University of Toronto. Казахстанцы об учебе в лучшем вузе Канады, местных особенностях и атмосфере

University of Toronto — топовый вуз, который неофициально называют «канадским Гарвардом». Мы поговорили с казахстанцами об особенностях учебы и атмосферы в этом университете.





Надира Избасарова, 29 лет, город — Нур-Султан, ассистент преподавателя, linkedin

О выборе вуза





После окончания школы я подала заявку на участие в программе «Болашак». Изначально выбрала Великобританию, но в тот год ее убрали из списка возможных стран прямо перед подачей заявки. С документами, которые у меня были, я не могла подавать в США, поэтому остановилась на Канаде. Здесь развита сфера IT, а местные вузы конкурируют с лучшими американскими университетами.

В первый год я проходила языковые курсы в Alberta University, после чего подала документы в несколько вузов.

University of Toronto — лучший вуз Канады, в котором много возможностей для программистов. Поэтому, когда я получила оффер от этого учебного заведения, сразу остановилась на нем. Здесь сильная кафедра искусственного интеллекта и машинного обучения. Также меня привлекла программа — на третьем курсе можно взять паузу от учебы, поработать в индустрии, в компаниях. После чего вернуться.

О поступлении





Сначала я подавала заявку на участие в программе «Болашак». Там нужно пройти психологический тест и показать знание казахского и английского языков. После этого проходит интервью и присуждение стипендий.

Для поступления на бакалавриат в University of Toronto нужен только аттестат и сертификат IELTS. SAT или мотивационное эссе для моей специальности не требовалось. Чем лучше оценки в аттестате по профильным предметам, тем выше шансы поступить.

Если что-то недотягивает, например, язык, можно получить условное предложение. Кандидату даетсявремя, за которое он должен пройти языковые курсы или предоставить сертификат IELTS с улучшенными баллами.

Об особенностях обучения





В Канаде студенты сами выбирают предметы, составляют свою программу. В начале каждого семестра нам высылали время, в которое мы могли войти в систему и забронировать место на курсе. Нужно было делать это вовремя, так как студентов много, а места ограничены. В первое время было непривычно, но потом вникаешь и понимаешь, что это удобно, выбираешь только то, что интересно тебе.

В University of Toronto есть все необходимые ресурсы для обучения







Во время курса преподаватели дают групповые или индивидуальные задания. Они играют важную роль в формировании оценки. На протяжении семестра нельзя расслабляться. При этом в University of Toronto есть все необходимые ресурсы для обучения. Много библиотек и лабораторных зданий, где можно заниматься круглосуточно.

Преподаватели открыты для взаимодействия со студентами во время занятий и office hours. Также с профессорами можно обговорить исследовательскую тему, узнать о вакантных местах помощника для дальнейшей работы.

Университет организовывал группы для первокурсников. Там немного мест, поэтому записываться стоит заранее. Раз в две недели профессора проводили воркшопы, рассказывали о том, как учиться и организовывать свое время. Все это помогало влиться в атмосферу университета.

Об атмосфере





Студенческая жизнь в University of Toronto насыщенная. В начале года есть ориентационные недели, где клубы и сообщества презентуют свою деятельность. Можно пройтись по кампусу, собрать брошюры и записаться на разные занятия.





В University of Toronto есть сообщество казахских студентов. Они устраивают праздники, чтобы каждый мог узнать о Казахстане и его культуре.

Одно из преимуществ вуза — общение со студентами из разных стран. Здесь все дружелюбные и открытые.

Как повлиял университет





Университет научил самостоятельности, организованности и тайм-менеджменту. Нужно было успевать учиться, проводить время с друзьями, проходить курсы — это учит правильно распределять свое время.

Я бы рекомендовала поступать в University of Toronto. Здесь активная студенческая жизнь, можно увидеть старинные здания и библиотеки, пожить в центре Торонто, насладиться городской жизнью и получить хорошие знания, которые ценятся во всем мире.





Сагида Еркинбай, 27 лет, город — Торонто, кандидат на магистратуру в сфере индустриальных отношений и человеческих ресурсов, facebook

О выборе вуза





Я поступила через программу «Болашак» по категории «Общий конкурс». Сначала нужно было определиться со страной. Я выбирала между США и Канадой. Остановилась на последней, так как здесь более спокойная жизнь. Мне нравится местная культура и дружелюбный менталитет.

По своей специальности у меня была возможность подавать только в два университета, из которых я выбрала University of Toronto. Он занимает первую строчку в рейтинге канадских вузов. Большие компании часто набирают сотрудников из его выпускников, поэтому проблем с трудоустройством тоже нет.

О поступлении





Я поступила в University of Toronto со второго раза, так как в первый раз подала документы поздно, за два дня до дедлайна. Так делать не стоит, потому что каждая программа набирает определенноеколичество студентов, в моем случае максимум 50. Здесь рассматривают заявки по мере поступления, если подадите поздно, вас даже не рассмотрят.

В пакет документов входят: сертификат IELTS, мотивационное и рекомендательные письма, резюме. На некоторые программы потребуются GMAT или GRE.

Советую сдать IELTS и другие экзамены заранее, а потом не спеша готовить остальные документы и писать эссе. Как будущий HR могу сказать, что резюме здесь пишут на страницу, максимум на две. Писать лучше просто и коротко, фотографию ставить не нужно.

Здесь рассматривают заявки по мере поступления, если подадите поздно, вас даже не рассмотрят







Приемная комиссия смотрит на академическую успеваемость, но важно также участвовать во внеклассных занятиях, показать лидерские качества. Без этого, даже с высоким GPA, шансов на поступление будет меньше.

У каждой программы есть свой координатор, их контакты написаны на сайте. Они играют важную роль связующего звена между студентом и приемной комиссией. Стоит быть с ними в контакте: отправить на почту короткое письмо о причинах поступления в университет, задать пару вопросов и показать свою заинтересованность.

Об особенностях обучения





University of Toronto дает как теоретические, так и практические знания.

Лекции проходят в формате дискуссий, важно приходить подготовленным, заранее читать все тексты, которые указаны в силлабусе. Из учебных материалов часто используют бизнес-кейсы, где описываются трудности, с которыми столкнулись компании, затем на их основе даются задания.





Здесь тесные связи с бизнесом. Например, по предмету Consulting Models я работаю в группе из трехстудентов со стартап-компанией. Мы разрабатываем для них нормативный акт по правилам и регулированию внутреннего трудового распорядка.

Каждый преподаватель сам решает, какой процент от оценки имеет задание. Кто-то делает большой упор на эссе, а кто-то на дискуссии или диссертацию.

Об атмосфере





Атмосфера в University of Toronto дружелюбная. Профессора и студенты всегда готовы помочь, поддержать и дать совет. Если не успеваешь по дедлайну, можно попросить преподавателя перенести его.

Я состою в Student Union в качестве Financial officer. Мы организовываем события и ивенты, проводим карьерные мероприятия, создаем нетворкинг. Сейчас почти все встречи переносятся в онлайн, проводятся через Zoom.





Канадская культура учит выстраивать хорошие отношения со всеми. Люди здесь не видят друг друга в качестве конкурента, скорее как товарища и друга, который в будущем поможет.

Как повлиял университет





Университет научил всегда ставить все под вопрос, мыслить критически. Благодаря учебе здесь, поняла, что высказывать свою точку зрения не страшно, даже если многие не согласятся с ней.

University of Toronto — топовый вуз, который дает качественное образование. Учеба здесь — это новые знакомства с будущими лидерами.





Фархад Бекмухамбетов, 33 года, город — Алматы, Android-разработчик, team lead, linkedin

О выборе вуза





По «Болашаку» у меня на выбор были две страны: США и Канада. По условиям программы недвижимость должна покрывать большую часть суммы, которое государство потратит на обучение. Поэтому я выбрал Канаду, обучение там дешевле, а престиж и качество не уступают США.

Документы подавал в три вуза Канады, но University of Toronto был моим приоритетом, так как мне понравилась программа Master of Science in Applied Computing. Здесь студенты во второй половине учебы уходят на практику. Мои одногруппники уходили в Google или Amazon, проводили исследования, а затем сдавали отчеты. Для меня это было важно, потому что я не видел себя только в академической сфере, планировал применить свои знания в индустрии.

О поступлении





Я собирал документы в соответствии с требованиями «Болашака». Но отправлял все самостоятельно, чтобы ускорить процесс. Напрямую связывался с университетами, получал обратную связь.

При поступлении важно показать все достижения: дипломы, сертификаты об участии в соревнованиях, проекты в волонтерской или общественной деятельности. К примеру, я на третьем курсе университета организовал с друзьями клуб компьютерной графики. Мы обучали ребят из младших курсов.

Об особенностях обучения





Среда здесь конкурентная, но при этом факультет и его представители всегда готовы помочь.

Среди преподавателей факультета компьютерных наук много настоящих звезд

В университете много людей из разных стран. Умные и амбициозные студенты заряжают и тебя. Среди преподавателей факультета компьютерных наук много настоящих звезд. Один из них — создатель программы, по которой я во время третьего курса обучал других студентов компьютерной графике. В итоге он стал моим ментором.

В моем кампусе была больница, где можно было получить необходимые медицинские услуги и book store — магазин, где можно купить любую книгу или гаджет для учебы.

Об атмосфере





University of Toronto состоит из трех кампусов, я обучался в Центральном. Он расположен в центре города. Это удобно. На кампусе есть как новые здания, так и старые. Поэтому, если вам важна атмосфера Гарри Поттера — здесь вы ее найдете.







Досуг не ограничивается академическими знаниями, здесь действуют много спортивных, музыкальных, творческих секций. В Торонто активное сообщество студентов-казахстанцев — KSA. Есть все для того, чтобы учиться, не унывать, развлекать себя и участвовать в общественной жизни.

Как повлиял университет

Мне повезло с ментором, я многому у него научился. При любых сложностях и проблемах советовался с ним и получал дельные советы. После учебы я стал более гибким в мышлении, понял, что не все в мире черно-белое.

В вузе классные профессора и курсы, но особенно сильно влияют атмосфера и окружение, в которых ты находишься. Я многому научился у местных студентов.

Если хотите получить не только знания, но и практические навыки, рекомендую поступать в University of Toronto.