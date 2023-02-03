20 бесплатных онлайн-курсов от MIT — лучшего университета мира

Большая подборка бесплатных онлайн-курсов от самого известного университета мира Massachusetts Institute of Technology. Точно найдете подходящий для себя.
Introduction to Computer Science and Programming Using Python
Курс предназначен для людей, которые не знакомы с программированием. Его цель — дать студентам введение в основы компьютерных наук и в частности языка Python. Преподаватели — лучшие практики в своем деле.
Entrepreneurship 101
Курс для тех, кто хочет заниматься предпринимательством. Здесь вам расскажут, что отличает идею от бизнеса. На занятиях будут обсуждаться сегментация рынка, выбор целевой аудитории и стратегические процессы.
World Music: Global Rhythms
Все, что нужно знать о музыке и ее ритмах. Если вам интересна эта область искусства, стоит посмотреть на занятия, которые ведут лучшие преподаватели со всего мира. Вы изучите как теорию, так и попробуете новые знания на практике.
Just Money
Здесь вам расскажут о том, как функционирует банковская система, финансовые потоки и мировые капиталы. Подойдет тем, кто хочет больше узнать о финансовой грамотности и преумножении личных средств.
A Global History of Architecture
Курс будет интересен как студентам архитектурных профессий, так и тем, кто интересуется окружающим миром. Здесь расскажут об интересных фактах и влиянии, которое строительство зданий оказывает на мир.
Blockchain and Money
Курс для тех, кто желает изучить возможности использования технологии блокчейн.
Machine Learning with Python: from Linear Models to Deep Learning Sponsored
Курс предлагает углубленное введение в область машинного обучения. Студенты будут изучать темы от линейных моделей до глубокого обучения и обучения с подкреплением с помощью практических проектов на Python.
Art, Craft, Science
Бесплатный курс от профессора Хизер Паксон исследует историческое и современное искусство и ценность ремесел.
Изучите взаимосвязь между новыми технологиями, работой и обществом благодаря данному курсу.
Tools for Academic Engagement in Public Policy
Курс для тех, кому интересна политология. Преподается профессором политологии Массачусетского технологического института и исполнительным директором Гарвардской инициативы по научному гражданству.
The Iterative Innovation Process
Студенты узнают о взаимосвязанности рынка и технологий, а также о том, как определить возможности в каждом из них. На протяжении всего курса студенты будут создавать модель инновационного процесса с реальными примерами и упражнениями.
Студенты узнают, почему рандомизированные оценки имеют значение, и как контролировать их качество.
Практический курс по бизнесу и менеджменту.
Курс помогает развить основополагающие навыки, необходимые для управления цепочками поставок и логистики. Студенты узнают, как разрабатывать и применять аналитические инструменты, подходы и методики.
Policy for Science, Technology and Innovation
Курс для тех, кому интересны технологии и инновации. На занятиях будут использоваться тематические исследования, а также основы теории экономического роста.
Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy
Курс о том, как искусственный интеллект может помочь в развитии вашего бизнеса. Отлично подойдет для начинающих предпринимателей в tech.
Digital Business Strategy: Harnessing Our Digital Future
Интегрируйте преобразующие технологии в свою собственную цифровую стратегию и используйте их преимущества для продвижения вашей организации.
Курс предназначен для изучения основ клеточной биологии.
Этот курс представляет взгляды ведущих ученых и практиков на важные вопросы при подготовке планов объектов.
Entrepreneurship 102: What can you do for your customer?
Entrepreneurship 102 — идеальный курс, если вы создаете продукт или услугу, особенно в предпринимательской среде.