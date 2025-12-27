Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
Куда ехать за свежим воздухом из Тараза: базы отдыха, санатории и интересные туры
Центральная Азия

24.12.2025

Куда ехать за свежим воздухом из Тараза: базы отдыха, санатории и интересные туры

Свежий воздух и живописные виды — рассказываем о базах отдыха вблизи Тараза, куда стоит отправиться за приятным отдыхом на природе с семьей или друзьями.



Koksai Resort, @koksai_zona_otdykha


Горная зона отдыха с живописными пейзажами. Зимой здесь можно приятно отдохнуть в просторных коттеджах, покататься на лыжах и сноубордах, а также посетить русскую баню.



«Озерцо», @ozerco_taraz


База отдыха, где можно отлично провести время с семьей и друзьями. Гостям предлагают отдохнуть в бане, покататься на коньках и насладиться приятными прогулками на свежем воздухе.



Заповедник Аксу-Жабаглы, @aksuzhabagylymtk


В этот природный заповедник с уникальными ландшафтами и богатой флорой и фауной стоит отправиться за чистым воздухом. Здесь доступны интересные экскурсии по горным тропам, а также работает музей.



Ущелье «Суюндук»


Зимой ущелье особенно красиво и завораживает видами на горные массивы и заледеневшие водопады. Отличное направление для ценителей активного отдыха на свежем воздухе.



Almaly Resort, @almaly_resort_taraz

Санаторий, расположенный в 30 километрах от города Тараз, предлагает лечебные процедуры, иппотерапию, конные прогулки, купание в бассейне и другие занятия для комфортного отдыха гостей.



Pro Pohod, @pro.pohod.kz


Любителям активного отдыха стоит обратиться в Pro Pohod, где организовывают индивидуальные и групповые горные походы в локации с неповторимыми пейзажами.

#зима #отдых #тараз #базыотдыха #отдыхнаприроде
