Подростки из Центральной Азии о том, почему важно заниматься спортом и как это помогает в жизни

Поговорили с подростками, которые занимаются спортом и узнали, что их вдохновляет и мотивирует.





Айтегин Максатбек, 18 лет, город — Бишкек, @aiitteeggiin

О себе

Спортом я занимаюсь с детства. В восемь лет играл в футбол во дворе. Потом записался в секцию футбола. Несколько раз менял клубы. Было тяжело совмещать уроки в школе и тренировки. Мама даже запретила посещать футбол. Теперь я играю в любительских лигах.

О спорте

Спорт в Кыргызстане развит не так хорошо, как хотелось бы. Не хватает поддержки со стороны государства.Спортсменам, которые представляют страну на международных аренах, самостоятельно покрывают все расходы. Но местные жители поддерживают здоровый образ жизни. На спортивных марафонах всегда аншлаг.

Текбол — мое основное увлечение и спорт, которым я занимаюсь на профессиональном уровне уже второй год.

Это молодой и перспективный вид спорта. Смесь тенниса и футбола. Что делает текбол таким красивым и захватывающим. Впервые он появился в Венгрии, в 2013 году. Я хочу внести свой вклад в развитие данного направления в Кыргызстане.

В ноябре этого года мы впервые представим Кыргызстан на Чемпионате Мира по текболу. Недавно мы выступали на одном из европейских турниров.

Топ-3 спортсмена, на которых рекомендую обратить внимание:

Жулиен Грондин

Адам Блазович

Наталия Гюйтлер

Эмирбек Машев, 16 лет, село — Мин-Булак, @emirka_champ

О себе

Я живу в Кыргызстане, в Таласской области, в селе Мин-Булак.

Уже год занимаюсь легкой атлетикой: метанием копья, толканием ядра и стрельбой из лука. Мне нравятся многие виды спорта, но если выбирать один, то остановлюсь на метании копья.

Брат много рассказывал мне об этом направлении. Тогда я даже не понимал, что это. Но заинтересовался, нашел информацию в Интернете, затем начал самостоятельно тренироваться. Позже в нашем селе появился тренер по легкой атлетике. И у меня появилась возможность узнать об этом виде спорта еще больше.

О спорте

Выбранные мной направления пока плохо развиты в Кыргызстане. Стрельба из лука считается элитным видом спорта, но и эта категория пока недостаточно развита.

Спорт и окружающая его культура привлекает меня тем, что можно получать опыт, прочувствовать вкус поражения и победы, соревноваться со сверстниками. Это отвлекает от ненужного влияния улиц. Появляются спортивные взгляды на жизнь.

Людей, которые ценят спорт, объединяют общие усилия, дружелюбная атмосфера, значительные результаты и совместные интересы.

У меня много планов. Хочу поступить в университет в США, где мне предложили бы контракт по метанию копья.

Спортсмены, на которых рекомендую обратить внимание: я и мой старший брат Кулчоро. Я во всем равняюсь на него.

Роза Расулбеккызы, 16 лет, город — Бишкек, @__rose__8__

О себе

Я занимаюсь волейболом третий год. Спорт помогает мне быть увереннее в себе. Благодаря тренировкам я нашла новых друзей.

О спорте

В нашем городе один из популярных видов спорта — это волейбол. В Бишкеке восемь волейбольных клубов. Из каждого клуба в сборную Кыргызстана выбирают лучших игроков, проводят отбор. В команду могут попасть только 12 девочек. В прошлом году на отбор пригласили 18 человек. Мы вместе тренировались и стали сестрами. Каждую неделю одного игрока отчисляли. Было тяжело, так как мы поддерживали друг друга.

Я вошла в число 12 финалисток и стала членом сборной Кыргызстана. У нас часто проходят соревнования, подготовка и тренировки на Иссык-Куле. Мы участвуем в местных чемпионатах и чемпионатах Азии. Я уже побывала в Узбекистане, Бангладеше и Казахстане.

В планах: поступить в престижный университет Кыргызстана, войти в клубы других стран в роли легионера, стать лучшим игроком Азии и играть на высоком уровне на больших мировых соревнованиях.

Топ-3 спортсмена, на которых рекомендую обратить внимание:

Эрвин Нгапет

Гамова Екатерина

Максим Михайлов.

Маъмуржон Бабаджанов, 18 лет, город — Душанбе, @mamur_bobo

О себе

Я учусь на первом курсе в медицинском университете. С детства люблю спорт, историю и языки. Владею 10 языками.

Когда был маленьким, играл в футбол на улице. С 12 лет занимаюсь дзюдо и самбо. Теперь я мастер спорта международного класса по самбо, бронзовый призер чемпионата Азии по борьбе на поясах.

О спорте

В Таджикистане борьба — это главный вид спорта после футбола. На соревнования собираются стадионы зрителей. В нашем городе много борцов. Местные с уважением относятся к спортсменам.

Мне нравится, что в спорте больше работают, чем говорят. Спорт помогает человеку жить, быстро приспосабливаться к любым условиям, находить свое место в обществе. Для многих это настоящая профессия. Но я думаю, что это лишь первая ступень, фундамент для больших успехов. Спорт — не отдельный вид деятельности, а основа.

В спорте человек раскрывает неизвестные ему грани, новые возможности, формирует характер. В дальнейшем все это помогает ему в жизни. Спорт воспитывает человека как личность.

В Таджикистане борьба — это главный вид спорта после футбола

Например, футбол учит находить общий язык с другими. Это командная игра. А навыки коммуникации полезно развивать с детства. Когда ребенок подрастет, его можно отдать на единоборства. Дзюдо учит быть самостоятельным. Появляется уверенность и осознание, что нужно полагаться на себя и свои силы.

Топ-3 спортсмена, на которых рекомендую обратить внимание:

Хабиб Нурмагомедов. Всегда с интересом смотрю его интервью, разделяю его взгляды на многие вещи.

Иллиас Иллиадис. Интересен как дзюдоист. Наблюдаю за ним, чтобы научиться новым приемам.

Генри Сехудо. Нравится в качестве профессионального бойца, спортсмена.

Айлана Ерхановна, 18 лет, город — Нур-Султан, @aiilory

О себе

В детстве я пробовала себя в разных видах спорта, но остановилась на фигурном катании. Мы с мамой часто смотрели чемпионаты и наблюдали за фигуристами и их изящными программами.

У меня не было возможности профессионально заниматься фигурным катанием с детства, поэтому я встала на коньки только в 12 лет. Теперь я учусь в КазГЮУ по специальности «IT в бизнесе» и занимаюсь спортом.

О спорте

Фигурное катание в Казахстане стремительно развивается. Есть много молодых спортсменов, за которыми хочется наблюдать.

В Астане есть множество школ, где любой может попробовать себя в фигурном катании. Каждый сезон в Казахстане проходят соревнования, шоу, а также спортивно-оздоровительные сборы.

Фигурное катание в Казахстане стремительно развивается

Фигурное катание развивает выносливость, пластичность, дух соперничества, учит дисциплине и укрепляет иммунитет. Это один из самых зрелищных и красивых видов спорта. Людей в сообществе объединяет увлеченность своим делом.

Спорт меняет мировоззрение человека, помогает ему быть разносторонним, развиваться.

Еще фигурное катание помогло мне укрепить иммунитет и здоровье.

Топ-3 спортсмена, на которых рекомендую обратить внимание:

Юдзуру Ханю

Элизабет Турсынбаева

Евгения Медведева.