Caltech, MIT, Stanford, Harvard: 80 онлайн-курсов от лучших университетов мира

Большая подборка онлайн-курсов от профессоров известных зарубежных университетов.







Massachusetts Institute of Technology





Introduction to Computer Science and Programming Using Python

Курс предназначен для людей, которые не знакомы с программированием. Его цель — дать студентам введение в основы компьютерных наук и в частности языка Python. Преподаватели — лучшие практики в своем деле.

Entrepreneurship 101

Курс для тех, кто хочет заниматься предпринимательством. Здесь вам расскажут, что отличает идею от бизнеса. На занятиях будут обсуждаться сегментация рынка, выбор целевой аудитории и стратегические процессы.

World Music: Global Rhythms

Все, что нужно знать о музыке и ее ритмах. Если вам интересна эта область искусства, стоит посмотреть на занятия, которые ведут лучшие преподаватели со всего мира. Вы изучите как теорию, так и попробуете новые знания на практике.

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Stanford University









На канале публикуются новые исследования и дискуссии прямо из аудиторий вуза. Также здесь вы сможете найти ролики о жизни на кампусе, речи студентов и обзоры на интересные новинки в мире культуры и технологий.

«Понимание Эйнштейна: специальная теория относительности»

Как Эйнштейн пришел к своим научным идеям? В чем смысл теории относительности? На все эти вопросы сможет ответить профессор Ларри Рэндлс Лагерстром.

«Писательское мастерство в научной сфере»

В этом курсе вы узнаете, как писать эффективнее, быстрее и понятнее.

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​​Harvard University











CS50's Introduction to Computer Science



Курс записан для студентов, которые не являются специалистами по программированию. Здесь учат алгоритмическому мышлению и эффективному решению задач. Среди тем: абстракция, алгоритмы, структуры данных.

CS50's Introduction to Game Development

С помощью лекций и практических заданий курс обучает принципам 2D- и 3D-графики, анимации, звука и обнаружения столкновений с использованием таких фреймворков, как Unity и LÖVE 2D, а также таких языков, как Lua и C#. К концу занятий вы сможете создать первую игру.

Data Science: Machine Learning

Один из самых популярных курсов по машинному обучению в мире. Здесь вы узнаете, как обучать алгоритмы с использованием больших данных на примере системы рекомендаций фильмов.

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California Institute of Technology





Машинное обучение — ключевая технология в области больших данных. На этом вводном курсе преподаватели расскажут, как учатся машины и для чего это нужно.

Quantum Cryptography

На курсе вы узнаете, как использовать квантовые эффекты, такие как квантовая запутанность и неопределенность, для реализации криптографических задач.

Principles of Economics with Calculus

Курс — введение в основные экономические принципы. Успешное завершение заданий даст вам глубокое понимание основ экономики и изменит ваше мировоззрение.

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