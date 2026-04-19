Бухара и икат: путеводитель по лучшим магазинам ткани

Бухара — один из главных центров производства иката в Центральной Азии. Здесь эту технику освоили раньше, чем в Самарканде и Ферганской долине, а местные мастера до сих пор работают с ручными станками. Рассказываем, что такое икат, почему он дорого стоит и где его купить в городе.



Икат — одна из старейших техник окрашивания тканей в мире. Принцип простой, но трудоемкий: сначала красят нити, потом ткут. Перед окрашиванием части нитей туго перевязывают, чтобы краска не проникала в закрытые участки. После развязки и укладки на станок нити образуют узор — всегда чуть «плывущий», с размытыми контурами. Именно эта неточность и считается признаком ручной работы: машина дает четкий принт, человек — живой орнамент.

В Бухарском эмирате икат носил статусную функцию. Такие ткани использовали как дипломатические дары и шили из них одежду для знати. Пик производства пришелся на XVIII-XIX века: тогда Бухара, Самарканд и Коканд были главными центрами шелкового ткачества в регионе.

В советское время производство пришло в упадок, но с 1990-х постепенно возрождается. В Бухаре сохранились мастерские и магазины, где можно купить как готовые вещи, так и ткань метражом: адрас — шелк с хлопком, хан-атлас, чистый шелковый икат.

Джорджо Армани в 2020 году выпустил коллекцию Privé, вдохновленную техникой иката. Парфюмы и флаконы коллекции были оформлены орнаментом в этой технике.

Ниже подборка мест в Бухаре, где можно купить икат: от небольших магазинов у торговых куполов до антикварных галерей.

Где купить икат в Бухаре

Feruza Ikat Store, @feruza_ikat

Один из самых известных магазинов иката в Бухаре. Феруза Ахрарова открыла магазин у первого торгового купола рядом с Ляби-Хаузом и работает напрямую с мастером-ткачом из Маргилана. Ткань здесь заказывают под конкретные запросы по цвету и орнаменту. В ассортименте — шелковый бархатный икат, адрас, хлопковый икат. Принимает заказы на пошив с оборотом в 24 часа.

Akbar House Collection, @akbar_house_collection

Антикварная галерея у Ляби-Хауза. Акбар Хакимов собирал коллекцию десятилетиями — часть предметов перешла от отца и деда. В продаже: старые чапаны, сузани, ковры, и предметы народного творчества разных регионов Центральной Азии. Место скорее музейного формата — здесь не столько про шопинг, сколько про погружение в текстильную историю.

Nancy Boutique Shop, @nancy_boutique_shop

Магазин готовой одежды из иката. Подходит тем, кто не хочет возиться с тканью и пошивом — здесь можно выбрать уже готовый образ. Стиль современный, с акцентом на повседневную носку.

Ikat & Adrass

Работает преимущественно офлайн, без активных социальных сетей. Формат ближе к мастерской, чем к магазину — можно найти нестандартные ткани, потрогать, сравнить фактуры. Лучше идти в рабочее время и быть готовым к тому, что выбор зависит от текущего наличия.

Silk Ikat Studio

Ателье с возможностью заказа пошива. Если нужна не просто ткань, а вещь под конкретный запрос — помогут с подбором материала и сошьют по меркам.

Gullar Sovgʼalar

В магазине попадаются интересные ткани, но требуется время на процесс. Подходит для тех, кто готов покопаться и не ограничен по времени.

Feruzʼs Ikat Gallery

Галерея с акцентом на аутентичный, а не массовый текстиль. Ориентирована на покупателей, которые ищут что-то конкретное, а не сувенир.

Что важно знать перед покупкой

Натуральный шелковый икат ручной работы стоит от $15 за метр адраса до $30-50 за метр шелкового бархата. Ширина икатного полотна традиционно небольшая: 35-50 сантиметров. Это особенность ручного ткачества — ширина станка ограничена.

Проверить подлинность можно по нескольким признакам: узор на обеих сторонах ткани должен читаться, хотя и слабее, контуры орнамента — размытые, а не четкие, на нитях ручной работы иногда остаются небольшие утолщения — это не брак, а маркер ручного производства.

Большинство магазинов принимают заказы на пошив. Если есть время, лучше заказать вещь под себя, а не брать готовое.