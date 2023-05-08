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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Caltech, MIT, Stanford, Harvard: 80 онлайн-курсов от лучших университетов мира
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Главный

Вчера в 15:45

Caltech, MIT, Stanford, Harvard: 80 онлайн-курсов от лучших университетов мира

Большая подборка онлайн-курсов от профессоров известных зарубежных университетов.

Massachusetts Institute of Technology

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Introduction to Computer Science and Programming Using Python

Курс предназначен для людей, которые не знакомы с программированием. Его цель — дать студентам введение в основы компьютерных наук и в частности языка Python. Преподаватели — лучшие практики в своем деле.

Entrepreneurship 101

Курс для тех, кто хочет заниматься предпринимательством. Здесь вам расскажут, что отличает идею от бизнеса. На занятиях будут обсуждаться сегментация рынка, выбор целевой аудитории и стратегические процессы.

World Music: Global Rhythms

Все, что нужно знать о музыке и ее ритмах. Если вам интересна эта область искусства, стоит посмотреть на занятия, которые ведут лучшие преподаватели со всего мира. Вы изучите как теорию, так и попробуете новые знания на практике.

Больше курсов по ссылке.

Stanford University

stanford


Stanford University

На канале публикуются новые исследования и дискуссии прямо из аудиторий вуза. Также здесь вы сможете найти ролики о жизни на кампусе, речи студентов и обзоры на интересные новинки в мире культуры и технологий.

«Понимание Эйнштейна: специальная теория относительности»

Как Эйнштейн пришел к своим научным идеям? В чем смысл теории относительности? На все эти вопросы сможет ответить профессор Ларри Рэндлс Лагерстром.

«Писательское мастерство в научной сфере»

В этом курсе вы узнаете, как писать эффективнее, быстрее и понятнее.

Больше курсов по ссылке.

​​Harvard University

harvard


CS50's Introduction to Computer Science

Курс записан для студентов, которые не являются специалистами по программированию. Здесь учат алгоритмическому мышлению и эффективному решению задач. Среди тем: абстракция, алгоритмы, структуры данных.

CS50's Introduction to Game Development

С помощью лекций и практических заданий курс обучает принципам 2D- и 3D-графики, анимации, звука и обнаружения столкновений с использованием таких фреймворков, как Unity и LÖVE 2D, а также таких языков, как Lua и C#. К концу занятий вы сможете создать первую игру.

Data Science: Machine Learning

Один из самых популярных курсов по машинному обучению в мире. Здесь вы узнаете, как обучать алгоритмы с использованием больших данных на примере системы рекомендаций фильмов.

Больше курсов по ссылке.

California Institute of Technology

Caltech

Introductory Machine Learning

Машинное обучение — ключевая технология в области больших данных. На этом вводном курсе преподаватели расскажут, как учатся машины и для чего это нужно.

Quantum Cryptography

На курсе вы узнаете, как использовать квантовые эффекты, такие как квантовая запутанность и неопределенность, для реализации криптографических задач.

Principles of Economics with Calculus

Курс — введение в основные экономические принципы. Успешное завершение заданий даст вам глубокое понимание основ экономики и изменит ваше мировоззрение.

Больше курсов по ссылке.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.