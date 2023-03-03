Как учиться у профессоров Stanford University, не выходя из дома — 20 бесплатных онлайн-курсов

Учиться в лучших университетах мира можно и на расстоянии. Поэтому рассказываем вам о бесплатных онлайн-курсах Stanford University.







На канале публикуются новые исследования и дискуссии прямо из аудиторий вуза. Также здесь вы сможете найти ролики о жизни на кампусе, речи студентов и обзоры на интересные новинки в мире культуры и технологий.





«Понимание Эйнштейна: специальная теория относительности»

Как Эйнштейн пришел к своим научным идеям? В чем смысл теории относительности? На все эти вопросы сможет ответить профессор Ларри Рэндлс Лагерстром.









В этом курсе вы узнаете, как писать эффективнее, быстрее и понятнее.









Курс о том, как начать мыслить за пределами формул и находить нестандартные решения проблем.









Теория игр используется для рассмотрения конфликтов конкурирующих фирм. Курс позволит разобраться в основах этого способа математического моделирования.









В курсе вы сможете разобраться в основах машинного обучения.





Game Theory

На курсе вы познакомитесь с основами теории игр и вариантами применяемых стратегий. Он создан в коллаборации с University of British Columbia.





Курс для самостоятельного обучения, в котором рассказывают основные идеи компьютерных наук для аудитории без опыта.





Курс рассказывает о том, как работает экономика. Здесь исследуются понятия: производство, рынки, инфляция.





Курс для тех, кто заинтересован в развитии и поддержании здорового питания, физических упражнений и сна.





Курс об исследованиях в области экологического образования.





Курс о том, как работает статистика, о ее основных понятиях и моделях. Информация подается без сложных терминов и будет понятна всем.





Intro to Artificial Intelligence

В этом курсе вы изучите основы технологий AI, вроде машинного обучения, вероятностных рассуждений, робототехники, компьютерного зрения и обработки естественного языка.





Introduction to Food and Health

Ведущие специалисты рассказывают, как правильно оптимизировать рацион, чтобы оставаться здоровым.





Thermodynamics and Phase Equilibria

Основы термодинамики для широкой аудитории. Полезен в качестве подготовительного курса.





Участники познакомятся с экономическим мышлением и узнают о функционировании современного рынка.





Информация о современных трендах и правильном выборе еды.





Stanford iTunes U

Большой выбор видео-контента и лекций от Stanford University. Для обучения вам понадобится учетная запись в сервисе iTunes и соответствующее ПО.





«Здоровье в контексте пола» ​​

Участники курса получат лучшее представление о гендерной идентичности и гендерном спектре благодаря иллюстрированным историям и коротким обучающим видеороликам.





«Алгоритмы»

После прохождения курса у вас будут необходимые навыки для технических собеседований.