Что такое Can Do Attitude и как учеба в Columbia University помогает понять, что в жизни возможно все

Входящий в Лигу Плюща Columbia University — один из самых уважаемых вузов США. Мы поговорили с казахстанцами о том, как поступить в этот университет, в чем его особенности и какое влияние он оказывает на последующую жизнь.





Арман Каждаров, 30 лет, город — Нур-Султан, начальник управления правового обеспечения по международным вопросам, Национальный Банк РК, @arman0791

О выборе вуза





Я подавал документы в 11 университетов США, прошел в 8 из них. На тот момент я уже больше полугода обучался на языковых курсах в Columbia University по программе «Болашак». Поэтому привык к кампусу, городу и людям.

Выбрал этот вуз еще по нескольким причинам. У университета и его юридического факультета высокий рейтинг. Там лучшие профессора, библиотеки и лаборатории. В период моего обучения, Columbia University был на первом месте в мире по количеству ассоциированных Нобелевских лауреатов.

Columbia University входит в знаменитую Лигу Плюща и имеет богатую историю. Его окончили много выдающихся и интересных личностей, среди которых, Теодор Рузвельт, Уоррен Баффет, Барак Обама. Университет курирует Пулитцеровскую премию.

Другой причиной выбора была локация. Columbia University расположен в Нью-Йорке, район Манхэттен. Это позволяет пользоваться преимуществами городской жизни как для профессионального развития, так и для досуга. К примеру, на Манхеттене расположена штаб-квартира ООН, где студенты могут проходить стажировки.

О поступлении





Процесс поступления включает в себя подачу мотивационного эссе, писем-рекомендаций, результатов теста TOEFL, дипломов и транскриптов университетов, которые вы оканчивали, и резюме. В зависимости от программы, может потребоваться сдача таких тестов как GRE, GMAT, LSAT и SAT.

Важно сделать мотивационное письмо оригинальным

Советую не рассылать одно мотивационное письмо везде, а изучить каждый университет и программу в отдельности, отразить в тексте, почему они вас заинтересовали. Желательно пообщаться с людьми, которые уже окончили вуз — от них можно узнать много полезного. Важно сделать мотивационное письмо оригинальным.

Об особенностях обучения





Было непривычно, что система обучения заточена на конкуренцию. Оценки выставляются по curve system, когда оценка зависит от результатов сокурсников. Условно, можно хорошо сдать тест, но если большинство людей сдали еще лучше, то ваша оценка будет низкой. При выборе вуза следует это учитывать.

Иностранные и местные студенты учатся и оцениваются вместе. В ходе обучения они общаются, обмениваются опытом, обогащают и расширяют мировоззрение, налаживают нетворкинг. У местных студентов есть преимущество, ведь они владеют языком в совершенстве.





Большинство профессоров не учитывают посещаемость или активность студентов во время занятий в течение семестра. Итоговая оценка зависит от финального экзамена.

Еще одна особенность — колоссальные объемы материалов для чтения, которые задавали на дом. Учитывая, что англосаксонская правовая система основана на судебных прецендентах, чтение во многом состояло из изучения судебных решений по конкретным кейсам. Несмотря на большие объемы материалов, процесс чтения был увлекательным.

Об атмосфере

Атмосфера в университете легкая и дружелюбная. Профессора, несмотря на их впечатляющие послужные списки — доступные, отзывчивые, всегда идут на встречу.

Студенты представляют из себя разнообразное сообщество людей из разных уголков планеты с уникальным жизненным опытом. Тут можно встретить Олимпийских чемпионов, знаменитых активистов за права и свободы, успешных предпринимателей и много других интересных личностей.





Университет расположен на Манхеттене, поэтому размер кампуса сравнительно небольшой. На территорию могут заход посторонние люди. Отмечу дороговизну жилья, товаров и услуг на Манхеттене. Даже университетские общежития стоят дорого.

Как повлиял университет





Профессиональные знания, повседневное общение со студентами и именитыми профессорами расширило мой кругозор.

Учеба в таком вузе позволяет завести друзей и знакомых из разных стран мира, со многими из которых я общаюсь по сей день. В процессе учебы в США хорошо развивается критическое мышление, формируется собственное мнение.

Рекомендую поступать в Columbia University.





Айгерим Нурмаханова, 26 лет, город — Алматы, аналитик, linkedin





О выборе вуза





Я решила поступать в магистратуру, когда училась на третьем курсе бакалавриата. Тогда же и занялась поиском подходящей программы. В этом помог форум GRADcafe — там можно анонимно общаться с нынешними студентами.

Самый сложный момент — выбрать между приглашениями в университеты до определенного дедлайна. У меня стоял выбор между John Hopkins University и Columbia University. Изначально программа больше нравилась в первом вузе, но я была уверена, что после учебы во втором учебном заведении, меня возьмут на работу в любой стране мира.

Важно посмотреть, где работают выпускники университетов. Заметила, что в Columbia University у людей более широкий выбор карьерного пути — среди окончивших вуз есть инвестиционные банкиры, журналисты, работники ООН и других международных организаций. Поэтому я выбрала Columbia University.

О поступлении

Процесс поступления зависит от программы, куда подаются документы, но стандартный пакет такой: одно или два мотивационных эссе, три рекомендательных письма, паспорт, транскрипт с оценками.

Иногда предлагают предварительные интервью, от которых не стоит отказываться — это хорошая возможность произвести впечатление. Также собеседование даст возможность понять, какие люди преподают и учатся в вузе. Подобные встречи проходят рано, за пару месяцев до подачи, поэтому нужно следить за сайтом admissions.

Заранее предупредите людей, которые будут писать вам рекомендательные письма, о сроках . Важно, чтобы все документы были на месте вовремя. Языковые тесты, GRE стоит сдавать уже летом, а подготовку необходимо начать хотя бы за три-пять месяцев до сдачи документов.

Для подачи документов в зарубежные вузы может потребоваться application fee, которая может доходить до $100. Стоит поискать людей из окружения, найти знакомых, которые смогут сделать вам referral — освободить от платы.

Об особенностях обучения

Columbia University дает возможность нетворкинга с успешными людьми. В университете проводится большое количество гостевых лекций от знаменитых в своей сфере людей, на которые можно попасть студентам.





Учеба в Columbia University открывает двери многих работодателей, но, конечно, трудоустройства не гарантирует — всегда нужно проявлять себя.

Некоторые профессора, в силу известности и популярности, практически недоступны вне класса. Хочется иметь больше возможностей для взаимодействия и перенимания знаний.

Об атмосфере

Атмосфера была разной. Сильный дух соперничества, а во время мидтермов и файналов все ходят уставшие.

В то же время качество дискуссий на занятиях было высоким. Реально иметь в классе людей из стран, находящихся в конфликте, однако обсуждения всегда оставались цивильными, без личных нападок. В этом и есть реальный академический дух Columbia University.

Университет дает знания, возможность взаимодействия и общения с незаурядными людьми нашего времени

Студенты тоже разные. Были люди с десятилетним опытом работы, которые хотели поменять направление, ребята с опытом поменьше и такие как я, которые только выпустились с бакалавра. Но никакого дискомфорта я не испытывала.

Как повлиял университет

Университет научил главному — can do attitude, или «глаза боятся, а руки делают». Что бы вы ни решили для себя, чем бы вы в итоге не захотели заниматься — все по плечу с продуманным и трудолюбивым подходом.

Мне не нравится, что в нашей образовательной системе до сих пор есть контрпродуктивное разделение на технарей и гуманитариев. Можно завалить один тест, но сдать остальную работу на 100% и получить в итоге хорошую оценку. Главное — верить в свои силы и знать, что только ты решаешь, какой будет конечный результат.

Рекомендую поступать в Columbia University. Университет дает знания, возможность взаимодействия и общения с незаурядными людьми нашего времени. По окончанию вы станете частью международной семьи выпускников, которые разбросаны по всему земному шару.