BNBChain будет учить блокчейн-разработчиков в Казахстане

Блокчейн-платформа BNBChain запускает глобальную виртуальную шестимесячную программу Zero2Hero по обучению блокчейн-разработчиков со всего мира. Обучение будет проходит только в трех хабах на английском, китайском и русских языках.

Для русскоязычной когорты BNBChain сотрудничает с Blockchain Center — исследовательским центром, работающим на базе Astana Hub при поддержке Центра развития платежных и финансовых технологий.

BNBChain Zero2Hero Builders Series — это бесплатная шестимесячная онлайн-программа, которая состоит из шестинедельной bootcаmp-подготовки, четырехнедельного хакатона и шестинедельного тренинга в инкубаторе для разработчиков всех уровней.

Регистрация на первый этап открыта с 13 февраля до 3 марта 2023 года. Bootcamp продлится с 6 марта по 14 апреля.

Программа охватывает концепции технологии блокчейн с нуля. Основная цель программы — обучить студентов, действующих разработчиков и людей интересующихся блокчейн-технологиями Blockchain/Web3 разработке.

Источник: digitalbusiness.kz