Как учиться у профессоров Stanford University, не выходя из дома — 20 бесплатных онлайн-курсов

Учиться в лучших университетах мира можно и на расстоянии. Поэтому рассказываем вам о бесплатных онлайн-курсах Stanford University.
Stanford University
На канале публикуются новые исследования и дискуссии прямо из аудиторий вуза. Также здесь вы сможете найти ролики о жизни на кампусе, речи студентов и обзоры на интересные новинки в мире культуры и технологий.
«Понимание Эйнштейна: специальная теория относительности»
Как Эйнштейн пришел к своим научным идеям? В чем смысл теории относительности? На все эти вопросы сможет ответить профессор Ларри Рэндлс Лагерстром.
«Писательское мастерство в научной сфере»
В этом курсе вы узнаете, как писать эффективнее, быстрее и понятнее.
«Введение в математическое мышление»
Курс о том, как начать мыслить за пределами формул и находить нестандартные решения проблем.
«Теория игр»
Теория игр используется для рассмотрения конфликтов конкурирующих фирм. Курс позволит разобраться в основах этого способа математического моделирования.
«Машинное обучение»
В курсе вы сможете разобраться в основах машинного обучения.
На курсе вы познакомитесь с основами теории игр и вариантами применяемых стратегий. Он создан в коллаборации с University of British Columbia.
Computer Science 101
Курс для самостоятельного обучения, в котором рассказывают основные идеи компьютерных наук для аудитории без опыта.
Principles of Economics
Курс рассказывает о том, как работает экономика. Здесь исследуются понятия: производство, рынки, инфляция.
Staying Fit
Курс для тех, кто заинтересован в развитии и поддержании здорового питания, физических упражнений и сна.
Designing for Change
Курс об исследованиях в области экологического образования.
Statistical Learning
Курс о том, как работает статистика, о ее основных понятиях и моделях. Информация подается без сложных терминов и будет понятна всем.
Intro to Artificial Intelligence
В этом курсе вы изучите основы технологий AI, вроде машинного обучения, вероятностных рассуждений, робототехники, компьютерного зрения и обработки естественного языка.
Introduction to Food and Health
Ведущие специалисты рассказывают, как правильно оптимизировать рацион, чтобы оставаться здоровым.
Thermodynamics and Phase Equilibria
Основы термодинамики для широкой аудитории. Полезен в качестве подготовительного курса.
Principles of Economics
Участники познакомятся с экономическим мышлением и узнают о функционировании современного рынка.
«Здоровое питание»
Информация о современных трендах и правильном выборе еды.
Большой выбор видео-контента и лекций от Stanford University. Для обучения вам понадобится учетная запись в сервисе iTunes и соответствующее ПО.
«Здоровье в контексте пола»
Участники курса получат лучшее представление о гендерной идентичности и гендерном спектре благодаря иллюстрированным историям и коротким обучающим видеороликам.
После прохождения курса у вас будут необходимые навыки для технических собеседований.