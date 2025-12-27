Куда ехать за свежим воздухом из Тараза: базы отдыха, санатории и интересные туры

Свежий воздух и живописные виды — рассказываем о базах отдыха вблизи Тараза, куда стоит отправиться за приятным отдыхом на природе с семьей или друзьями.



Горная зона отдыха с живописными пейзажами. Зимой здесь можно приятно отдохнуть в просторных коттеджах, покататься на лыжах и сноубордах, а также посетить русскую баню.

База отдыха, где можно отлично провести время с семьей и друзьями. Гостям предлагают отдохнуть в бане, покататься на коньках и насладиться приятными прогулками на свежем воздухе.

В этот природный заповедник с уникальными ландшафтами и богатой флорой и фауной стоит отправиться за чистым воздухом. Здесь доступны интересные экскурсии по горным тропам, а также работает музей.

Ущелье «Суюндук»

Зимой ущелье особенно красиво и завораживает видами на горные массивы и заледеневшие водопады. Отличное направление для ценителей активного отдыха на свежем воздухе.

Санаторий, расположенный в 30 километрах от города Тараз, предлагает лечебные процедуры, иппотерапию, конные прогулки, купание в бассейне и другие занятия для комфортного отдыха гостей.

Любителям активного отдыха стоит обратиться в Pro Pohod, где организовывают индивидуальные и групповые горные походы в локации с неповторимыми пейзажами.