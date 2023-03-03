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Как учиться у профессоров Stanford University, не выходя из дома — 20 бесплатных онлайн-курсов
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Сегодня в 15:45

Как учиться у профессоров Stanford University, не выходя из дома — 20 бесплатных онлайн-курсов

Учиться в лучших университетах мира можно и на расстоянии. Поэтому рассказываем вам о бесплатных онлайн-курсах Stanford University.

Stanford University

На канале публикуются новые исследования и дискуссии прямо из аудиторий вуза. Также здесь вы сможете найти ролики о жизни на кампусе, речи студентов и обзоры на интересные новинки в мире культуры и технологий.


«Понимание Эйнштейна: специальная теория относительности»

Как Эйнштейн пришел к своим научным идеям? В чем смысл теории относительности? На все эти вопросы сможет ответить профессор Ларри Рэндлс Лагерстром.



«Писательское мастерство в научной сфере»

В этом курсе вы узнаете, как писать эффективнее, быстрее и понятнее.



«Введение в математическое мышление»

Курс о том, как начать мыслить за пределами формул и находить нестандартные решения проблем.



«Теория игр»

Теория игр используется для рассмотрения конфликтов конкурирующих фирм. Курс позволит разобраться в основах этого способа математического моделирования.



«Машинное обучение»

В курсе вы сможете разобраться в основах машинного обучения.


Game Theory

На курсе вы познакомитесь с основами теории игр и вариантами применяемых стратегий. Он создан в коллаборации с University of British Columbia.


Computer Science 101

Курс для самостоятельного обучения, в котором рассказывают основные идеи компьютерных наук для аудитории без опыта.


Principles of Economics

Курс рассказывает о том, как работает экономика. Здесь исследуются понятия: производство, рынки, инфляция.


Staying Fit

Курс для тех, кто заинтересован в развитии и поддержании здорового питания, физических упражнений и сна.


Designing for Change

Курс об исследованиях в области экологического образования.


Statistical Learning

Курс о том, как работает статистика, о ее основных понятиях и моделях. Информация подается без сложных терминов и будет понятна всем.


Intro to Artificial Intelligence

В этом курсе вы изучите основы технологий AI, вроде машинного обучения, вероятностных рассуждений, робототехники, компьютерного зрения и обработки естественного языка.


Introduction to Food and Health

Ведущие специалисты рассказывают, как правильно оптимизировать рацион, чтобы оставаться здоровым.


Thermodynamics and Phase Equilibria

Основы термодинамики для широкой аудитории. Полезен в качестве подготовительного курса.


Principles of Economics

Участники познакомятся с экономическим мышлением и узнают о функционировании современного рынка.


«Здоровое питание»

Информация о современных трендах и правильном выборе еды.


Stanford iTunes U

Большой выбор видео-контента и лекций от Stanford University. Для обучения вам понадобится учетная запись в сервисе iTunes и соответствующее ПО.


«Здоровье в контексте пола» ​​

Участники курса получат лучшее представление о гендерной идентичности и гендерном спектре благодаря иллюстрированным историям и коротким обучающим видеороликам.


«Алгоритмы»

После прохождения курса у вас будут необходимые навыки для технических собеседований.

Узнайте первыми:

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#образование #стэнфорд #stanforduniversity #онлайнкурсы #бесплатныекурсы
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.