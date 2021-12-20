Brown, Columbia и Cornell: как исполнить мечту и учиться в лучших вузах мира

Соотечественники рассказали об особенностях обучения в престижных университетах Великобритании, Канады и США.
Brown University. Как построен процесс обучения в США и почему поступить в Лигу Плюща просто
Адильхан Копабаев, город — Провиденс, студент, @adilkhankopabayev
Одна из особенностей Brown University — обучение на кейсах. Мы много читаем вне занятий и приходим в класс уже подготовленными. Преподаватель кратко объясняет тему и запускает дискуссию. Каждый студент высказывает свое мнение, а профессор выступает в роли медиатора — дает слово выступающим, при необходимости подчеркивает важные идеи.
Подробнее здесь.
Что такое Can Do Attitude и как учеба в Columbia University помогает понять, что в жизни возможно все
Айгерим Нурмаханова, город — Алматы, аналитик, linkedin
Columbia University дает возможность нетворкинга с успешными людьми. В университете проводится большое количество гостевых лекций от знаменитых в своей сфере людей, на которые можно попасть студентам.
Подробнее здесь.
University of Toronto. Казахстанцы об учебе в лучшем вузе Канады, местных особенностях и атмосфере
Фархад Бекмухамбетов, город — Алматы, Android-разработчик, team lead, linkedin
В университете много людей из разных стран. Умные и амбициозные студенты заряжают и тебя. Среди преподавателей факультета компьютерных наук много настоящих звезд. Один из них — создатель программы, по которой я во время третьего курса обучал других студентов компьютерной графике. В итоге он стал моим ментором.
Подробнее здесь.
Я учился в University of Edinburgh. О вузе, который окончили Александр Белл и Артур Конан Дойль
Айя Шайхина, город — Нур-Султан, коуч подростков и родителей, профориентатор, @aiya.shaikhina
В образовательной системе Великобритании действует принцип independence study, когда студенты берут ответственность за свою учебу.
Участвовать в учебном процессе не заставляют, активность и присутствие на парах не оценивается. Оценка состояла на 40% из курсовой работы, а остальные 60% занимал финальный экзамен.
Подробнее здесь.
Наши люди в Cornell University. Об учебе в одном из самых известных вузов США
Алия Матешова, город — Алматы, финансовый консультант, @aliyushas
Слоган университета — Any Person Any Study. Его придумал основатель Ezra Cornell. Задумка в том, что студенты могут изучать все, что им интересно. К примеру, в Cornell University есть предмет, где студенты изучают важность грибов в цивилизации человечества. Еще есть предмет о вине. Это самый популярный курс во всем университете с листом ожидания в несколько сотен человек.
Подробнее здесь.