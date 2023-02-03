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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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20 бесплатных онлайн-курсов от MIT — лучшего университета мира
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Вчера в 18:45

20 бесплатных онлайн-курсов от MIT — лучшего университета мира

Большая подборка бесплатных онлайн-курсов от самого известного университета мира Massachusetts Institute of Technology. Точно найдете подходящий для себя.


Introduction to Computer Science and Programming Using Python

Курс предназначен для людей, которые не знакомы с программированием. Его цель — дать студентам введение в основы компьютерных наук и в частности языка Python. Преподаватели — лучшие практики в своем деле.


Entrepreneurship 101

Курс для тех, кто хочет заниматься предпринимательством. Здесь вам расскажут, что отличает идею от бизнеса. На занятиях будут обсуждаться сегментация рынка, выбор целевой аудитории и стратегические процессы.


World Music: Global Rhythms

Все, что нужно знать о музыке и ее ритмах. Если вам интересна эта область искусства, стоит посмотреть на занятия, которые ведут лучшие преподаватели со всего мира. Вы изучите как теорию, так и попробуете новые знания на практике.


Just Money

Здесь вам расскажут о том, как функционирует банковская система, финансовые потоки и мировые капиталы. Подойдет тем, кто хочет больше узнать о финансовой грамотности и преумножении личных средств.


A Global History of Architecture

Курс будет интересен как студентам архитектурных профессий, так и тем, кто интересуется окружающим миром. Здесь расскажут об интересных фактах и влиянии, которое строительство зданий оказывает на мир.


Blockchain and Money

Курс для тех, кто желает изучить возможности использования технологии блокчейн.


Machine Learning with Python: from Linear Models to Deep Learning Sponsored

Курс предлагает углубленное введение в область машинного обучения. Студенты будут изучать темы от линейных моделей до глубокого обучения и обучения с подкреплением с помощью практических проектов на Python.


Art, Craft, Science

Бесплатный курс от профессора Хизер Паксон исследует историческое и современное искусство и ценность ремесел.


Shaping Work of the Future

Изучите взаимосвязь между новыми технологиями, работой и обществом благодаря данному курсу.


Tools for Academic Engagement in Public Policy

mit

Курс для тех, кому интересна политология. Преподается профессором политологии Массачусетского технологического института и исполнительным директором Гарвардской инициативы по научному гражданству.


The Iterative Innovation Process

Студенты узнают о взаимосвязанности рынка и технологий, а также о том, как определить возможности в каждом из них. На протяжении всего курса студенты будут создавать модель инновационного процесса с реальными примерами и упражнениями.


Evaluating Social Programs

Студенты узнают, почему рандомизированные оценки имеют значение, и как контролировать их качество.


Supply Chain Analytics

Практический курс по бизнесу и менеджменту.


Supply Chain Fundamentals

Курс помогает развить основополагающие навыки, необходимые для управления цепочками поставок и логистики. Студенты узнают, как разрабатывать и применять аналитические инструменты, подходы и методики.


Policy for Science, Technology and Innovation

Курс для тех, кому интересны технологии и инновации. На занятиях будут использоваться тематические исследования, а также основы теории экономического роста.


Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy

Курс о том, как искусственный интеллект может помочь в развитии вашего бизнеса. Отлично подойдет для начинающих предпринимателей в tech.


Digital Business Strategy: Harnessing Our Digital Future

Интегрируйте преобразующие технологии в свою собственную цифровую стратегию и используйте их преимущества для продвижения вашей организации.


Cell Biology: Mitochondria

Курс предназначен для изучения основ клеточной биологии.


Site Planning Online

Этот курс представляет взгляды ведущих ученых и практиков на важные вопросы при подготовке планов объектов.


Entrepreneurship 102: What can you do for your customer?

Entrepreneurship 102 — идеальный курс, если вы создаете продукт или услугу, особенно в предпринимательской среде.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.