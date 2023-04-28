20 онлайн-курсов от Caltech — одного из лучших технических вузов мира

California Institute of Technology или Caltech — один из лучших технических вузов мира по версии рейтинга QS. Предлагаем подборку курсов для тех, кто хочет учиться у преподавателей этого вуза бесплатно.





Introductory Machine Learning

Машинное обучение — ключевая технология в области больших данных. На этом вводном курсе преподаватели расскажут, как учатся машины и для чего это нужно.





Quantum Cryptography

На курсе вы узнаете, как использовать квантовые эффекты, такие как квантовая запутанность и неопределенность, для реализации криптографических задач.





Principles of Economics with Calculus

Курс — введение в основные экономические принципы. Успешное завершение заданий даст вам глубокое понимание основ экономики и изменит ваше мировоззрение.





The Science of the Solar System

Курс о науке, изучающей Солнечную систему. Используя принципы физики, химии, биологии и геологии, авторы объясняют, как устроен наш мир, почему ученые его изучают, и как вы можете в этом поучаствовать.





The Evolving Universe

Вводный курс по астрономии, который охватывает наше понимание физической вселенной и ее основных составляющих, включая планетарные системы, звезды, галактики, черные дыры, квазары, более крупные структуры и вселенную в целом.





Getting started in cryo-EM

Изучение принципов, лежащих в основе криоэлектронной микроскопии.





Pricing Options with Mathematical Models

Это вводный курс по опционам и другим производным финансовым инструментам, а также их применению для управления рисками.





Learning From Data

Курс охватывает теорию, алгоритмы и приложения. Он сосредоточен на реальном понимании и практике, а не просто на теории.





The Evolving Universe

Это вводный курс, который охватывает понимание физической вселенной и ее основных составляющих, включая планетные системы, звезды, галактики, черные дыры.





The Science of the Solar System

Вы сможете узнать о науке, лежащей в основе современного исследования Солнечной системы.





Circuits and Systems

Этот курс охватывает концепции схем, такие как сетчатый и узловой анализ, линейные и нелинейные схемы и сетевые теоремы.





Nature's Constituents

На этом мастер-классе Мария Спиропулу, профессор физики в Caltech, исследует надежность стандартной модели и заглядывает в будущее физики элементарных частиц.





Feynman Lectures on Physics

Запись лекций Фейнмана по физике для студентов 1961-64 годов, обязательных для всех первокурсников и второкурсников в Caltech, независимо от их специальности.





Accelerate, Collide, Detect

Вы сможете исследовать ускорители элементарных частиц вместе с Нобелевским лауреатом Барри Баришем, который руководил проектированием Международного линейного коллайдера.





Machine Learning Course

Вводный курс профессора Caltech Ясера Абу-Мостафы по машинному обучению, который охватывает базовую теорию, алгоритмы и приложения.





The Mechanical Universe

The Mechanical Universe — это серия из 52 тридцатиминутных видеороликов, охватывающих основные темы вводного университетского курса физики.

Каждая программа серии открывается и закрывается профессором Caltech Дэвидом Гудштейном.





Big Data Analytics

Серия лекций от профессоров Caltech.





The Neuronal Basis of Consciousness

Это курс из девяти блоков, который проводится весной каждого года в Caltech. Курс посвящен анатомии, физиологии.





Pricing Options with Mathematical Models

Курсы профессора Jakša Cvitanić, которые подготовлены совместно с Caltech Academic Media Technologies.





Ph2a: Vibrations and Waves

Это вводный курс физики вибраций и волн, который преподается в Caltech профессорами Фрэнк Портером и доктор Ашмит Сингхом.