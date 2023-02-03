20 бесплатных онлайн-курсов от MIT — лучшего университета мира

Большая подборка бесплатных онлайн-курсов от самого известного университета мира Massachusetts Institute of Technology. Точно найдете подходящий для себя.





Курс предназначен для людей, которые не знакомы с программированием. Его цель — дать студентам введение в основы компьютерных наук и в частности языка Python. Преподаватели — лучшие практики в своем деле.





Курс для тех, кто хочет заниматься предпринимательством. Здесь вам расскажут, что отличает идею от бизнеса. На занятиях будут обсуждаться сегментация рынка, выбор целевой аудитории и стратегические процессы.





Все, что нужно знать о музыке и ее ритмах. Если вам интересна эта область искусства, стоит посмотреть на занятия, которые ведут лучшие преподаватели со всего мира. Вы изучите как теорию, так и попробуете новые знания на практике.





Здесь вам расскажут о том, как функционирует банковская система, финансовые потоки и мировые капиталы. Подойдет тем, кто хочет больше узнать о финансовой грамотности и преумножении личных средств.





Курс будет интересен как студентам архитектурных профессий, так и тем, кто интересуется окружающим миром. Здесь расскажут об интересных фактах и влиянии, которое строительство зданий оказывает на мир.





Курс для тех, кто желает изучить возможности использования технологии блокчейн.





Machine Learning with Python: from Linear Models to Deep Learning Sponsored

Курс предлагает углубленное введение в область машинного обучения. Студенты будут изучать темы от линейных моделей до глубокого обучения и обучения с подкреплением с помощью практических проектов на Python.





Бесплатный курс от профессора Хизер Паксон исследует историческое и современное искусство и ценность ремесел.





Shaping Work of the Future

Изучите взаимосвязь между новыми технологиями, работой и обществом благодаря данному курсу.





Tools for Academic Engagement in Public Policy





Курс для тех, кому интересна политология. Преподается профессором политологии Массачусетского технологического института и исполнительным директором Гарвардской инициативы по научному гражданству.





The Iterative Innovation Process

Студенты узнают о взаимосвязанности рынка и технологий, а также о том, как определить возможности в каждом из них. На протяжении всего курса студенты будут создавать модель инновационного процесса с реальными примерами и упражнениями.





Evaluating Social Programs

Студенты узнают, почему рандомизированные оценки имеют значение, и как контролировать их качество.





Supply Chain Analytics

Практический курс по бизнесу и менеджменту.





Supply Chain Fundamentals

Курс помогает развить основополагающие навыки, необходимые для управления цепочками поставок и логистики. Студенты узнают, как разрабатывать и применять аналитические инструменты, подходы и методики.





Policy for Science, Technology and Innovation

Курс для тех, кому интересны технологии и инновации. На занятиях будут использоваться тематические исследования, а также основы теории экономического роста.





Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy

Курс о том, как искусственный интеллект может помочь в развитии вашего бизнеса. Отлично подойдет для начинающих предпринимателей в tech.





Digital Business Strategy: Harnessing Our Digital Future

Интегрируйте преобразующие технологии в свою собственную цифровую стратегию и используйте их преимущества для продвижения вашей организации.





Cell Biology: Mitochondria

Курс предназначен для изучения основ клеточной биологии.





Site Planning Online

Этот курс представляет взгляды ведущих ученых и практиков на важные вопросы при подготовке планов объектов.





Entrepreneurship 102: What can you do for your customer?

Entrepreneurship 102 — идеальный курс, если вы создаете продукт или услугу, особенно в предпринимательской среде.