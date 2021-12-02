Я учился в University of Edinburgh. О вузе, который окончили Александр Белл и Артур Конан Дойль

Выпускники University of Edinburgh делятся опытом поступления в один из самых престижных вузов Великобритании и рассказывают об особенностях учебы и атмосфере.





Данияр Ергалиев, 28 лет, город — Нур-Султан, экономист, @mr_danchous

О выборе вуза



Мой опыт обучения за рубежом начался в 2011 году в Лондоне. По возвращению в Казахстан я поработал в нефтедобывающей компании, а спустя полтора года ушел в финансовый сектор. К этому моменту у меня был действительный сертификат IELTS, поэтому я принял решение продолжить обучение по программе «Болашак». В категории «самостоятельно поступившие» главным требованием было наличие оффера от университета.

Во многие вузы тогда нужно было сдавать дополнительные экзамены — GRE или GMAT, на что у меня не хватало времени. Поэтому я искал университеты, которые принимали без них. В University of Edinburgh от абитуриентов требовали только сертификат IELTS и два года опыта работы.

Впервые о University of Edinburgh я услышал от сокурсника, с которым учился в Лондоне. Он дал хорошие рекомендации и подогрел мой интерес к вузу. Для меня важным фактором был рейтинг учебного заведения, а University of Edinburgh находится в топе.

О поступлении

Помимо сертификата IELTS в пакет документов входят транскрипт с предыдущими оценками, два рекомендательных письма: от работодателя и академического профессора.

Главное в эссе — правильно определить свои цели и задачи







Основной документ — мотивационное эссе, на основе которого приемная комиссия формирует свое видение о потенциальном студенте. Поэтому главное — правильно определить свои цели и задачи. Еще один момент — описание того, каким будет постакадемическое применение полученных знаний.

Об особенностях обучения

Обучение было тяжелым, оно требовало большого количества времени. В учебный процесс нужно было погружаться полностью, так как среда конкурентная.

В моей группе было около 120 человек из разных стран. У нас часто были групповые проекты, при этом у каждого студента свои классы, расписание и задания, которые необходимо сдать. Нужно было договариваться, искать удобное время, координировать работу. Все это требовало гибкости в плане общения.





Курсы состояли из промежуточных и финального экзаменов. При взаимодействии с преподавателями не было барьеров. Если во время подготовки к экзамену или домашнему заданию возникали вопросы, то двери академического персонала всегда были открыты.

Об атмосфере

Атмосфера в университете дружелюбная. Много студенческих ассоциаций, от шахматных классов до гребли. Часто проводились ярмарки работодателей. Университет посещали представители крупных компаний, рассказывали, чем занимаются, после чего приглашали на стажировку студентов с хорошей академической успеваемостью.

Город Эдинбург небольшой и безопасный. При этом здесь бывает туманно, часто льют дожди.

Как повлиял университет

Благодаря учебе в University of Edinburgh, я углубил знания в статистике и эконометрике, пользуюсь этими инструментами в работе.

Научился находить общий язык с людьми и правильно распределять время.

Но советую поступать сюда только тем, кто готов учиться и получать качественные знания.





Айя Шайхина, 34 года, город — Нур-Султан, коуч подростков и родителей, профориентатор, @aiya.shaikhina





О выборе вуза

Учеба за границей была моей целью с детства. Пример того, что это возможно, был перед моими глазами — двоюродный брат учился по программе «Болашак». Поэтому, когда я окончила школу, сразу подала туда документы.

После того, как я прошла все этапы, British Council посоветовала сначала пройти Foundation — подготовительную программу. Так я попала в University of Warwick, где прошла интенсивный предуниверситетский курс, который познакомил с местным процессом обучения и системой образования.

Кураторы программы научили нас выбирать вуз для обучения. Мы ориентировались не только на общий рейтинг вузов, а смотрели специальности, по которым хотели обучаться. Еще один важный фактор — рейтинг student satisfaction, в котором сами студенты оценивают, насколько им понравилось обучение в университете. Помимо рейтингов изучали преподавателей и их темы исследований. Это важно, если собираетесь заняться научной деятельностью.

Личным критерием для меня был тип кампуса. Мне хотелось учиться в City University — когда студенческий городок находится внутри города, а не вне его.

Ориентируясь на эти факторы, я составила список вузов и посетила их, чтобы познакомиться. Когда оказалась в Эдинбурге, тут же влюбилась в него. Это один из самых красивых и исторических городов, а University of Edinburgh находится в самом его центре.

О поступлении

В Великобритании есть система Universities and Colleges Admissions Service — это универсальный сервис, через который подают документы все студенты, желающие учиться в стране.





Система удобна. Показывает списки документов, необходимых для поступления на выбранную специальность. Стандартный пакет: переведенный и нотариально заверенный аттестат, мотивационное письмо. Но у каждой программы есть свои требования, поэтому всегда стоит проверять сайты вузов.

В системе UCAS для каждой страны есть свои критерии. К примеру, казахстанцы, которые окончили НИШ, могут поступить без прохождения Foundation.

Советую уделить время для изучения всех требований, списаться с приемной комиссией. В случае необходимости можно проконсультироваться со специалистами или пройти виртуальный тур.

Об особенностях обучения

В образовательной системе Великобритании действует принцип independence study, когда студенты берут ответственность за свою учебу. У меня в неделю было девять учебных часов: шесть лекций и три семинара. На каждом лекционном занятии присутствовало около 200 человек, а на семинарских по 15-20.

Участвовать в учебном процессе не заставляют, активность и присутствие на парах не оценивается. Оценка состояла на 40% из курсовой работы, а остальные 60% занимал финальный экзамен. Это довольно стрессово, так как есть только два шанса получить оценку. Отличались только два предмета — французский язык и философия, они и запомнились больше всего. Причем у подруги, которая изучала биологию, был совсем другой подход. Там 100% оценки распределялись равномерно. Поэтому каждая программа имеет свои особенности.

Первые два года у нас были предметы на выбор, на третьем и четвертом курсах — прописанная программа, которую нельзя поменять.

Об атмосфере

Одна из самых сильных сторон University of Edinburgh — студенческое сообщество, которое вуз развивает всеми силами. Студенческий союз насчитывает около 200 клубов и сообществ. Многие постройки на территории принадлежат студенческим организациям. На кампусе, возле академических зданий, был даже бар, организованный учащимися.

Сотрудники университета клиентооринтированны, всегда готовы помочь

Здесь легко открыть сообщество, а организованные мероприятия могут оплатить, если они в рамках концепции университета. Мы с ребятами создали первое казахстанское сообщество.

Самый необычный клуб, который я помню — whisky society. А для себя я открыла financial investment club, где выступали приглашенные лектора.





Атмосфера дружелюбная, я бы назвала ее антидепрессивной. Всегда можно было пойти в студенческий союз, пообщаться с ребятами, выпить кофе и подготовиться к занятиям. Сотрудники университета клиентооринтированны, всегда готовы помочь.

Каждый год при университете проводился концерт Global Horizons. На нем ребята из разных стран представляли творчество и культуру своей родины.

Как повлиял университет

Для меня учеба в University of Edinburgh запомнилась людьми, мероприятиями и внутренним ростом.

Друзья — это самое ценное, что я приобрела за годы учебы. Сейчас все мы в разных странах, но поддерживаем связь.

Университет научил самостоятельности, умению распределять финансы. Я приобрела и академические навыки: умение работать с большим количеством текста, критическое и аналитическое мышление, продвинутое знание английского языка. Всем этим до сих пор пользуюсь в жизни и работе.

Каждый человек индивидуален, поэтому к выбору университета стоит подойти осознанно и со своими критериями. Но я могу рекомендовать University of Edinburgh — здесь широкий выбор специальностей и хорошие программы. А еще, из университета выпустились многие известные люди: Александр Белл, Вальтер Скотт, Артур Конан Дойль. Это здорово — ощущать причастностьк такому сообществу.