвование. И по сей день эти качества восхищают меня. Это главное причина, почему я смотрю аниме.
В моем городе много людей, которые увлекаются этим жанром. Большинство из них — молодежь и подростки.
Топ-3 аниме:
1. «Наруто»
2. «Моя геройская академия»
3. «Бездомный Бог».
Шахризада, город — Шымкент
О себе
Я учусь в девятом классе. Учусь в школе для одаренных девочек и занимаюсь математикой.
Об аниме
С детства мои старшие братья смотрели дома «Наруто», а вместе с ними и я. Любовь к жанру проснулась из-за того, что одна серия идет всего 20 минут. Еще мне нравится рисовка аниме и необычные сюжеты.
Некоторые мои одноклассницы тоже увлекаются аниме. Благодаря этому у нас много общих тем и интересов.
Топ-3 аниме:
1. JoJo’s bizarre adventure
2. Attack on Titan
3. One piece.
Айгерим Есимханова, 15 лет, город — Усть-Каменогорск, студент, @yokayyyyy
О себе
Я обычный среднестатистический подросток. Увлекаюсь рисованием, смотрю аниме и не только. Окончила девятый класс и планирую поступать в колледж. Изучаю японскую культуру и язык. Люблю научную фантастику и астрономию.
Об аниме
В 10-11 лет я начала смотреть аниме, увлеклась японской культурой. Сначала я даже не знала, что такое «аниме». Это просто было для меня чем-то новым и интересным. А дальше меня привлекли сюжет, рисовка. В этом жанре много скрытых или открытых смыслов, которые становились уроками, учили чему-то важному.
В нашей стране культура аниме только развивается. Появляются магазины с вещами в стиле тех или иных мультфильмов.
Топ-3 аниме:
1. «Моя геройская академия»
2. «Re: Zero — жизнь с нуля в другом мире»
3. «Сказка о хвосте феи».
Иса Абдрашев, 15 лет, город — Алматы, ученик, @abdrw_xa
О себе
Я учусь в БИЛ. Участвую в олимпиадах по химии. Интересуюсь рисованием и музыкой.
Об аниме
Я смотрю аниме третий год. Раньше не любил этот жанр, но, решив посмотреть, влюбился навсегда.
Аниме — это больше, чем просто мультфильмы. Каждое аниме несет в себе определенные ценности. К примеру, дружба, любовь, умение ценить то, что есть, начинать с малого. Авторы передают смысл жизни японцев через картинку.
Аниме — это больше, чем просто мультфильмы
В Алматы есть магазин «Акиба», где продают товары японской анимации, начиная с фигурок и заканчивая костюмами любимых персонажей. Людям, которые смотрят аниме, всегда есть о чем поговорить и побеседовать.
Топ-3 аниме:
1. Работы Хаяо Миядзаки: «Унесенные призраками», «Ходячий замок»
2. «Атака Титанов»
3. «ДжоДжо».