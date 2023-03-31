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Как получить знания от Harvard University. 20 онлайн-курсов от известного университета Лиги Плюща
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Главный

Сегодня в 15:45

Как получить знания от Harvard University. 20 онлайн-курсов от известного университета Лиги Плюща

​​Harvard University — один из лучших вузов мира по версии рейтинга QS. Предлагаем подборку курсов для тех, кто хочет учиться у лучших преподавателей бесплатно.


CS50's Introduction to Computer Science

Курс записан для студентов, которые не являются специалистами по программированию. Здесь учат алгоритмическому мышлению и эффективному решению задач. Среди тем: абстракция, алгоритмы, структуры данных.


CS50's Introduction to Game Development

С помощью лекций и практических заданий курс обучает принципам 2D- и 3D-графики, анимации, звука и обнаружения столкновений с использованием таких фреймворков, как Unity и LÖVE 2D, а также таких языков, как Lua и C#. К концу занятий вы сможете создать первую игру.


Data Science: Machine Learning

Один из самых популярных курсов по машинному обучению в мире. Здесь вы узнаете, как обучать алгоритмы с использованием больших данных на примере системы рекомендаций фильмов.


Entrepreneurship in Emerging Economies

Курс затрагивает вопросы, связанные с финансированием, расширением операций, брендингом, управлением правами собственности и созданием соответствующих показателей для оценки прогресса в районах Центральной Азии, Индии, Латинской Америки.


Masterpieces of World Literature

Курс по всемирной литературе исследует личности великих писателей разных культур и рассказывает о том, как их произведения повлияли на общество и изменили мир.


Data Science: R Basics

Курс, который поможет познакомиться с R — языком программирования, который используется для статистической обработки данных. Здесь рассматриваются функции и типы данных, работа с векторами и циклами.


​​Masterpieces of World Literature

Курс литературы, который рассказывает, как великие писатели изменяли мир своими произведениями. Здесь исследуются художественные стили и приемы, которые помогли авторам превратить свои работы в памятник искусства.


Fundamentals of Neuroscience

Основы нейробиологии — это серия из трех курсов, в рамках которых исследуются структура и функции нервной системы от работы одной клетки до потрясающей сложности мозга и взаимодействий, которые они обеспечивают. Курсы длятся от пяти до восьми недель.


Principles of Biochemistry

Курс признан лучшим среди своей области на площадке ClassCentral, и не зря. Здесь вам расскажут о структуре макромолекул, функциях белка, научных исследованиях и многом другом.


Computer Science and Mobile Apps

К концу курса вы узнаете основы таких языков программирования, как: C, Python, JavaScript, SQL, CSS и HTML, и попробуете создать собственное приложение.


Exercising Leadership: Foundational Principles

Преподаватели одного из лучших вузов мира расскажут на занятиях о том, как воспитывать лидерские качества, на что они влияют и как вести команду за собой.


Data Science: Machine Learning

Изучение науки, лежащей в основе одного из самых популярных и успешных методов обработки данных.


The Architectural Imagination

Фундаментальные принципы архитектуры, показанные на примере наиболее важных исторических зданий.


Harvard University

Видео с канала Гарвардского университета знакомят с сериями лекций на различные темы из мира науки и техники, которые проводятся в стенах университета и вне их.


​​Pyramids of Giza

Все об истории и археологии Древнего Египта. На протяжении восьми недель слушатели будут получать знания от времен фараонов до экспедиций XX века.


Machine Learning

ИИ и машинное обучение. Способность создать алгоритм машинного обучения — ключевой навык для многих компаний.


Using Python for research

Об основах программирования на Python 3, инструментах Python для исследовательских приложений и как их применять на практике.


CS50's Web Programming with Python and JavaScript

Курс научит разработке и реализации веб-приложений на Python, JavaScript и SQL с использованием фреймворков Flask, Django и Bootstrap.


Data Science: Productivity Tools

Как использовать Unix / Linux в качестве инструмента для управления файлами и хранилищами.


CS50's Mobile App Development with React Native

О разработке приложений с использованием React Native — популярной платформы Facebook.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.