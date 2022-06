Подростки о том, почему играют в компьютерные игры и о развитии киберспорта в Центральной Азии

Познакомились с подростками, которые увлекаются компьютерными играми, и узнали, как с их помощью они заводят друзей и развиваются.











Айша Жумашова, 15 лет, город — Усть-Каменогорск, @aishooni_

О себе

Я увлеклась компьютерными играми три-четыре года назад, как только у меня появился ноутбук.

Мне нравятся игры в жанре шутера и ламповые игры. Любимая — Counter-strike: Global Оffensive, которая помогла завести друзей и новых знакомых.

О компьютерных играх

Важно вкладываться в развитие этой сферы. Я редко слежу за турнирами, но активно болею за наших спортсменов. Любимая команда — Сloud9. Это американская профессиональная киберспортивная организация, в ее составе по CS:GO есть игроки из СНГ. Любимый киберспортсмен — Hobbit.

В нашем городе можно встретить много любителей компьютерных игр, особенно в специализированных клубах. Я бы хотела в будущем уйти в киберспорт.

Топ-3 игр

Я играю в разные игры. Рекомендую несколько из них для хорошего времяпровождения:

1. CS:GO, где попадаются хорошие тиммейты. Они дают много интересной и полезной информации, иногда даже дроп. Благодаря этой игре я нашла друзей.

2. Genshin Impact — игра с углубленным и интересным сюжетом, связанная с аниме и азиатской культурой.

3. Valorant, в которую я играю недавно. Пока только обучаюсь, но мне все нравится.





Пайыз Қадыржан, 17 лет, город — Шымкент, @qadyrjan_.p

О себе

Я выпускник. Сейчас готовлюсь к экзаменам для поступления в университет. Увлекаюсь IT-сферой и всем, что с ней связано.

Компьютерными играми интересуюсь с детства, примерно с семи-восьми лет. Мне нравится соревновательная игра Rainbow Six Siege, песочная Minecraft и игры со сторителлингом, как GTA.

Rainbow Six Siege — не просто стрелялка. В этой игре много специальных возможностей у оперативников и персонажей. Можно увеличить разрушаемость. Здесь своеобразная механика. Игроку требуется стратегическое мышление. Нужно не просто составлять план на раунд, но и планировать ход этого раунда.

Песочницей Minecraft я увлекся в детстве. Здесь можно сделать мир таким, каким ты его представляешь. Мы с друзьями проводили много времени в режиме креатива, застраивая дома мечты или двор, в котором мы жили.

GTA и игры со сторителлингом дают возможность исследовать какой-то мир. Не только ощущать его, но и участвовать в развитии персонажа. В этих мирах есть свои проблемы, на которых строится сюжет. Такие игры, как фильм.

О компьютерных играх

Киберспорт привлекает соперничеством, которое вызывает определенные эмоции. Одна из вещей, которая отличает киберспорт от реального спорта — конфликт решается на виртуальном поле. Киберспортсменам легче отличить игру от реальности, они менее конфликтные.

Я знаком с сообществом киберспортсменов в Казахстане, которое обитает в дискорд-канале киберплощадки Рinger.pro. Их объединяют одинаковые интересы. Здесь находят новых тиммейтов, участвуют в турнирах при поддержке Qazaq Cybersport Federation.

Я попал в сообщество, будучи участником турнира Alaman по дисциплине Rainbow Six Siege. Там нашел тиммейтов из разных городов, с которыми мы подружились и заняли третье место на Alaman Stay Home и второе место на Alaman Fast Cup.

Топ-3 игр

Мой топ-3 компьютерных игр:

1. Rainbow six siege

2. Firewatch

3. The Last of Us Remastered.





Адлет Курмангалиев, 18 лет, город — Атырау, @adlerkur

О себе

Я играю в CS:GO полтора года. Стримлю эту игру, снимаю видео для TikTok.

Мне нравится киберспорт, я активно наблюдаю за матчами. Люблю CS:GO из-за простоты, возможности играть 5x5, точки плента. Когда развиваешься и тренируешься, получаешь удовольствие от того, что становишься круче противников.

О компьютерных играх

В Казахстане активно развивается киберспорт, постоянно проводятся турниры с хорошими призовыми, что привлекает молодежь.

В планах в следующем году попробовать свои силы в одном из них. Нужно еще упорнее тренироваться.

Топ-3 игр

Я люблю жанр стратегии и шутеры. Первое место дам CS:GO, второе — PUBG и третье — DOTA 2.

Андрей Шоль, 19 лет, город — Алматы, @shol917

О себе

Я уже три года играю в компьютерную игру Volorant. Она легкая, в ней не так много игроков.

Киберспортивная культура мне нравится тем, что можно заявить о себе, попасть в какую-нибудь организацию и получать за это хорошие деньги.

О компьютерных играх

В Казахстане киберспорт развит не достаточно хорошо. Но игроков объединяют новые знакомства, дух соперничества, стремление доказать, что твоя команда лучшая в стране.

Я бы хотел попасть в топовую организацию или создать свою команду.

Топ-3 игр

Советую три игры, в которых можно стать популярным: Counter-Strike, Volorant и Brawl Start.