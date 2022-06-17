Дорамы и K-pop: подростки о любви к корейской культуре и эстетике этого направления

Познакомились с подростками из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана и узнали, насколько популярна корейская культура в этих странах.







Аку Кемелбекова, город — Бишкек





О себе

Я из города Бишкек. Увлекаюсь K-pop, занимаюсь танцами, мембер группы Violets.

Заинтересовалась культурой Южной Кореи с 2013 года, после просмотра дорамы: «Мальчики краше цветов». А спустя два года узнала о группе BTS.

О корейской культуре

Корейская культура уникальна. И дело не только в фанатах K-pop и корейских дорамах. Только за прошедшие четыре года произошло множество событий, которые заставили людей по всему миру обратить внимание на эту страну и восхищаться ею.

Мне нравятся необыкновенные корейские наряды. А корейская кухня самая вкусная из всех, что я пробовала. Корейскую музыку можно назвать отдельным видом искусства.

В Кыргызстане есть фанбаза @armyroomkg, которая устраивает акции, вечеринки в честь дней рождения мемберов BTS. Все любители K-pop индустрии собираются вместе и проводят грандиозный праздник.

Топ корейских групп и дорам

Обязательно послушайте BTS. Они короли направления K-pop. Благодаря их музыке я поняла, что значит любить и уважать себя. Еще рекомендую: женскую группу Blackpink, группу Stray kids.

Из дорам рекомендую: «W: Меж двух миров», «Потомки солнца» и «Хваран», где Ким Тэхен — мой биас, играет роль.

Саяжан Қайдар, 19 лет, город — Астана





О себе

Я родилась в Павлодаре, учусь в Астане. Люблю фотографию и рисование.

Увлеклась K-pop еще в 2015 году. Тогда мы с сестрой часто смотрели корейские дорамы и познакомились с мини-дорамой: «EXO по соседству». Оказалось, что ЕХО — группа из 12 участников. Меня привлекла их внешность, харизма и актерские способности.

О корейской культуре

Корейская поп-культура цепляет смешением стилей, яркими и смелыми образами. K-pop соединяет в себе хип-хоп, рэп, танцевальную музыку и электропоп.

Уникален даже сам путь становления айдолом. Молодые люди проходят нелегкий путь стажировки. Их внешность должна быть подкреплена талантом. Благодаря их трудолюбию создаются великолепные корейские шоу, развивается шоу-бизнес в стране.

Для многих фанатов K-pop — это лекарство и мотиватор. В текстах песен можно найти поддержку, мотивацию, нужные слова.

В мире много сообществ, созданных для поддержки любимых K-pop групп. У каждой группы есть фандом, где люди обсуждают актуальные темы, вместе учат языки, развиваются.

Топ корейских групп

Мои три любимых K-pop исполнителя: DEAN, SHAUN и Nive.

Лаура Назарова, 14 лет, город — Актау





О себе

Я из города Актау. Мои увлечения — готовка и рисование. Также полтора года назад я увлеклась корейской культурой.

О корейской культуре

Моя любовь к Корее проснулась с дорамы: «Разъяренная мать». Когда я смотрю корейские сериалы или слушаю песни, мне становится хорошо, я чувствую себя собой, обретаю покой.

Мне нравится Корея за счет неповторимых особенностей в виде кухни, национальной одежды, музыки, танцев и шоу.

В Казахстане развито сообщество любителей K-pop и дорам. Нас объединяют общие интересы, предпочтения.

Топ корейских групп и дорам

Мои любимые K-pop группы: BTS, Stray kids и Blackpink.

Также могу посоветовать дорамы: «Разъяренная мать», «Истинная красота» и «Пентхаус».

Махфиза Ульмаскулова, 20 лет, город — Самарканд





О себе

Я родом из города Самарканд. По жизни одиночка. В школе у меня не было близких друзей, подруг. Но четыре года назад в колледже я впервые узнала о корейской культуре от однокурсницы, которая часто повторяла имена мемберов и названия разных групп.

Я тайком скачала TikTok, узнала, кто такой Хосок. Он показался мне симпатичным и жизнерадостным. Я изучила больше информации о нем. Узнала, кто он, из какой группы. Стала свидетелем того, как ребята шли к успеху.

О корейской культуре

K-pop цепляет тем, что в нем есть разные стили танцев и песен. Я сама не могу определиться, что мне больше нравится: спокойные песни, активные или рэп. А в этом направлении есть все.

Сообщество фанатов K-pop в моем городе маленькое, но есть. А в столице Узбекистана таких ребят много. В Ташкенте есть парк Амира Темура, там всегда можно встретить арми. Наши ребята максимально дружелюбные, рады новым фанатам в сообществе.

Топ корейских групп

Рекомендую послушать BTS и Blackpink. Это культовые K-pop исполнители.

Нигина Абдуманнонова, город — Душанбе



О себе

Я живу в городе Душанбе. Студентка Республиканского художественного колледжа имени М. Олимова. Учусь на искусствоведа. Уже год учу корейский язык.

О корейской культуре

Дорамами я увлеклась в средних классах. Все началось, как и у большинства любителей этого жанра, с дорамы «Цветочки после ягодок». Тогда я не относилась к этому как к чему-то особенному, но покупала диски или одалживала их у знакомых. Так список просмотренных мною корейских сериалов пополнялся. И теперь я могу с уверенностью сказать, что люблю дорамы. Мне нравится их легкость, атмосфера, светлые греющие эмоции. Они помогают смотреть на жизнь проще.

Но, несмотря на увлеченность корейскими сериалами, любовью к K-pop я прониклась только в 2020 году, во время пандемии. Корейская музыка поддерживала меня в тот период. Я слушала песни BTS, смотрела различные шоу. Меня поразило, как открыто и искренне они относятся к миру. Я равняюсь на них. BTS стали теми, кто проложил мне дорогу в фандом K-pop и я продолжила знакомство с другими группами и песнями. Так появилось желание учить корейский язык.

В корейской культуре принято взаимоуважение и внимание к мелочам. Их стремление к красоте притягивает людей со всего света, в том числе и меня. Стремление к идеалу, перфекционизм — то, чему нужно учиться у корейцев. Корейская культура для меня — это эстетика.

Людей, увлекающимися K-pop и дорамами, много во всем мире. Фандом крепкий и влиятельный. В Таджикистане тоже много любителей корейской культуры. Нас связывают эмоции, которые вызывают дорамы и K-pop исполнители.

Топ корейских групп и дорам

Первая группа которую я посоветую — Stray Kids. Я уверена, они добьются многого. Их музыка — это нечто уникальное.

P1harmony — об этой группе знают не многие, но я слежу за ними с дебюта. Они делают качественный контент.

Day6 — популярны душевной лирикой. Их музыка меня успокаивает, поэтому я рекомендую их к прослушиванию.

Дорама «Вернуться в 1988» рассказывает о жизни обычных людей, в которых мы можем увидеть себя, о дружбе, любви, связи между ними, которую нельзя разорвать. Мое любимое.

«Давай, дерзай!» — о подростках, дружбе и школьных проблемах. Легкая и забавная дорама.

«Плохой и сумасшедший» — детектив с необычным сюжетом. Не могу сказать, чем именно меня зацепила эта дорама, но мне она понравилась.