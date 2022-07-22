Подростки из Центральной Азии о том, чем их привлекает субкультура косплея и как помогает заводить новых друзей

Познакомились с подростками, которые занимаются косплеем и узнали, как с помощью перевоплощений они заводят друзей и получают разные навыки.





Насыйкат Айдарбекова, 15 лет, город — Бишкек, @kokosssik_nt

О себе

Я увлекаюсь косплеем всего год. По сравнению с другими, это небольшой срок. Многие занимаются этим больше пяти-шести лет.

Мне нравятся все стили, и я делаю косплей на многих персонажей. Но больше других по душе стиль «Лолита», из-за моего низкого роста.

О сообществе косплееров

Косплей — это не только преображение в персонажа, грим и разноцветные парики. Это также сообщество, где можно встретить интересных и творческих людей с разными вкусами и общими интересами.

Мне всегда нравилось превращать себя в персонажей мультфильмов или сериалов, вживаться в роль. Больше всего меня привлекает изготовление деталей для образа или костюма полностью.

В сообществе косплееров из Бишкека более 200 человек. Нас объединяют общие интересы, потому что далеко не все понимают и принимают нас и субкультуру косплея, и аниме.

Топ-3 косплеера, которых я рекомендую

@aqkasiet_

@_aki.senpai

@bread._senpai.

Каширская Ксения, 16 лет, город — Кант, @mmorkkovkaa

О себе

В косплей-сообществе многие знают меня как «Марковка». Я начинающий косплеер, увлекаюсь фотошопом.

Косплеем занимаюсь уже второй год. Начинала с «закосов». Это не полный косплей, а стилистические образы под определенные персонажи. Особых предпочтений в стиле нет, просто делаю то, что понравится.

О сообществе косплееров

Мне нравится возможность примерить на себя образ любимого персонажа, представить себя совершенно другим человеком или существом. Проводить время в кругу людей с такими же интересами — одна из невероятных прелестей косплея.

Косплей-сообщество в нашей стране пока небольшое. Набирать обороты оно стало только в последние два года. Появилось много перспективных новичков. Тематические фестивали и вечеринки стали еще масштабней.

Нас объединяет любовь к аниме, играм и к персонажам, которых мы можем сделать «живыми». Своими образами мы отдаем дань авторам, которые их создали. Для многих ребят из нашего сообщества косплей — это не хобби, а стиль жизни.

Мне еще предстоит освоить шитье, крафт и вигмейкерство — умение профессионально укладывать парики. Делать прекрасное своими руками — дополнительная прелесть косплея! В планах посетить фестивали в Казахстане и России, встретиться с друзьями-косплеерами, с которыми мы знакомы пока только в сети.

Топ-3 косплеера, которых я рекомендую

— Миракл, @miracle.cosplay — невероятный крафтер из Кыргызстана

— Аки, @_aki.senpai — девушка, которая шьет обалденные платья и костюмы

— Ханна, @hanna__heng — одна из перспективных новичков с собственным стилем, которая всегда создает образы вручную.

Анеля Абдрахманова, 14 лет, город — Нур-Султан, @hierona_cos

О себе

Я занимаюсь косплеем полтора года. Мне нравятся: грандж, софт и альт. От этих стилей идет необычный вайб.

О сообществе косплееров

Косплей-культура привлекает тем, что люди стараются максимально точно перевоплотиться в персонажей.

Косплей-комьюнити Астаны большое, но в Алматы оно крупнее. Благодаря этому мы находим близких друзей.

Топ-3 косплеера, которых я рекомендую

— @goldmoon.cosplay

— @d_y_u_s

— @top.bum.

Минакова Ариана, 9 лет, город — Алматы, @aria_star.m

О себе

Косплей — это хобби, но в планах перейти в лигу профи. Я примеряю разные образы почти с рождения. Сначала мы с мамой делали совместные преображения. Но со временем у меня появились свои интересы. Были «закосы» на Алую Ведьму, Венздей Адамс из «Времени Приключений». Из полных комплектов косплея: Наруто, Коралина и самый любимый персонаж — Матильда из «Леона».

О сообществе косплееров

Мне нравится косплей, потому что благодаря ему можно стать любым героем, примерить на себя его характер. Люблю атмосферу участников комьюнити. Мы как большая дружная семья.

В Алматы многие интересуются косплеем из-за увлечения аниме. Среди профи популярны персонажи игр, фильмов и сериалов. Они создают образы на мировом уровне: @shafigov, @artloklin. Объединяет всех любовь к миру фэнтези и воображение.

Я готовлюсь к Necrocomiccon от @geektimkz. В этот раз хочу выйти на сцену с образом Салифейс. Он хорошо подходит теме фестиваля.

Топ косплееров, которых я рекомендую

Не могу выбрать троих. Это только те, которых я знаю:

— @artloklin

— @shamanvlad69

— @ainaven_cosplay

— @narr0_g.

Милана Коновалова, 18 лет, город — Алматы, @_baet.milk_

О себе

В сети меня называют «Бит». Косплеем я занимаюсь около двух лет. У меня нет определенного стиля исполнения. Делаю персонажей как из аниме, так и из игр, а также мультфильмов. Мой главный критерий — это любовь к определенному персонажу и сложность его образа.

О сообществе косплееров

Культура косплея прекрасна тем, что можно перевоплотиться в любимого героя, найти в персонажах частичку себя, развить творческие навыки, найти единомышленников.

Косплееры — доброжелательные люди. Они занимаются одним делом, но у каждого определенный стиль исполнения. Поэтому так интересно участвовать и наблюдать за этим.

В нашем городе крупное косплей-сообщество. Часто проводятся фестивали. Самый крупный из них — «Алмакон». Иногда люди сами проводят сходки и другие мероприятия для косплееров, чтобы пообщаться, провести время вместе и просто повеселиться. Мы люди творческие, это нас и объединяет.

Я бы хотела выступить в конкурсе профессионального косплея.

Топ-3 косплеера, которых я рекомендую

— @nitsvetov

— @_loon_alptraum_

— @mochichuu.





Зунуни Акбар, 16 лет, город — Душанбе, @kogarashi_______

О себе

Моим первым косплеем был костюм зайца в садике. Позже, уже в начальной школе, я участвовал в разных мероприятиях. В одном из таких косплеил Буратино. Поэтому косплеем я занимаюсь с детства.

Мне нравятся косплеи, в элементах которых используются маски. Это намного веселее и интереснее.

О сообществе косплееров

Косплей дает возможность войти в образы разных персонажей, ощутить их характер. Это приносит много разных ощущений.

В Таджикистане не так много косплееров, как в других странах, но в Душанбе такие есть.

Топ косплееров, которых я рекомендую

Мне нравятся: @shakurei_cos и @agus.laurentti.