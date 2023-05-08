Caltech, MIT, Stanford, Harvard: 80 онлайн-курсов от лучших университетов мира

Большая подборка онлайн-курсов от профессоров известных зарубежных университетов.
Massachusetts Institute of Technology
Introduction to Computer Science and Programming Using Python
Курс предназначен для людей, которые не знакомы с программированием. Его цель — дать студентам введение в основы компьютерных наук и в частности языка Python. Преподаватели — лучшие практики в своем деле.
Курс для тех, кто хочет заниматься предпринимательством. Здесь вам расскажут, что отличает идею от бизнеса. На занятиях будут обсуждаться сегментация рынка, выбор целевой аудитории и стратегические процессы.
Все, что нужно знать о музыке и ее ритмах. Если вам интересна эта область искусства, стоит посмотреть на занятия, которые ведут лучшие преподаватели со всего мира. Вы изучите как теорию, так и попробуете новые знания на практике.
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Stanford University
Stanford University
На канале публикуются новые исследования и дискуссии прямо из аудиторий вуза. Также здесь вы сможете найти ролики о жизни на кампусе, речи студентов и обзоры на интересные новинки в мире культуры и технологий.
«Понимание Эйнштейна: специальная теория относительности»
Как Эйнштейн пришел к своим научным идеям? В чем смысл теории относительности? На все эти вопросы сможет ответить профессор Ларри Рэндлс Лагерстром.
«Писательское мастерство в научной сфере»
В этом курсе вы узнаете, как писать эффективнее, быстрее и понятнее.
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Harvard University
CS50's Introduction to Computer Science
Курс записан для студентов, которые не являются специалистами по программированию. Здесь учат алгоритмическому мышлению и эффективному решению задач. Среди тем: абстракция, алгоритмы, структуры данных.
CS50's Introduction to Game Development
С помощью лекций и практических заданий курс обучает принципам 2D- и 3D-графики, анимации, звука и обнаружения столкновений с использованием таких фреймворков, как Unity и LÖVE 2D, а также таких языков, как Lua и C#. К концу занятий вы сможете создать первую игру.
Data Science: Machine Learning
Один из самых популярных курсов по машинному обучению в мире. Здесь вы узнаете, как обучать алгоритмы с использованием больших данных на примере системы рекомендаций фильмов.
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California Institute of Technology
Introductory Machine Learning
Машинное обучение — ключевая технология в области больших данных. На этом вводном курсе преподаватели расскажут, как учатся машины и для чего это нужно.
На курсе вы узнаете, как использовать квантовые эффекты, такие как квантовая запутанность и неопределенность, для реализации криптографических задач.
Principles of Economics with Calculus
Курс — введение в основные экономические принципы. Успешное завершение заданий даст вам глубокое понимание основ экономики и изменит ваше мировоззрение.
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