Бизнес, мобильные игры, косплей и спорт: чем увлекаются современные подростки

Познакомились с подростками из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана и узнали, чем они увлекаются и что их объединяет.





Подростки о том, как становятся профессиональными киберспортсменами и что их объединяет

Алимжан watson’ Исламбеков, 20 лет, город — Караганда, профессиональный киберспортсмен, член команды Hellraisers, @watsondoto









Киберспорт нравится мне тем, что дает возможность много путешествовать, знакомиться с невероятными интересными людьми, заводить новых друзей.

Рекомендую играть в Dota 2 и CS:GO.

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Подростки о том, чем их привлекает субкультура косплея и как помогает заводить новых друзей

Насыйкат Айдарбекова, 15 лет, город — Бишкек, @kokosssik_nt

Косплей — это не только преображение в персонажа, грим и разноцветные парики. Это также сообщество, где можно встретить интересных и творческих людей с разными вкусами и общими интересами.

Топ-3 косплеера, которых я рекомендую:

@aqkasiet_

@_aki.senpai

@bread._senpai.

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Подростки о том, почему важно заниматься спортом и как это помогает в жизни

Маъмуржон Бабаджанов, 18 лет, город — Душанбе, @mamur_bobo





Мне нравится, что в спорте больше работают, чем говорят. Спорт помогает человеку жить, быстро приспосабливаться к любым условиям, находить свое место в обществе. Для многих это настоящая профессия. Но я думаю, что это лишь первая ступень, фундамент для больших успехов. Спорт — не отдельный вид деятельности, а основа.

Топ-3 спортсмена, на которых рекомендую обратить внимание:

Хабиб Нурмагомедов. Всегда с интересом смотрю его интервью, разделяю его взгляды на многие вещи.

Иллиас Иллиадис. Интересен как дзюдоист. Наблюдаю за ним, чтобы научиться новым приемам.

Генри Сехудо. Нравится в качестве профессионального бойца, спортсмена.

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Подростки о любви к мобильным играм и сообществе киберспортсменов

Курал Ерасыл, 15 лет, город — Астана, @mergench1ck





В играх вырабатывается хорошая дисциплина. Ты учишься работать в команде, развиваешь навыки концентрации на достижении целей.

Топ-3 любимых игр:

— Standoff 2

— PUBG mobile

— Brawl Stars.

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Подростки о том, как совмещают учебу и работу над собственным бизнесом

Нуриля Байтукаева, 16 лет, город — Алматы, основательница @dipsy.kz, @baitukaeva.nuri





Мне нравится заниматься бизнесом. Мы работаем, каждый день учимся чему-то новому, развиваемся в разных сферах. За период существования Dipsy я приобрела огромный опыт. Теперь знаю, как сориентироваться и выйти из сложных ситуаций, как продвигать страницу в Instagram и искать новых клиентов.

Молодые предприниматели, на которых я рекомендую обратить внимание:

— Ануар, @anior_kz, делает крутые работы из дерева. Несмотря на жизненные сложности, открыл магазин и успешно ведет бизнес

— Карина Мингалеева готовит печеньки и различные вкусняшки, чтобы заработать себе на лечение. Карина достойна огромного уважения

— Бек, @be_hoodie — мой друг. Он выпускает качественные худи.

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