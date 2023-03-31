Как получить знания от Harvard University. 20 онлайн-курсов от известного университета Лиги Плюща

Harvard University — один из лучших вузов мира по версии рейтинга QS. Предлагаем подборку курсов для тех, кто хочет учиться у лучших преподавателей бесплатно.
CS50's Introduction to Computer Science
Курс записан для студентов, которые не являются специалистами по программированию. Здесь учат алгоритмическому мышлению и эффективному решению задач. Среди тем: абстракция, алгоритмы, структуры данных.
CS50's Introduction to Game Development
С помощью лекций и практических заданий курс обучает принципам 2D- и 3D-графики, анимации, звука и обнаружения столкновений с использованием таких фреймворков, как Unity и LÖVE 2D, а также таких языков, как Lua и C#. К концу занятий вы сможете создать первую игру.
Data Science: Machine Learning
Один из самых популярных курсов по машинному обучению в мире. Здесь вы узнаете, как обучать алгоритмы с использованием больших данных на примере системы рекомендаций фильмов.
Entrepreneurship in Emerging Economies
Курс затрагивает вопросы, связанные с финансированием, расширением операций, брендингом, управлением правами собственности и созданием соответствующих показателей для оценки прогресса в районах Центральной Азии, Индии, Латинской Америки.
Masterpieces of World Literature
Курс по всемирной литературе исследует личности великих писателей разных культур и рассказывает о том, как их произведения повлияли на общество и изменили мир.
Data Science: R Basics
Курс, который поможет познакомиться с R — языком программирования, который используется для статистической обработки данных. Здесь рассматриваются функции и типы данных, работа с векторами и циклами.
Masterpieces of World Literature
Курс литературы, который рассказывает, как великие писатели изменяли мир своими произведениями. Здесь исследуются художественные стили и приемы, которые помогли авторам превратить свои работы в памятник искусства.
Fundamentals of Neuroscience
Основы нейробиологии — это серия из трех курсов, в рамках которых исследуются структура и функции нервной системы от работы одной клетки до потрясающей сложности мозга и взаимодействий, которые они обеспечивают. Курсы длятся от пяти до восьми недель.
Курс признан лучшим среди своей области на площадке ClassCentral, и не зря. Здесь вам расскажут о структуре макромолекул, функциях белка, научных исследованиях и многом другом.
Computer Science and Mobile Apps
К концу курса вы узнаете основы таких языков программирования, как: C, Python, JavaScript, SQL, CSS и HTML, и попробуете создать собственное приложение.
Exercising Leadership: Foundational Principles
Преподаватели одного из лучших вузов мира расскажут на занятиях о том, как воспитывать лидерские качества, на что они влияют и как вести команду за собой.
Data Science: Machine Learning
Изучение науки, лежащей в основе одного из самых популярных и успешных методов обработки данных.
The Architectural Imagination
Фундаментальные принципы архитектуры, показанные на примере наиболее важных исторических зданий.
Harvard University
Видео с канала Гарвардского университета знакомят с сериями лекций на различные темы из мира науки и техники, которые проводятся в стенах университета и вне их.
Все об истории и археологии Древнего Египта. На протяжении восьми недель слушатели будут получать знания от времен фараонов до экспедиций XX века.
Machine Learning
ИИ и машинное обучение. Способность создать алгоритм машинного обучения — ключевой навык для многих компаний.
Об основах программирования на Python 3, инструментах Python для исследовательских приложений и как их применять на практике.
CS50's Web Programming with Python and JavaScript
Курс научит разработке и реализации веб-приложений на Python, JavaScript и SQL с использованием фреймворков Flask, Django и Bootstrap.
Data Science: Productivity Tools
Как использовать Unix / Linux в качестве инструмента для управления файлами и хранилищами.
CS50's Mobile App Development with React Native
О разработке приложений с использованием React Native — популярной платформы Facebook.