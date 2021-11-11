Brown University. Как построен процесс обучения в США и почему поступить в Лигу Плюща просто

Brown University — один из самых старейших и престижных вузов США. Почитайте о том, как здесь построен процесс обучения и чем он отличается от других университетов.

Адильхан Копабаев, 26 лет, город — Провиденс, студент, @adilkhankopabayev









О выборе вуза





Я окончил вуз в Южной Корее, по возвращению работал на государственной службе. Через какое-то время понял, что в голове появляются рамки, что слишком долго нахожусь в зоне комфорта. Чтобы избавиться от этого чувства, я начал рассматривать варианты для учебы за рубежом.

Я сразу принял решение подавать документы в университеты Лиги Плюща. Мне понравился Brown University тем, что здесь система образования отличается от других университетов. Вуз дает студентам возможность выбирать любые курсы, кроме нескольких обязательных. Это дает потенциал для экспериментирования. Еще здесь отличная программа MPA — Master of Public Affairs, где сильные профессора, многие из которых работали в международных организациях.

О поступлении





Считаю, что образование в лучших вузах больше не эксклюзивно. Крупные игроки в образовательной системе меняют эту структуру уже сейчас, делая ее более инклюзивной. Сегодня каждый может попасть в Лигу Плюща.

Я потратил примерно семь месяцев на подготовку. Много времени ушло на изучение университета. Через LinkedIn выходил на людей, которые учатся или выпустились из Brown University, спрашивал у них о том, как построено обучение, узнавал о программе. Также связывался с преподавателями, спрашивал советы по подаче документов. Со многими удалось созвониться через Zoom. Советую делать это всем поступающим. Разговор занимает минут 15, но зато вы, как будущий кандидат, точно запомнитесь профессору.

Сегодня каждый может попасть в Лигу Плюща

Перед поступлением важно понять, насколько ваш опыт подходит для университета, в который вы подаете документы. К примеру, в Brown University самое важное — бэкграунд. Все это можно раскрыть в эссе. Я писал о том, что учился в Корее, работал там в местной лаборатории, был социально активным. Еще вуз ценит креативность и мышление вне рамок. Думаю, что я смог передать в эссе все, что Brown University ждет от студентов.

Я обучаюсь по гранту от Brown University. Для того, чтобы вас рассмотрели как кандидата, нужно при подаче документов поставить галочку в строке Financial Support.

Об особенностях обучения





Одна из особенностей Brown University — обучение на кейсах. Мы много читаем вне занятий и приходим в класс уже подготовленными. Преподаватель кратко объясняет тему и запускает дискуссию. Каждый студент высказывает свое мнение, а профессор выступает в роли медиатора — дает слово выступающим, при необходимости подчеркивает важные идеи.





У каждого студента свое видение и мировоззрение. Круто, когда видишь сколько разных решений может быть у одной проблемы. После обсуждения профессор высказывает свое мнение, подводит итоги и подсказывает работы каких ученых можно почитать по теме.

У студентов есть доступ к экспертам в своей области. С помощью сайта brownconnect можно написать любому человеку, который окончил Brown University, спросить его мнение о проблеме, которой занимаешься. Это круто, когда пишешь эссе по документу и спрашиваешь рекомендации у человека, который его составлял. Здесь же можно найти новые знакомства — это своего рода социальный лифт.

В следующем семестре у нас начнется практика. Она входит в учебный процесс и будет продолжаться два месяца. Есть список из 45 организаций, в которых можно поработать. Я выбрал для себя ООН.

Об атмосфере





В Brown University разносторонний состав студентов, много представителей разных национальностей. При этом все открыты к разговору, что создает дружелюбную атмосферу. Я бы даже назвал ее уютной.

Еще у нас невероятно красивый кампус. Он зеленый, с множеством библиотек. Здесь активная социальная жизнь, проходит много мероприятий, существуют разные клубы по интересам.





Провиденс — город, в котором расположен Brown University, очень большой. Для студентов здесь построена вся инфраструктура, а по городу ходят специальные шаттлы-автобусы. На них можно добраться из любой точки города в другую бесплатно.

Как повлиял университет





Brown University научил меня мыслить критически, смотреть на проблемы с разных сторон, учитывать все особенности. Чувствую, как рамки в моей голове постепенно уходят, я начинаю смотреть на мир по-другому, и мне это нравится.

Brown University подойдет для тех, кто готов выходить за рамки привычного, для креативных и разносторонних людей. Если вы готовы мыслить по-разному и принимать другое видение, то советую поступать в этот университет.





Юрий Гитман, 29 лет, город — Сиэттл, linkedin

О выборе вуза





После выпуска из университета у меня было два варианта: остаться в МГУ на аспирантуре или попробовать поступить за границу. Для меня была важна научная работа, и я посчитал, что в России она не дотягивает до мировых стандартов. Также мой отец давно хотел, чтобы мы переехали, поэтому я начал рассматривать страны, в которые мог бы поступить.

Я выбрал США, так как это центр мира в профессиональном плане. Здесь Силиконовая долина, сосредоточены все крупнейшие компании, которые занимаются IT.

Я подавал документы во все вузы, которые мне приглянулись. Советую подавать заявки в максимальное количество университетов — так больше шансов на поступление.

Получил три предложения от разных вузов, из них рассматривал два: Brown University и New York University. Я съездил на University Day в каждый из них, познакомился с ними поближе.

Brown University понравился тем, что он демократичен. Здесь ты сам решаешь, какие курсы брать, хочешь ли ездить на стажировки или делать научную работу. Бюрократия дружелюбная, ее цель — помочь студенту, а не мешать ему.

О поступлении





Для поступления в Brown University нужно сдать тест по английскому языку, лучше TOEFL и GRE. Потом заполняешь анкету и пишешь эссе, в котором перечисляешь достижения, пишешь о своем опыте научной работы и проектах, над которыми работал.

Полезно иметь опыт работы в индустрии. Большой плюс, если вы уже участвовали в стажировках. Если есть статьи, опубликованные на международных конференциях, обязательно стоит указать.

Процесс напоминает поступление на работу, разница только в том, что здесь фокус делается на академических достижениях.

Об особенностях обучения





По программе магистратуры в Brown University нужно прослушать восемь курсов. В начале каждого семестра дается список, из которого можно выбрать то, что тебе нравится.

Время обучения зависит от количества курсов. Можно взять по две дисциплины в семестр и закончить за два года. Можно быстрее или медленнее — как удобно студенту. Обучение здесь демократичное. Если курс не понравился, есть возможность заменить его.





Взаимодействие с преподавателями проходит в рамках курса. У каждого профессора есть аспиранты, которые ему помогают.

В Brown University каждого своя траектория

Занятия в формате лекций могут быть массовыми либо камерными — в группах до семи человек. Проводятся семинары и лабораторные часы, в рамках которых вы делаете задания на компьютерах. Обычно их проводят аспиранты.

Также есть специальные часы, когда можно подойди к профессору и обсудить, если что-то не получается.

Об атмосфере





В связи с тем, что программа гибкая, окружение часто меняется. Люди, с которыми ты начинал обучение, могут выпуститься раньше или взять другие курсы. У каждого своя траектория. Тем не менее, студенты общаются между собой, ходят в бары.

Для меня основным плюсом стали стажировки. Я поучаствовал в трех — это было интересно и полезно для моего резюме.

Как повлиял вуз





В Brown University были классные курсы, но в итоге я занимаюсь тем, чем профессионально начал заниматься еще на бакалавриате. Для меня учеба дала возможность попробовать что-то новое, что не стало моей основной деятельностью. В тот период мне удалось поближе познакомиться с американской жизнью.

Я могу рекомендовать Brown University для обучения. Это хороший и престижный вуз, строчку о котором полезно иметь в резюме. Здесь вся система построена таким образом, чтобы студент мог построить обучение так, как ему это удобно.