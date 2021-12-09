Наши люди в Cornell University. Об учебе в одном из самых известных вузов США

Выпускники Cornell University рассказали, почему выбрали именно этот вуз, как прошли через процесс поступления и поделились впечатлениями от учебы и атмосферы.





Асель Каппарова, 26 лет, город — Лондон, linkedin

О выборе вуза





Мой отец учился в Harvard University и получил там огромный опыт. Поэтому у меня с детства была цель — учеба за рубежом.

Сначала я обучалась в boarding school в Швейцарии. Там узнала о специальных школах в США, где учеников готовят к поступлению в топовые вузы. Перейдя туда, поняла, что попала в другой мир. Дети там уже знали, куда идут и чего хотят. Они строили вокруг себя бренд — развивались как ученые, спортсмены или музыканты.

Я начала процесс поступления в 12 классе. Подавала документы в разные университеты высокого уровня, попала в waiting list Harvard University, но прошла в Cornell University и несколько других вузов.

Помню первое посещение кампуса Cornell University. Я сразу почувствовала, что это мое место. Поняла, что могу представить себя и свою учебу здесь. Поэтому перед поступлением, советую посмотреть на кампус.

О поступлении

Большую роль в поступлении сыграли эссе. В одном я рассказывала о том, почему выбрала именно этот вуз, а второе эссе — Personal statement, где вы представляете себя.

Я всегда интересовалась экологией, и на тот момент университет представил новую программу в этой сфере. Поэтому причинами, по которым я выбрала Cornell University, оказались интересные экологические классы, хорошие лаборатории и близость к природе. Советую исследовать учебное заведение, в которое планируете поступить, и указать в эссе конкретные дисциплины и имена профессоров. Так, вы покажете, что вам действительно интересно обучение в вузе.

В Personal statement не нужно писать только о том, какой вы замечательный. Стоит показать момент, где вы провалились и что вынесли из этой ситуации. Я писала о том, как пробовалась в лыжную команду — постоянно падала и была в числе худших, но все равно ходила и старалась быть лучше.

Здорово, если у вас есть необычные интересы или хобби — их обязательно стоит указать. Это выделит вас среди других абитуриентов.

Об особенностях обучения

Я начинала учебу в области экологии, но оказалось, что программа делает сильный фокус на науку. Так как это было мне не интересно, я перешла в бизнес.

Обе программы заставляют брать большие фундаментальные курсы в первые два года. Такие предметы могут собирать до 300 человек в одной аудитории.

В Personal statement не нужно писать только о том, какой вы замечательный







Учеба в Cornell University выстроена так, чтобы студенты попробовали разные вещи. По любой программе нужно взять классы по литературе, культуре, науке. В первое время я думала, что это пустая трата времени, но в итоге, мне так понравился предмет «социология», что я взяла его как minor.

В последние два года нужно выбрать направление, на котором необходимо сосредоточиться. К примеру, для бизнеса это «финансы», «стратегия», «маркетинг». Здесь уже аудитории поменьше, человек по 15.

Если у вас хорошие оценки и отношения с профессором, то он может предложить вам стать ассистентом — я была им на двух дисциплинах. Проверяла домашние задания, экзамены, тесты, помогала их оценивать. За это получила дополнительные кредиты и запись в резюме о том, что преподаватель выбрал именно меня.

Об атмосфере

Cornell University находится далеко от больших городов. Но там было весело, четыре года пролетели незаметно. Здесь богатая студенческая жизнь, развиты fraternities и sororities, культурные и бизнес сообщества. На кампусе всегда что-то происходит: концерты, спортивные игры.





Несмотря на то, что Cornell University — огромный университет, я всегда чувствовала, что у меня есть друзья и знакомые. Была даже теория Cornell 500, о том, что во время учебы там, ты окружен пятью сотнями людей, с которыми ходишь на одни классы и обедаешь в одном месте.

Атмосфера дружелюбная, студенты из разных школ тесно общались между собой, приглашали к себе на факультеты. К примеру, в Отельной школе был ресторан, организованный студентами — они были и поварами и официантами. Мы часто проводили там время, а они получали оценки за организацию.

Как повлиял вуз

Университет научил преодолевать сложности. На первом курсе мне казалось, что все сложно — было много заданий и сильная конкуренция. Но в какой-то момент я привыкла. Поняла, что, если стараться и много работать, все получится.

Благодаря вузу я изучала новые вещи. У меня появился интерес к социологии.

Cornell University — прекрасный университет, в который я рекомендую всем поступать. Но нужно четко понимать, что атмосфера здесь специфична. Кампус большой и красивый, но он удален от больших городов, поэтому большую часть времени вы будете проводить при университете.





Алия Матешова, 28 лет, город — Алматы, финансовый консультант, @aliyushas

О выборе вуза

Я всегда знала, что хочу учиться в США. Когда пришло время подавать заявки в университеты, в моем списке не было ни одного вуза из других стран.

В планах было изучать направление Hospitality, поэтому я выбрала Cornell University. Там была престижная программа по отельному бизнесу School of Hotel Administration или SHA. На тот момент это был единственный университет США, в котором факультет отельного бизнеса был отдельной школой. Это стало главным преимуществом — профессорский коллектив, нацеленный на изучение конкретного предмета. Также у нас было свое здание, в котором находилась библиотека с нужной литературой

Главное, чему обучали в SHA — бизнес. Выпускники школы зачастую находили работу не только в крупных сетях отелей и ресторанов, но и в сферах недвижимости, финансов и консалтинга.

О поступлении

В моей подготовке к поступлению было три основных направления.

Упор на повышение баллов по SAT. Два лета до поступления я провела в летних SAT-лагерях в США для повышения балла. В одном из них мы сдавали тесты каждую неделю, чтобы отследить прогресс, найти области для улучшения и сделать формат «знакомым». Там же рассказывали о различных лайфхаках, несколько из которых я запомнила на всю жизнь. Например, советовали использовать карандаш с толстым стержнем, чтобы тратить меньше времени на закрашивание кружков или научиться делать это левой рукой, чтобы правая была свободна для перелистывания страниц теста.





Упор на Personal essay. Первый набросок эссе я написала еще в летнем лагере, за полгода до подачи. Считаю, что это помогло мне, так как я долго вынашивала идею и отшлифовала эссе, фокусируясь на важных моментах. Оно прошло много итераций и проверок, но я всегда считала важным сохранить свой голос. Главный совет — показать себя такой, какая вы есть, ведь в университете будете учиться вы, а не ваши учителя.

Упор на улучшение «прочих» сфер моего профиля. Для усиления профиля академическими составляющими в последний год школы, я набрала несколько предметов уровня AP. Это самый высокий уровень предмета, который может в последующем засчитаться как кредит за аналогичный предмет в университете. Для усиления extracurricular-элемента вступила в клубы и даже участвовала в создании сообщества по переработке бумаги.

Об особенностях обучения

Слоган университета — Any Person Any Study. Его придумал основатель Ezra Cornell. Задумка в том, что студенты могут изучать все, что им интересно. К примеру, в Cornell University есть предмет, где студенты изучают важность грибов в цивилизации человечества. Еще есть предмет о вине. Это самый популярный курс во всем университете с листом ожидания в несколько сотен человек. Мне посчастливилось попасть на этот урок. И могу сказать, что возможность пить вино за кредиты выгодно отличает Cornell University от остальных.

Студенты в Cornell University могут изучать все, что им интересно





Основной недостаток вуза — его расположение. Итака — удаленный город, куда можно добраться на старых кукурузниках либо автобусах, за восемь часов от Бостона и пять-шесть от Нью-Йорка. Здесь резкий, северный климат. Средняя температура зимой -30 градусов.

Об атмосфере

Из вузов Лиги Плюща в Cornell University легче всего попасть, так как здесь самый высокий acceptance rate. Но сложнее всего выпуститься — низкий graduation rate. Студентов постоянно подталкивают к лучшему результату. На первом моем занятии преподавательница сказала, что до прочтения наших работ мысленно ставит всем C. Если мы ее впечатлим, то она поднимет до B или B-, если нет, останется на уровне С. Я так и не узнала, что нужно сделать, чтобы заработать А.

Такой подход много говорит об атмосфере университета. Вас будут «пушить», требовать самые высокие стандарты качества. Но, в то же самое время, в вас будут верить больше, чем вы сами.





School of Hotel Administration — самый маленький по количеству учеников факультет, поэтому мы были как одна семья. Здесь сконцентрированы одни из самых амбициозных, целеустремленных, приветливых и интеллектуальных личностей, которых я до сих пор редко встречаю.

Чему научил вуз

Опыт в американском вузе специфичен, уникален и далеко не всем походит. Особенно в академически строгом институте.

Для меня это были переломные четыре года, которые научили дисциплине в работе и личных делах, приземленности по отношению к другим людям, умению иметь и высказывать свое мнение. Cornell University стал тем местом, где я обрела лучших друзей на всю жизнь.